Non-Playable Coin (NPC) realiojo laiko kaina yra $ 0.022718. Per pastarąsias 24 valandas NPC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.020499 iki aukščiausios $ 0.022772 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NPC kaina yra $ 0.06683314102574428, o žemiausia – $ 0.000004232086353491.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NPC per pastarąją valandą pasikeitė +0.65%, per 24 valandas – +0.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Non-Playable Coin (NPC) rinkos informacija
Dabartinė Non-Playable Coin rinkos kapitalizacija yra $ 170.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 433.71K. NPC apyvartoje yra 7.51B vienetų, o bendras kiekis siekia 8050126520. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 182.88M
Non-Playable Coin (NPC) kainos istorija USD
Stebėkite Non-Playable Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00011752
+0.52%
30 dienų
$ -0.006513
-22.29%
60 dienų
$ +0.004858
+27.20%
90 dienų
$ +0.010236
+82.00%
Non-Playable Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien NPC užfiksuotas $ +0.00011752 (+0.52%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Non-Playable Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.006513 (-22.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Non-Playable Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NPC rodiklis pasikeitė $ +0.004858 (+27.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Non-Playable Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.010236 (+82.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Non-Playable Coin (NPC) pokyčius?
Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.
Non-Playable Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Non-Playable Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NPCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Non-Playable Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Non-Playable Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Non-Playable Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Non-Playable Coin (NPC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Non-Playable Coin (NPC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Non-Playable Coin prognozes.
Supratimas apie Non-Playable Coin (NPC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NPCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Non-Playable Coin (NPC)
Ieškote, kaip nusipirkti Non-Playable Coin? Viskas paprasta ir patogu! Non-Playable Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.