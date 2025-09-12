Nobody Sausage (NOBODY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nobody Sausage kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NOBODY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nobody Sausage kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nobody Sausage kainos prognozė
$0.088234
$0.088234$0.088234
+1.29%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:10:02(UTC+8)

Nobody Sausage Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nobody Sausage (NOBODY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nobody Sausage galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.088234 prekybos kainą 2025 m.

Nobody Sausage (NOBODY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nobody Sausage galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.092645 prekybos kainą 2026 m.

Nobody Sausage (NOBODY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NOBODY ateities kaina yra $ 0.097277 su 10.25% augimo norma.

Nobody Sausage (NOBODY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NOBODY ateities kaina yra $ 0.102141 su 15.76% augimo norma.

Nobody Sausage (NOBODY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NOBODY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.107248, o augimo norma – 21.55%.

Nobody Sausage (NOBODY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NOBODY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.112611, o augimo norma – 27.63%.

Nobody Sausage (NOBODY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nobody Sausage kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.183432 prekybos kainą.

Nobody Sausage (NOBODY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nobody Sausage kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.298791 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.088234
    0.00%
  • 2026
    $ 0.092645
    5.00%
  • 2027
    $ 0.097277
    10.25%
  • 2028
    $ 0.102141
    15.76%
  • 2029
    $ 0.107248
    21.55%
  • 2030
    $ 0.112611
    27.63%
  • 2031
    $ 0.118241
    34.01%
  • 2032
    $ 0.124154
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.130361
    47.75%
  • 2034
    $ 0.136879
    55.13%
  • 2035
    $ 0.143723
    62.89%
  • 2036
    $ 0.150910
    71.03%
  • 2037
    $ 0.158455
    79.59%
  • 2038
    $ 0.166378
    88.56%
  • 2039
    $ 0.174697
    97.99%
  • 2040
    $ 0.183432
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Nobody Sausage kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.088234
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.088246
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.088318
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.088596
    0.41%
Nobody Sausage (NOBODY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NOBODY kaina yra $0.088234. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nobody Sausage (NOBODY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NOBODY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.088246. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nobody Sausage (NOBODY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NOBODY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.088318. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nobody Sausage (NOBODY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NOBODY kaina yra $0.088596. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nobody Sausage kainų statistika

$ 0.088234
$ 0.088234$ 0.088234

+1.29%

$ 82.59M
$ 82.59M$ 82.59M

936.07M
936.07M 936.07M

$ 273.99K
$ 273.99K$ 273.99K

--

Naujausia NOBODY kaina yra $ 0.088234. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.29%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 273.99K.
Be to, NOBODY turi 936.07M apyvartą ir $ 82.59M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Nobody Sausage (NOBODY)

Bandote įsigyti NOBODY? Dabar galite NOBODY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Nobody Sausage ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NOBODY dabar

Nobody Sausage istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nobody Sausage, dabartinė Nobody Sausage kaina yra 0.088234USD. Apyvartinė Nobody Sausage (NOBODY) pasiūla yra 0.00 NOBODY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $82.59M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000044
    $ 0.089912
    $ 0.08384
  • 7 dienos
    0.10%
    $ 0.008224
    $ 0.0959
    $ 0.070519
  • 30 dienų
    0.75%
    $ 0.037676
    $ 0.0959
    $ 0.034713
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nobody Sausage kaina pasikeitė $-0.000044, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nobody Sausage buvo prekiaujama aukščiausia $0.0959 ir žemiausia $0.070519. Kainos pokytis buvo 0.10%. Ši naujausia tendencija parodo NOBODY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nobody Sausage įvyko 0.75%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.037676 vertę. Tai rodo, kad NOBODY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Nobody Sausage kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NOBODY kainų istoriją

Kaip veikia Nobody Sausage (NOBODY) kainų prognozės modulis?

Nobody Sausage Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NOBODY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nobody Sausage ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NOBODY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nobody Sausage kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NOBODY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NOBODY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nobody Sausage potencialą.

Kodėl NOBODY kainų prognozė yra svarbi?

NOBODY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NOBODY dabar?
Pagal jūsų prognozes, NOBODY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NOBODY kainų prognozė?
Remiantis Nobody Sausage (NOBODY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NOBODY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NOBODY 2026 m.?
1 vieneto Nobody Sausage (NOBODY) kaina šiandien yra $0.088234. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NOBODY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NOBODY kaina 2027 m.?
Nobody Sausage (NOBODY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NOBODY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NOBODY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nobody Sausage (NOBODY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NOBODY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nobody Sausage (NOBODY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NOBODY 2030 m.?
1 vieneto Nobody Sausage (NOBODY) kaina šiandien yra $0.088234. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NOBODY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NOBODY kainų prognozė 2040 metams?
Nobody Sausage (NOBODY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NOBODY kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:10:02(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.