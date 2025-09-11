DODO (DODO) realiojo laiko kaina yra $ 0.04834. Per pastarąsias 24 valandas DODO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0476 iki aukščiausios $ 0.0505 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DODO kaina yra $ 8.51245353, o žemiausia – $ 0.031905607879859216.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DODO per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DODO (DODO) rinkos informacija
No.705
$ 35.08M
$ 999.32K
$ 48.34M
725.70M
1,000,000,000
ETH
Dabartinė DODO rinkos kapitalizacija yra $ 35.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 999.32K. DODO apyvartoje yra 725.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 48.34M
DODO (DODO) kainos istorija USD
Stebėkite DODO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000969
-0.20%
30 dienų
$ +0.004
+9.02%
60 dienų
$ +0.00402
+9.07%
90 dienų
$ +0.00868
+21.88%
DODO kainos pokytis šiandien
Šiandien DODO užfiksuotas $ -0.0000969 (-0.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DODO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.004 (+9.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DODO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DODO rodiklis pasikeitė $ +0.00402 (+9.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DODO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00868 (+21.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DODO (DODO) pokyčius?
DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets.
DODO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DODO (DODO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DODO (DODO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DODO prognozes.
Supratimas apie DODO (DODO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DODOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
