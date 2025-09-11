Daugiau apie PMX

Primex Finance (PMX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:35:30(UTC+8)

Primex Finance (PMX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001223
$ 0.001223$ 0.001223
24 val. žemiausia
$ 0.00154
$ 0.00154$ 0.00154
24 val. aukščiausia

$ 0.001223
$ 0.001223$ 0.001223

$ 0.00154
$ 0.00154$ 0.00154

$ 0.1470065451318929
$ 0.1470065451318929$ 0.1470065451318929

$ 0.001264213333700285
$ 0.001264213333700285$ 0.001264213333700285

-0.08%

-6.51%

-7.24%

-7.24%

Primex Finance (PMX) realiojo laiko kaina yra $ 0.001321. Per pastarąsias 24 valandas PMX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001223 iki aukščiausios $ 0.00154 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PMX kaina yra $ 0.1470065451318929, o žemiausia – $ 0.001264213333700285.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PMX per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -6.51%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Primex Finance (PMX) rinkos informacija

No.3037

$ 93.63K
$ 93.63K$ 93.63K

$ 31.04K
$ 31.04K$ 31.04K

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

70.88M
70.88M 70.88M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

7.08%

BASE

Dabartinė Primex Finance rinkos kapitalizacija yra $ 93.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 31.04K. PMX apyvartoje yra 70.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.32M

Primex Finance (PMX) kainos istorija USD

Stebėkite Primex Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00009199-6.51%
30 dienų$ -0.000135-9.28%
60 dienų$ -0.001249-48.60%
90 dienų$ -0.002321-63.73%
Primex Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien PMX užfiksuotas $ -0.00009199 (-6.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Primex Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000135 (-9.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Primex Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PMX rodiklis pasikeitė $ -0.001249 (-48.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Primex Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002321 (-63.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Primex Finance (PMX) pokyčius?

Peržiūrėkite Primex Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Primex Finance (PMX)

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

Primex Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Primex Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PMXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Primex Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Primex Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Primex Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Primex Finance (PMX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Primex Finance (PMX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Primex Finance prognozes.

Peržiūrėkite Primex Finance kainos prognozę dabar!

Primex Finance (PMX) Tokenomika

Supratimas apie Primex Finance (PMX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PMXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Primex Finance (PMX)

Ieškote, kaip nusipirkti Primex Finance? Viskas paprasta ir patogu! Primex Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PMX į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Primex Finance

Kiek Primex Finance(PMX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PMX kaina USD valiuta yra 0.001321USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PMX į USD kaina?
Dabartinė PMX kaina USD valiuta yra $ 0.001321. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Primex Finance rinkos kapitalizacija?
PMX rinkos kapitalizacija yra $ 93.63KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PMX apyvartoje?
PMX apyvartoje yra 70.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PMX kaina?
PMX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1470065451318929USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PMX kaina?
PMX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001264213333700285USD.
Kokia yra PMX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PMX yra $ 31.04KUSD.
Ar PMX kaina šiais metais kils?
PMX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PMX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:35:30(UTC+8)

Primex Finance (PMX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

