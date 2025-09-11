Daugiau apie NOBODY

Nobody Sausage logotipas

Nobody Sausage kaina(NOBODY)

1 NOBODY į USD – tiesioginė kaina:

$0.087029
-0.78%1D
USD
Nobody Sausage (NOBODY) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:30:01(UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.08287
24 val. žemiausia
$ 0.0959
24 val. aukščiausia

$ 0.08287
$ 0.0959
$ 0.09389557239630161
$ 0.003144063138629749
+1.99%

-0.77%

+34.88%

+34.88%

Nobody Sausage (NOBODY) realiojo laiko kaina yra $ 0.087021. Per pastarąsias 24 valandas NOBODY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08287 iki aukščiausios $ 0.0959 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOBODY kaina yra $ 0.09389557239630161, o žemiausia – $ 0.003144063138629749.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOBODY per pastarąją valandą pasikeitė +1.99%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +34.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nobody Sausage (NOBODY) rinkos informacija

No.445

$ 81.46M
$ 243.36K
$ 81.46M
936.07M
936,066,323.77
936,066,323.77
100.00%

SOL

Dabartinė Nobody Sausage rinkos kapitalizacija yra $ 81.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 243.36K. NOBODY apyvartoje yra 936.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 936066323.77. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 81.46M

Nobody Sausage (NOBODY) kainos istorija USD

Stebėkite Nobody Sausage kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00068416-0.77%
30 dienų$ +0.044943+106.80%
60 dienų$ +0.046515+114.83%
90 dienų$ +0.056466+184.80%
Nobody Sausage kainos pokytis šiandien

Šiandien NOBODY užfiksuotas $ -0.00068416 (-0.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Nobody Sausage 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.044943 (+106.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Nobody Sausage 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NOBODY rodiklis pasikeitė $ +0.046515 (+114.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Nobody Sausage 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.056466 (+184.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nobody Sausage (NOBODY) pokyčius?

Peržiūrėkite Nobody Sausage kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Nobody Sausage (NOBODY)

Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture.

Nobody Sausage galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nobody Sausage investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NOBODYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nobody Sausage mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nobody Sausage, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Nobody Sausage kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nobody Sausage (NOBODY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nobody Sausage (NOBODY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nobody Sausage prognozes.

Peržiūrėkite Nobody Sausage kainos prognozę dabar!

Nobody Sausage (NOBODY) Tokenomika

Supratimas apie Nobody Sausage (NOBODY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOBODYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Nobody Sausage (NOBODY)

Ieškote, kaip nusipirkti Nobody Sausage? Viskas paprasta ir patogu! Nobody Sausage lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NOBODY į vietos valiutas

1 Nobody Sausage(NOBODY) į VND
2,289.957615
1 Nobody Sausage(NOBODY) į AUD
A$0.13140171
1 Nobody Sausage(NOBODY) į GBP
0.06352533
1 Nobody Sausage(NOBODY) į EUR
0.07396785
1 Nobody Sausage(NOBODY) į USD
$0.087021
1 Nobody Sausage(NOBODY) į MYR
RM0.36722862
1 Nobody Sausage(NOBODY) į TRY
3.59309709
1 Nobody Sausage(NOBODY) į JPY
¥12.792087
1 Nobody Sausage(NOBODY) į ARS
ARS$123.9614145
1 Nobody Sausage(NOBODY) į RUB
7.3532745
1 Nobody Sausage(NOBODY) į INR
7.68221388
1 Nobody Sausage(NOBODY) į IDR
Rp1,426.57354224
1 Nobody Sausage(NOBODY) į KRW
121.19849775
1 Nobody Sausage(NOBODY) į PHP
4.98108204
1 Nobody Sausage(NOBODY) į EGP
￡E.4.19093136
1 Nobody Sausage(NOBODY) į BRL
R$0.4699134
1 Nobody Sausage(NOBODY) į CAD
C$0.12008898
1 Nobody Sausage(NOBODY) į BDT
10.5991578
1 Nobody Sausage(NOBODY) į NGN
131.25290409
1 Nobody Sausage(NOBODY) į COP
$341.25807276
1 Nobody Sausage(NOBODY) į ZAR
R.1.52373771
1 Nobody Sausage(NOBODY) į UAH
3.59222688
1 Nobody Sausage(NOBODY) į VES
Bs13.575276
1 Nobody Sausage(NOBODY) į CLP
$83.627181
1 Nobody Sausage(NOBODY) į PKR
Rs24.71483421
1 Nobody Sausage(NOBODY) į KZT
46.91128068
1 Nobody Sausage(NOBODY) į THB
฿2.7672678
1 Nobody Sausage(NOBODY) į TWD
NT$2.64282777
1 Nobody Sausage(NOBODY) į AED
د.إ0.31936707
1 Nobody Sausage(NOBODY) į CHF
Fr0.06874659
1 Nobody Sausage(NOBODY) į HKD
HK$0.67702338
1 Nobody Sausage(NOBODY) į AMD
֏33.25159431
1 Nobody Sausage(NOBODY) į MAD
.د.م0.78579963
1 Nobody Sausage(NOBODY) į MXN
$1.61946081
1 Nobody Sausage(NOBODY) į SAR
ريال0.32632875
1 Nobody Sausage(NOBODY) į PLN
0.31762665
1 Nobody Sausage(NOBODY) į RON
лв0.37767114
1 Nobody Sausage(NOBODY) į SEK
kr0.81451656
1 Nobody Sausage(NOBODY) į BGN
лв0.14532507
1 Nobody Sausage(NOBODY) į HUF
Ft29.28952818
1 Nobody Sausage(NOBODY) į CZK
1.81786869
1 Nobody Sausage(NOBODY) į KWD
د.ك0.026541405
1 Nobody Sausage(NOBODY) į ILS
0.28890972
1 Nobody Sausage(NOBODY) į AOA
Kz79.32573297
1 Nobody Sausage(NOBODY) į BHD
.د.ب0.032719896
1 Nobody Sausage(NOBODY) į BMD
$0.087021
1 Nobody Sausage(NOBODY) į DKK
kr0.55519398
1 Nobody Sausage(NOBODY) į HNL
L2.28082041
1 Nobody Sausage(NOBODY) į MUR
3.96467676
1 Nobody Sausage(NOBODY) į NAD
$1.52982918
1 Nobody Sausage(NOBODY) į NOK
kr0.86585895
1 Nobody Sausage(NOBODY) į NZD
$0.14619528
1 Nobody Sausage(NOBODY) į PAB
B/.0.087021
1 Nobody Sausage(NOBODY) į PGK
K0.36896904
1 Nobody Sausage(NOBODY) į QAR
ر.ق0.31675644
1 Nobody Sausage(NOBODY) į RSD
дин.8.72298504

Nobody Sausage išteklius

Išsamesnei Nobody Sausage analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Nobody Sausage svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nobody Sausage

Kiek Nobody Sausage(NOBODY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NOBODY kaina USD valiuta yra 0.087021USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NOBODY į USD kaina?
Dabartinė NOBODY kaina USD valiuta yra $ 0.087021. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nobody Sausage rinkos kapitalizacija?
NOBODY rinkos kapitalizacija yra $ 81.46MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NOBODY apyvartoje?
NOBODY apyvartoje yra 936.07MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NOBODY kaina?
NOBODY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.09389557239630161USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NOBODY kaina?
NOBODY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003144063138629749USD.
Kokia yra NOBODY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NOBODY yra $ 243.36KUSD.
Ar NOBODY kaina šiais metais kils?
NOBODY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NOBODY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:30:01(UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

