ChainX (PCX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ChainX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PCX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ChainX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ChainX kainos prognozė
$0.03934
$0.03934
-0.07%
USD
Faktinis
Prognozė
ChainX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ChainX (PCX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ChainX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.03934 prekybos kainą 2025 m.

ChainX (PCX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ChainX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.041307 prekybos kainą 2026 m.

ChainX (PCX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PCX ateities kaina yra $ 0.043372 su 10.25% augimo norma.

ChainX (PCX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PCX ateities kaina yra $ 0.045540 su 15.76% augimo norma.

ChainX (PCX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PCX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.047818, o augimo norma – 21.55%.

ChainX (PCX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PCX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.050208, o augimo norma – 27.63%.

ChainX (PCX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ChainX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.081785 prekybos kainą.

ChainX (PCX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ChainX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.133219 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.03934
    0.00%
  • 2026
    $ 0.041307
    5.00%
  • 2027
    $ 0.043372
    10.25%
  • 2028
    $ 0.045540
    15.76%
  • 2029
    $ 0.047818
    21.55%
  • 2030
    $ 0.050208
    27.63%
  • 2031
    $ 0.052719
    34.01%
  • 2032
    $ 0.055355
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.058123
    47.75%
  • 2034
    $ 0.061029
    55.13%
  • 2035
    $ 0.064080
    62.89%
  • 2036
    $ 0.067284
    71.03%
  • 2037
    $ 0.070648
    79.59%
  • 2038
    $ 0.074181
    88.56%
  • 2039
    $ 0.077890
    97.99%
  • 2040
    $ 0.081785
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės ChainX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.03934
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.039345
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.039377
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.039501
    0.41%
ChainX (PCX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PCX kaina yra $0.03934. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ChainX (PCX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PCX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.039345. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ChainX (PCX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PCX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.039377. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ChainX (PCX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PCX kaina yra $0.039501. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ChainX kainų statistika

$ 0.03934
$ 0.03934

-0.06%

$ 492.21K
$ 492.21K

12.51M
12.51M

$ 52.30K
$ 52.30K

--

Naujausia PCX kaina yra $ 0.03934. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.07%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 52.30K.
Be to, PCX turi 12.51M apyvartą ir $ 492.21K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti ChainX (PCX)

Bandote įsigyti PCX? Dabar galite PCX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti ChainX ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PCX dabar

ChainX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ChainX, dabartinė ChainX kaina yra 0.03936USD. Apyvartinė ChainX (PCX) pasiūla yra 0.00 PCX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $492.21K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.05%
    $ -0.002259
    $ 0.04212
    $ 0.03701
  • 7 dienos
    0.17%
    $ 0.005699
    $ 0.05113
    $ 0.02913
  • 30 dienų
    -0.26%
    $ -0.014260
    $ 0.05491
    $ 0.02723
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ChainX kaina pasikeitė $-0.002259, atspindinti -0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ChainX buvo prekiaujama aukščiausia $0.05113 ir žemiausia $0.02913. Kainos pokytis buvo 0.17%. Ši naujausia tendencija parodo PCX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ChainX įvyko -0.26%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.014260 vertę. Tai rodo, kad PCX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą ChainX kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PCX kainų istoriją

Kaip veikia ChainX (PCX) kainų prognozės modulis?

ChainX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PCX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ChainX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PCX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ChainX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PCX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PCX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ChainX potencialą.

Kodėl PCX kainų prognozė yra svarbi?

PCX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PCX dabar?
Pagal jūsų prognozes, PCX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PCX kainų prognozė?
Remiantis ChainX (PCX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PCX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PCX 2026 m.?
1 vieneto ChainX (PCX) kaina šiandien yra $0.03934. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PCX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PCX kaina 2027 m.?
ChainX (PCX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PCX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PCX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ChainX (PCX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PCX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ChainX (PCX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PCX 2030 m.?
1 vieneto ChainX (PCX) kaina šiandien yra $0.03934. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PCX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PCX kainų prognozė 2040 metams?
ChainX (PCX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PCX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.