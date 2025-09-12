Primex Finance (PMX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Primex Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PMX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Primex Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Primex Finance kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:14:56(UTC+8)

Primex Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Primex Finance (PMX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Primex Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001315 prekybos kainą 2025 m.

Primex Finance (PMX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Primex Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001380 prekybos kainą 2026 m.

Primex Finance (PMX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PMX ateities kaina yra $ 0.001449 su 10.25% augimo norma.

Primex Finance (PMX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PMX ateities kaina yra $ 0.001522 su 15.76% augimo norma.

Primex Finance (PMX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PMX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001598, o augimo norma – 21.55%.

Primex Finance (PMX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PMX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001678, o augimo norma – 27.63%.

Primex Finance (PMX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Primex Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002733 prekybos kainą.

Primex Finance (PMX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Primex Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004453 prekybos kainą.

Trumpalaikės Primex Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Dabartinė Primex Finance kainų statistika

$ 0.001315
$ 0.001315$ 0.001315

+1.54%

$ 93.21K
$ 93.21K$ 93.21K

70.88M
70.88M 70.88M

$ 26.56K
$ 26.56K$ 26.56K

--

Naujausia PMX kaina yra $ 0.001315. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.54%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 26.56K.
Be to, PMX turi 70.88M apyvartą ir $ 93.21K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Primex Finance (PMX)

Bandote įsigyti PMX? Dabar galite PMX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Primex Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PMX dabar

Primex Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Primex Finance, dabartinė Primex Finance kaina yra 0.001315USD. Apyvartinė Primex Finance (PMX) pasiūla yra 0.00 PMX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $93.21K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000018
    $ 0.001318
    $ 0.001276
  • 7 dienos
    -0.08%
    $ -0.000116
    $ 0.001588
    $ 0.001223
  • 30 dienų
    -0.01%
    $ -0.000020
    $ 0.001998
    $ 0.001147
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Primex Finance kaina pasikeitė $0.000018, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Primex Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.001588 ir žemiausia $0.001223. Kainos pokytis buvo -0.08%. Ši naujausia tendencija parodo PMX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Primex Finance įvyko -0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000020 vertę. Tai rodo, kad PMX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Primex Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PMX kainų istoriją

Kaip veikia Primex Finance (PMX) kainų prognozės modulis?

Primex Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PMX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Primex Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PMX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Primex Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PMX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PMX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Primex Finance potencialą.

Kodėl PMX kainų prognozė yra svarbi?

PMX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

