Non-Playable Coin (NPC) Tokenomika

Non-Playable Coin (NPC) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieNon-Playable Coin (NPC), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Non-Playable Coin (NPC) Informacija

Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.

Oficiali svetainė:
https://www.npc.com/
Baltoji knyga:
https://www.docs.npc.com
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/BeGY8KqKxboEwRbJd1q9H2K829jS4Rc5dEyNMYXCbV5p

Non-Playable Coin (NPC) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Non-Playable Coin (NPC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 189.32M
$ 189.32M$ 189.32M
Bendra pasiūla:
$ 8.05B
$ 8.05B$ 8.05B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 7.51B
$ 7.51B$ 7.51B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 202.97M
$ 202.97M$ 202.97M
Visų laikų rekordas:
$ 0.0675
$ 0.0675$ 0.0675
Visų laikų minimumas:
$ 0.000004232086353491
$ 0.000004232086353491$ 0.000004232086353491
Dabartinė kaina:
$ 0.025213
$ 0.025213$ 0.025213

Išsami Non-Playable Coin tokeno struktūra (NPC)

Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami NPC tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.

Non-Playable Coin (NPC) is a Meme-Fungible Token (MFT), a novel hybrid between a memecoin and an NFT. Its design and tokenomics are intentionally experimental and community-driven, with a focus on entertainment and meme culture rather than financial utility or investment returns.

Issuance Mechanism

  • Token Standard: NPC is both an ERC20 (fungible token) and ERC1155 (NFT) asset, allowing it to be traded as a meme coin or as a JPEG-based NFT.
  • Supply: The maximum supply is 8,050,126,520 NPC.
  • Minting/Conversion: NPC tokens can be converted between ERC20 (tradable on DEXs like Uniswap) and ERC1155 (tradable on NFT marketplaces) using a wrapper. Both forms are identical in value and fully interchangeable.
  • Distribution: There is no evidence of a structured ICO, airdrop, or emission schedule. The project is described as an art experiment with no formal team or roadmap.

Allocation Mechanism

  • No Formal Allocation: There is no published breakdown of allocations to team, investors, community, or other stakeholders. The project explicitly states there is no formal team or roadmap.
  • Community Focus: The token is designed for the community, with the base and customizable JPEGs intended for all 8+ billion humans on Earth.

Usage and Incentive Mechanism

  • Primary Use: NPC is a meme-backed token with no intrinsic value or expectation of financial return. Its main use is as a collectible, tradable meme asset.
  • NFT Hybrid: NPC can be customized as an NFT, making it a unique digital collectible.
  • No Yield or Rewards: There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, or other incentives by holding or using NPC. The project is explicitly for entertainment and meme culture.
  • Tradability: NPC can be freely traded on decentralized exchanges (as ERC20) and NFT marketplaces (as ERC1155).

Locking Mechanism

  • No Locking or Vesting: There is no evidence of any token locking, vesting, or staking mechanism. Tokens are fully liquid and tradable upon acquisition.
  • No Unlock Schedule: There is no unlock schedule or time-based release of tokens.

Disclaimer

NPC and NPC MFTs are a meme coin and NFT hybrid with absolutely no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team and no roadmap. The coin and art are completely useless and for entertainment purposes only.

Tokenomics Table

AspectDetails
Token StandardERC20 (fungible), ERC1155 (NFT)
Max Supply8,050,126,520 NPC
IssuanceNo structured ICO/airdrop; community-driven
AllocationNo formal allocation; no team/investor breakdown
UsageMeme coin, NFT hybrid, collectible, tradable on DEXs/NFT marketplaces
IncentivesNone (no staking, yield, or rewards)
Locking/VestingNone
Unlock ScheduleNone

Additional Insights

  • Innovation: NPC introduces the concept of Meme-Fungible Tokens (MFTs), allowing seamless conversion between meme coins and NFTs.
  • Market Position: As of the latest data, NPC has a circulating market cap of ~$210 million, a fully diluted market cap of ~$210.6 million, and a latest price of ~$0.026.
  • Cultural Impact: The project is a commentary on meme culture and digital ownership, prioritizing fun and creativity over financial gain.

References

  • For more details, see the official documentation and project disclaimers:
    • Introducing Non-Playable Coin (NPC)
    • But What Are Meme Fungible Tokens (MFTs)?
    • Tokenomics

Summary:
Non-Playable Coin (NPC) is a purely experimental, meme-driven token with no financial incentives, no structured allocation, and no locking or vesting. Its unique value lies in its hybrid design as both a meme coin and an NFT, serving as a digital collectible for the meme community.

Non-Playable Coin (NPC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Non-Playable Coin (NPC) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NPC tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek NPC tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate NPC tokenomiką, galite peržiūrėti NPC tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti NPC

Norite įtraukti Non-Playable Coin (NPC) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius NPC pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Non-Playable Coin (NPC) Kainų istorija

NPC kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

NPC kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda NPC? Mūsų NPC kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.