OGPU (OGPU) realiojo laiko kaina yra $ 0.1408. Per pastarąsias 24 valandas OGPU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1395 iki aukščiausios $ 0.1457 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OGPU kaina yra $ 3.6146305528459806, o žemiausia – $ 0.05277848051269474.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OGPU per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
OGPU (OGPU) rinkos informacija
Dabartinė OGPU rinkos kapitalizacija yra $ 2.77M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.84K. OGPU apyvartoje yra 19.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.96M
OGPU (OGPU) kainos istorija USD
Stebėkite OGPU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001393
-0.98%
30 dienų
$ +0.0054
+3.98%
60 dienų
$ -0.0062
-4.22%
90 dienų
$ -0.1064
-43.05%
OGPU kainos pokytis šiandien
Šiandien OGPU užfiksuotas $ -0.001393 (-0.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
OGPU 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0054 (+3.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
OGPU 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OGPU rodiklis pasikeitė $ -0.0062 (-4.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
OGPU 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1064 (-43.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OGPU (OGPU) pokyčius?
The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.
OGPU kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos OGPU (OGPU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OGPU (OGPU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OGPU prognozes.
Supratimas apie OGPU (OGPU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.
Kaip pirkti OGPU (OGPU)
