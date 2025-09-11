Daugiau apie OTK

Octo Gaming kaina(OTK)

$0.00365
$0.00365$0.00365
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:45:26(UTC+8)

Octo Gaming (OTK) kainos informacija (USD)

$ 0.00363
$ 0.00363$ 0.00363
$ 0.00373
$ 0.00373$ 0.00373
$ 0.00363
$ 0.00363$ 0.00363

$ 0.00373
$ 0.00373$ 0.00373

$ 0.12041089353940107
$ 0.12041089353940107$ 0.12041089353940107

$ 0.000660347704777999
$ 0.000660347704777999$ 0.000660347704777999

0.00%

0.00%

+2.24%

+2.24%

Octo Gaming (OTK) realiojo laiko kaina yra $ 0.00365. Per pastarąsias 24 valandas OTK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00363 iki aukščiausios $ 0.00373 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OTK kaina yra $ 0.12041089353940107, o žemiausia – $ 0.000660347704777999.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OTK per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Octo Gaming (OTK) rinkos informacija

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

$ 2.13K
$ 2.13K$ 2.13K

$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M

489.53M
489.53M 489.53M

1,199,955,821.96
1,199,955,821.96 1,199,955,821.96

Dabartinė Octo Gaming rinkos kapitalizacija yra $ 1.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.13K. OTK apyvartoje yra 489.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 1199955821.96. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.38M

Octo Gaming (OTK) kainos istorija USD

Stebėkite Octo Gaming kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.00121-24.90%
60 dienų$ -0.00261-41.70%
90 dienų$ -0.00108-22.84%
Octo Gaming kainos pokytis šiandien

Šiandien OTK užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Octo Gaming 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00121 (-24.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Octo Gaming 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OTK rodiklis pasikeitė $ -0.00261 (-41.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Octo Gaming 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00108 (-22.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Octo Gaming (OTK) pokyčius?

Peržiūrėkite Octo Gaming kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Octo Gaming (OTK)

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Octo Gaming galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Octo Gaming investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Octo Gaming kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Octo Gaming (OTK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Octo Gaming (OTK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Octo Gaming prognozes.

Peržiūrėkite Octo Gaming kainos prognozę dabar!

Octo Gaming (OTK) Tokenomika

Supratimas apie Octo Gaming (OTK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OTKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Octo Gaming (OTK)

Ieškote, kaip nusipirkti Octo Gaming? Viskas paprasta ir patogu! Octo Gaming lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OTK į vietos valiutas

Octo Gaming išteklius

Išsamesnei Octo Gaming analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Octo Gaming

Kiek Octo Gaming(OTK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OTK kaina USD valiuta yra 0.00365USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OTK į USD kaina?
Dabartinė OTK kaina USD valiuta yra $ 0.00365. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Octo Gaming rinkos kapitalizacija?
OTK rinkos kapitalizacija yra $ 1.79MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OTK apyvartoje?
OTK apyvartoje yra 489.53MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OTK kaina?
OTK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.12041089353940107USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OTK kaina?
OTK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000660347704777999USD.
Kokia yra OTK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OTK yra $ 2.13KUSD.
Ar OTK kaina šiais metais kils?
OTK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OTK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:45:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

