ChainX kaina(PCX)

1 PCX į USD – tiesioginė kaina:

ChainX (PCX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:50:42(UTC+8)

ChainX (PCX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
ChainX (PCX) realiojo laiko kaina yra $ 0.04008. Per pastarąsias 24 valandas PCX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03417 iki aukščiausios $ 0.04548 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PCX kaina yra $ 19.7293763557, o žemiausia – $ 0.025468986400567124.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PCX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -7.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ChainX (PCX) rinkos informacija

PCX

Dabartinė ChainX rinkos kapitalizacija yra $ 501.22K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.97K. PCX apyvartoje yra 12.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 12505374.7. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 841.68K

ChainX (PCX) kainos istorija USD

Stebėkite ChainX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0033766-7.77%
30 dienų$ -0.00954-19.23%
60 dienų$ -0.0026-6.10%
90 dienų$ -0.00298-6.93%
ChainX kainos pokytis šiandien

Šiandien PCX užfiksuotas $ -0.0033766 (-7.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ChainX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00954 (-19.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ChainX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PCX rodiklis pasikeitė $ -0.0026 (-6.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ChainX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00298 (-6.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ChainX (PCX) pokyčius?

Peržiūrėkite ChainX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ChainX (PCX)

ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.

ChainX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ChainX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PCXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ChainX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ChainX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ChainX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ChainX (PCX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ChainX (PCX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ChainX prognozes.

Peržiūrėkite ChainX kainos prognozę dabar!

ChainX (PCX) Tokenomika

Supratimas apie ChainX (PCX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PCXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ChainX (PCX)

Ieškote, kaip nusipirkti ChainX? Viskas paprasta ir patogu! ChainX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PCX į vietos valiutas

Kiek ChainX(PCX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PCX kaina USD valiuta yra 0.04008USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PCX į USD kaina?
Dabartinė PCX kaina USD valiuta yra $ 0.04008. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ChainX rinkos kapitalizacija?
PCX rinkos kapitalizacija yra $ 501.22KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PCX apyvartoje?
PCX apyvartoje yra 12.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PCX kaina?
PCX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 19.7293763557USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PCX kaina?
PCX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.025468986400567124USD.
Kokia yra PCX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PCX yra $ 55.97KUSD.
Ar PCX kaina šiais metais kils?
PCX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PCX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
ChainX (PCX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
