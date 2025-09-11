Daugiau apie OGPU

OGPU kaina(OGPU)

$0.1408
OGPU (OGPU) kainos grafikas realiu laiku
OGPU (OGPU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1395
24 val. žemiausia
$ 0.1457
24 val. aukščiausia

$ 0.1395
$ 0.1457
$ 3.6146305528459806
$ 0.05277848051269474
0.00%

-0.98%

-3.63%

-3.63%

OGPU (OGPU) realiojo laiko kaina yra $ 0.1408. Per pastarąsias 24 valandas OGPU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1395 iki aukščiausios $ 0.1457 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OGPU kaina yra $ 3.6146305528459806, o žemiausia – $ 0.05277848051269474.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OGPU per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OGPU (OGPU) rinkos informacija

No.1221

$ 2.77M
$ 4.84K
$ 2.96M
19.64M
21,000,000
21,000,000
93.51%

OGPU

Dabartinė OGPU rinkos kapitalizacija yra $ 2.77M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.84K. OGPU apyvartoje yra 19.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.96M

OGPU (OGPU) kainos istorija USD

Stebėkite OGPU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001393-0.98%
30 dienų$ +0.0054+3.98%
60 dienų$ -0.0062-4.22%
90 dienų$ -0.1064-43.05%
OGPU kainos pokytis šiandien

Šiandien OGPU užfiksuotas $ -0.001393 (-0.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OGPU 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0054 (+3.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OGPU 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OGPU rodiklis pasikeitė $ -0.0062 (-4.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OGPU 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1064 (-43.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OGPU (OGPU) pokyčius?

Peržiūrėkite OGPU kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OGPU (OGPU)

The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.

OGPU galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OGPU investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OGPUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OGPU mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OGPU, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OGPU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OGPU (OGPU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OGPU (OGPU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OGPU prognozes.

Peržiūrėkite OGPU kainos prognozę dabar!

OGPU (OGPU) Tokenomika

Supratimas apie OGPU (OGPU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OGPUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OGPU (OGPU)

Ieškote, kaip nusipirkti OGPU? Viskas paprasta ir patogu! OGPU lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OGPU į vietos valiutas

1 OGPU(OGPU) į VND
3,705.152
1 OGPU(OGPU) į AUD
A$0.212608
1 OGPU(OGPU) į GBP
0.102784
1 OGPU(OGPU) į EUR
0.11968
1 OGPU(OGPU) į USD
$0.1408
1 OGPU(OGPU) į MYR
RM0.594176
1 OGPU(OGPU) į TRY
5.813632
1 OGPU(OGPU) į JPY
¥20.6976
1 OGPU(OGPU) į ARS
ARS$200.5696
1 OGPU(OGPU) į RUB
11.896192
1 OGPU(OGPU) į INR
12.422784
1 OGPU(OGPU) į IDR
Rp2,308.196352
1 OGPU(OGPU) į KRW
195.827456
1 OGPU(OGPU) į PHP
8.052352
1 OGPU(OGPU) į EGP
￡E.6.776704
1 OGPU(OGPU) į BRL
R$0.76032
1 OGPU(OGPU) į CAD
C$0.194304
1 OGPU(OGPU) į BDT
17.14944
1 OGPU(OGPU) į NGN
212.367232
1 OGPU(OGPU) į COP
$552.155648
1 OGPU(OGPU) į ZAR
R.2.461184
1 OGPU(OGPU) į UAH
5.812224
1 OGPU(OGPU) į VES
Bs21.9648
1 OGPU(OGPU) į CLP
$135.3088
1 OGPU(OGPU) į PKR
Rs39.988608
1 OGPU(OGPU) į KZT
75.902464
1 OGPU(OGPU) į THB
฿4.476032
1 OGPU(OGPU) į TWD
NT$4.274688
1 OGPU(OGPU) į AED
د.إ0.516736
1 OGPU(OGPU) į CHF
Fr0.111232
1 OGPU(OGPU) į HKD
HK$1.095424
1 OGPU(OGPU) į AMD
֏53.801088
1 OGPU(OGPU) į MAD
.د.م1.271424
1 OGPU(OGPU) į MXN
$2.61888
1 OGPU(OGPU) į SAR
ريال0.528
1 OGPU(OGPU) į PLN
0.512512
1 OGPU(OGPU) į RON
лв0.609664
1 OGPU(OGPU) į SEK
kr1.31648
1 OGPU(OGPU) į BGN
лв0.235136
1 OGPU(OGPU) į HUF
Ft47.311616
1 OGPU(OGPU) į CZK
2.937088
1 OGPU(OGPU) į KWD
د.ك0.042944
1 OGPU(OGPU) į ILS
0.467456
1 OGPU(OGPU) į AOA
Kz128.819328
1 OGPU(OGPU) į BHD
.د.ب0.0530816
1 OGPU(OGPU) į BMD
$0.1408
1 OGPU(OGPU) į DKK
kr0.898304
1 OGPU(OGPU) į HNL
L3.690368
1 OGPU(OGPU) į MUR
6.414848
1 OGPU(OGPU) į NAD
$2.475264
1 OGPU(OGPU) į NOK
kr1.398144
1 OGPU(OGPU) į NZD
$0.236544
1 OGPU(OGPU) į PAB
B/.0.1408
1 OGPU(OGPU) į PGK
K0.596992
1 OGPU(OGPU) į QAR
ر.ق0.512512
1 OGPU(OGPU) į RSD
дин.14.099712

OGPU išteklius

Išsamesnei OGPU analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali OGPU svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OGPU

Kiek OGPU(OGPU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OGPU kaina USD valiuta yra 0.1408USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OGPU į USD kaina?
Dabartinė OGPU kaina USD valiuta yra $ 0.1408. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OGPU rinkos kapitalizacija?
OGPU rinkos kapitalizacija yra $ 2.77MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OGPU apyvartoje?
OGPU apyvartoje yra 19.64MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OGPU kaina?
OGPU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.6146305528459806USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OGPU kaina?
OGPU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.05277848051269474USD.
Kokia yra OGPU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OGPU yra $ 4.84KUSD.
Ar OGPU kaina šiais metais kils?
OGPU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OGPU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
OGPU (OGPU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

