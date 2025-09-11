Octo Gaming (OTK) realiojo laiko kaina yra $ 0.00365. Per pastarąsias 24 valandas OTK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00363 iki aukščiausios $ 0.00373 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OTK kaina yra $ 0.12041089353940107, o žemiausia – $ 0.000660347704777999.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OTK per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Octo Gaming (OTK) rinkos informacija
No.1899
$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M
$ 2.13K
$ 2.13K$ 2.13K
$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M
489.53M
489.53M 489.53M
1,199,955,821.96
1,199,955,821.96 1,199,955,821.96
SOL
Dabartinė Octo Gaming rinkos kapitalizacija yra $ 1.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.13K. OTK apyvartoje yra 489.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 1199955821.96. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.38M
Octo Gaming (OTK) kainos istorija USD
Stebėkite Octo Gaming kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.00121
-24.90%
60 dienų
$ -0.00261
-41.70%
90 dienų
$ -0.00108
-22.84%
Octo Gaming kainos pokytis šiandien
Šiandien OTK užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Octo Gaming 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00121 (-24.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Octo Gaming 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OTK rodiklis pasikeitė $ -0.00261 (-41.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Octo Gaming 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00108 (-22.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.
Octo Gaming kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Octo Gaming (OTK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Octo Gaming (OTK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Octo Gaming prognozes.
Supratimas apie Octo Gaming (OTK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OTKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
