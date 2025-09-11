Nobody Sausage (NOBODY) realiojo laiko kaina yra $ 0.087021. Per pastarąsias 24 valandas NOBODY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08287 iki aukščiausios $ 0.0959 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOBODY kaina yra $ 0.09389557239630161, o žemiausia – $ 0.003144063138629749.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOBODY per pastarąją valandą pasikeitė +1.99%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +34.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nobody Sausage (NOBODY) rinkos informacija
Dabartinė Nobody Sausage rinkos kapitalizacija yra $ 81.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 243.36K. NOBODY apyvartoje yra 936.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 936066323.77. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 81.46M
Nobody Sausage (NOBODY) kainos istorija USD
Stebėkite Nobody Sausage kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00068416
-0.77%
30 dienų
$ +0.044943
+106.80%
60 dienų
$ +0.046515
+114.83%
90 dienų
$ +0.056466
+184.80%
Nobody Sausage kainos pokytis šiandien
Šiandien NOBODY užfiksuotas $ -0.00068416 (-0.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nobody Sausage 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.044943 (+106.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nobody Sausage 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NOBODY rodiklis pasikeitė $ +0.046515 (+114.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nobody Sausage 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.056466 (+184.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nobody Sausage (NOBODY) pokyčius?
Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture.
Nobody Sausage kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Nobody Sausage (NOBODY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nobody Sausage (NOBODY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nobody Sausage prognozes.
Supratimas apie Nobody Sausage (NOBODY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOBODYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Nobody Sausage (NOBODY)
