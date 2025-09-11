ChainX (PCX) realiojo laiko kaina yra $ 0.04008. Per pastarąsias 24 valandas PCX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03417 iki aukščiausios $ 0.04548 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PCX kaina yra $ 19.7293763557, o žemiausia – $ 0.025468986400567124.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PCX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -7.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ChainX (PCX) rinkos informacija
No.2437
$ 501.22K
$ 55.97K
$ 841.68K
12.51M
21,000,000
12,505,374.7
59.54%
2019-05-25 00:00:00
PCX
Dabartinė ChainX rinkos kapitalizacija yra $ 501.22K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.97K. PCX apyvartoje yra 12.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 12505374.7. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 841.68K
ChainX (PCX) kainos istorija USD
Stebėkite ChainX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0033766
-7.77%
30 dienų
$ -0.00954
-19.23%
60 dienų
$ -0.0026
-6.10%
90 dienų
$ -0.00298
-6.93%
ChainX kainos pokytis šiandien
Šiandien PCX užfiksuotas $ -0.0033766 (-7.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ChainX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00954 (-19.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ChainX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PCX rodiklis pasikeitė $ -0.0026 (-6.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ChainX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00298 (-6.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ChainX (PCX) pokyčius?
ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.
ChainX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ChainX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PCXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ChainX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ChainX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ChainX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ChainX (PCX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ChainX (PCX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ChainX prognozes.
Supratimas apie ChainX (PCX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PCXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ChainX (PCX)
Ieškote, kaip nusipirkti ChainX? Viskas paprasta ir patogu! ChainX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
