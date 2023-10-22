OTK

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Rinkos kapitalizacija$0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0,00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)%0,00

Cirkuliuojantis kiekis489.529.439

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla1.199.955.821,96

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.12041089353940107,2024-03-25

Mažiausia kaina0.000660347704777999,2023-10-22

Vieša blokų grandinėSOL

ĮvadasOcto Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

