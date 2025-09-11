Daugiau apie PIPPIN

Pippin logotipas

Pippin kaina(PIPPIN)

$0.020129
-0.89%1D
USD
Pippin (PIPPIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:19:44(UTC+8)

Pippin (PIPPIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.31%

-0.89%

+33.39%

+33.39%

Pippin (PIPPIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.020129. Per pastarąsias 24 valandas PIPPIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.020033 iki aukščiausios $ 0.021097 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PIPPIN kaina yra $ 0.3269091722680784, o žemiausia – $ 0.000225769038950477.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PIPPIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – -0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +33.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pippin (PIPPIN) rinkos informacija

No.905

$ 20.13M
SOL

Dabartinė Pippin rinkos kapitalizacija yra $ 20.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 77.51K. PIPPIN apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999996253. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.13M

Pippin (PIPPIN) kainos istorija USD

Stebėkite Pippin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00018076-0.89%
30 dienų$ +0.003238+19.16%
60 dienų$ +0.002783+16.04%
90 dienų$ +0.004543+29.14%
Pippin kainos pokytis šiandien

Šiandien PIPPIN užfiksuotas $ -0.00018076 (-0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pippin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.003238 (+19.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pippin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PIPPIN rodiklis pasikeitė $ +0.002783 (+16.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pippin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.004543 (+29.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pippin (PIPPIN) pokyčius?

Peržiūrėkite Pippin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pippin (PIPPIN)

PIPPIN is a meme coin on the Solana chain.

Pippin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pippin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PIPPINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pippin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pippin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pippin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pippin (PIPPIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pippin (PIPPIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pippin prognozes.

Peržiūrėkite Pippin kainos prognozę dabar!

Pippin (PIPPIN) Tokenomika

Supratimas apie Pippin (PIPPIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PIPPINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pippin (PIPPIN)

Ieškote, kaip nusipirkti Pippin? Viskas paprasta ir patogu! Pippin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PIPPIN į vietos valiutas

1 Pippin(PIPPIN) į VND
529.694635
1 Pippin(PIPPIN) į AUD
A$0.03039479
1 Pippin(PIPPIN) į GBP
0.01469417
1 Pippin(PIPPIN) į EUR
0.01710965
1 Pippin(PIPPIN) į USD
$0.020129
1 Pippin(PIPPIN) į MYR
RM0.08494438
1 Pippin(PIPPIN) į TRY
0.83112641
1 Pippin(PIPPIN) į JPY
¥2.958963
1 Pippin(PIPPIN) į ARS
ARS$28.6737605
1 Pippin(PIPPIN) į RUB
1.70069921
1 Pippin(PIPPIN) į INR
1.77598167
1 Pippin(PIPPIN) į IDR
Rp329.98355376
1 Pippin(PIPPIN) į KRW
27.99581578
1 Pippin(PIPPIN) į PHP
1.15117751
1 Pippin(PIPPIN) į EGP
￡E.0.96880877
1 Pippin(PIPPIN) į BRL
R$0.1086966
1 Pippin(PIPPIN) į CAD
C$0.02777802
1 Pippin(PIPPIN) į BDT
2.4517122
1 Pippin(PIPPIN) į NGN
30.36036941
1 Pippin(PIPPIN) į COP
$78.93708124
1 Pippin(PIPPIN) į ZAR
R.0.35185492
1 Pippin(PIPPIN) į UAH
0.83092512
1 Pippin(PIPPIN) į VES
Bs3.140124
1 Pippin(PIPPIN) į CLP
$19.343969
1 Pippin(PIPPIN) į PKR
Rs5.71683729
1 Pippin(PIPPIN) į KZT
10.85114132
1 Pippin(PIPPIN) į THB
฿0.63990091
1 Pippin(PIPPIN) į TWD
NT$0.61111644
1 Pippin(PIPPIN) į AED
د.إ0.07387343
1 Pippin(PIPPIN) į CHF
Fr0.01590191
1 Pippin(PIPPIN) į HKD
HK$0.15660362
1 Pippin(PIPPIN) į AMD
֏7.69149219
1 Pippin(PIPPIN) į MAD
.د.م0.18176487
1 Pippin(PIPPIN) į MXN
$0.3743994
1 Pippin(PIPPIN) į SAR
ريال0.07548375
1 Pippin(PIPPIN) į PLN
0.07326956
1 Pippin(PIPPIN) į RON
лв0.08715857
1 Pippin(PIPPIN) į SEK
kr0.18820615
1 Pippin(PIPPIN) į BGN
лв0.03361543
1 Pippin(PIPPIN) į HUF
Ft6.76374658
1 Pippin(PIPPIN) į CZK
0.41989094
1 Pippin(PIPPIN) į KWD
د.ك0.006139345
1 Pippin(PIPPIN) į ILS
0.06682828
1 Pippin(PIPPIN) į AOA
Kz18.41622339
1 Pippin(PIPPIN) į BHD
.د.ب0.007588633
1 Pippin(PIPPIN) į BMD
$0.020129
1 Pippin(PIPPIN) į DKK
kr0.12842302
1 Pippin(PIPPIN) į HNL
L0.52758109
1 Pippin(PIPPIN) į MUR
0.91707724
1 Pippin(PIPPIN) į NAD
$0.35386782
1 Pippin(PIPPIN) į NOK
kr0.19988097
1 Pippin(PIPPIN) į NZD
$0.03381672
1 Pippin(PIPPIN) į PAB
B/.0.020129
1 Pippin(PIPPIN) į PGK
K0.08534696
1 Pippin(PIPPIN) į QAR
ر.ق0.07326956
1 Pippin(PIPPIN) į RSD
дин.2.01571806

Pippin išteklius

Išsamesnei Pippin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Pippin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pippin

Kiek Pippin(PIPPIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PIPPIN kaina USD valiuta yra 0.020129USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PIPPIN į USD kaina?
Dabartinė PIPPIN kaina USD valiuta yra $ 0.020129. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pippin rinkos kapitalizacija?
PIPPIN rinkos kapitalizacija yra $ 20.13MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PIPPIN apyvartoje?
PIPPIN apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PIPPIN kaina?
PIPPIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3269091722680784USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PIPPIN kaina?
PIPPIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000225769038950477USD.
Kokia yra PIPPIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PIPPIN yra $ 77.51KUSD.
Ar PIPPIN kaina šiais metais kils?
PIPPIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PIPPIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:19:44(UTC+8)

Pippin (PIPPIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

