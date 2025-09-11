Daugiau apie ONDO

$1.01291
-1.99%1D
Ondo (ONDO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:46:45(UTC+8)

Ondo (ONDO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.99969
24 val. žemiausia
$ 1.04722
24 val. aukščiausia

$ 0.99969
$ 1.04722
$ 2.141296331061504
$ 0.0835464393634915
+0.18%

-1.99%

+8.91%

+8.91%

Ondo (ONDO) realiojo laiko kaina yra $ 1.0129. Per pastarąsias 24 valandas ONDO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.99969 iki aukščiausios $ 1.04722 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ONDO kaina yra $ 2.141296331061504, o žemiausia – $ 0.0835464393634915.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ONDO per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – -1.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ondo (ONDO) rinkos informacija

No.40

$ 3.20B
$ 9.65M
$ 10.13B
3.16B
10,000,000,000
0.08%

Dabartinė Ondo rinkos kapitalizacija yra $ 3.20B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.65M. ONDO apyvartoje yra 3.16B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.13B

Ondo (ONDO) kainos istorija USD

Stebėkite Ondo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0205662-1.99%
30 dienų$ +0.01827+1.83%
60 dienų$ +0.13405+15.25%
90 dienų$ +0.2319+29.69%
Ondo kainos pokytis šiandien

Šiandien ONDO užfiksuotas $ -0.0205662 (-1.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ondo 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01827 (+1.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ondo 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ONDO rodiklis pasikeitė $ +0.13405 (+15.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ondo 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2319 (+29.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ondo (ONDO) pokyčius?

Peržiūrėkite Ondo kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ondo (ONDO)

The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services.

Ondo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ondo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ONDOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ondo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ondo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ondo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ondo (ONDO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ondo (ONDO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ondo prognozes.

Peržiūrėkite Ondo kainos prognozę dabar!

Ondo (ONDO) Tokenomika

Supratimas apie Ondo (ONDO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ONDOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ondo (ONDO)

Ieškote, kaip nusipirkti Ondo? Viskas paprasta ir patogu! Ondo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ONDO į vietos valiutas

1 Ondo(ONDO) į VND
26,654.4635
1 Ondo(ONDO) į AUD
A$1.529479
1 Ondo(ONDO) į GBP
0.739417
1 Ondo(ONDO) į EUR
0.860965
1 Ondo(ONDO) į USD
$1.0129
1 Ondo(ONDO) į MYR
RM4.274438
1 Ondo(ONDO) į TRY
41.802383
1 Ondo(ONDO) į JPY
¥148.8963
1 Ondo(ONDO) į ARS
ARS$1,442.87605
1 Ondo(ONDO) į RUB
85.579921
1 Ondo(ONDO) į INR
89.256748
1 Ondo(ONDO) į IDR
Rp16,604.915376
1 Ondo(ONDO) į KRW
1,408.761578
1 Ondo(ONDO) į PHP
57.917622
1 Ondo(ONDO) į EGP
￡E.48.771135
1 Ondo(ONDO) į BRL
R$5.46966
1 Ondo(ONDO) į CAD
C$1.397802
1 Ondo(ONDO) į BDT
123.37122
1 Ondo(ONDO) į NGN
1,527.746941
1 Ondo(ONDO) į COP
$3,972.148124
1 Ondo(ONDO) į ZAR
R.17.705492
1 Ondo(ONDO) į UAH
41.812512
1 Ondo(ONDO) į VES
Bs158.0124
1 Ondo(ONDO) į CLP
$973.3969
1 Ondo(ONDO) į PKR
Rs287.673729
1 Ondo(ONDO) į KZT
546.034132
1 Ondo(ONDO) į THB
฿32.189962
1 Ondo(ONDO) į TWD
NT$30.721257
1 Ondo(ONDO) į AED
د.إ3.717343
1 Ondo(ONDO) į CHF
Fr0.800191
1 Ondo(ONDO) į HKD
HK$7.880362
1 Ondo(ONDO) į AMD
֏387.039219
1 Ondo(ONDO) į MAD
.د.م9.146487
1 Ondo(ONDO) į MXN
$18.829811
1 Ondo(ONDO) į SAR
ريال3.798375
1 Ondo(ONDO) į PLN
3.686956
1 Ondo(ONDO) į RON
лв4.385857
1 Ondo(ONDO) į SEK
kr9.460486
1 Ondo(ONDO) į BGN
лв1.691543
1 Ondo(ONDO) į HUF
Ft340.354658
1 Ondo(ONDO) į CZK
21.118965
1 Ondo(ONDO) į KWD
د.ك0.3089345
1 Ondo(ONDO) į ILS
3.362828
1 Ondo(ONDO) į AOA
Kz926.712339
1 Ondo(ONDO) į BHD
.د.ب0.3818633
1 Ondo(ONDO) į BMD
$1.0129
1 Ondo(ONDO) į DKK
kr6.462302
1 Ondo(ONDO) į HNL
L26.548109
1 Ondo(ONDO) į MUR
46.08695
1 Ondo(ONDO) į NAD
$17.806782
1 Ondo(ONDO) į NOK
kr10.058097
1 Ondo(ONDO) į NZD
$1.701672
1 Ondo(ONDO) į PAB
B/.1.0129
1 Ondo(ONDO) į PGK
K4.294696
1 Ondo(ONDO) į QAR
ر.ق3.686956
1 Ondo(ONDO) į RSD
дин.101.421677

Išsamesnei Ondo analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Ondo svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ondo

Kiek Ondo(ONDO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ONDO kaina USD valiuta yra 1.0129USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ONDO į USD kaina?
Dabartinė ONDO kaina USD valiuta yra $ 1.0129. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ondo rinkos kapitalizacija?
ONDO rinkos kapitalizacija yra $ 3.20BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ONDO apyvartoje?
ONDO apyvartoje yra 3.16BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ONDO kaina?
ONDO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.141296331061504USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ONDO kaina?
ONDO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0835464393634915USD.
Kokia yra ONDO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ONDO yra $ 9.65MUSD.
Ar ONDO kaina šiais metais kils?
ONDO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ONDO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:46:45(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

