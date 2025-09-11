Daugiau apie NEON

NEON Kainos informacija

NEON Baltoji knyga

NEON Oficiali svetainė

NEON Tokenomika

NEON Kainų prognozė

NEON Istorija

NEON pirkimo vadovas

NEONvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NEON Spot

NEON USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Neon EVM logotipas

Neon EVM kaina(NEON)

1 NEON į USD – tiesioginė kaina:

$0.14609
$0.14609$0.14609
+2.11%1D
USD
Neon EVM (NEON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:28:57(UTC+8)

Neon EVM (NEON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.14
$ 0.14$ 0.14
24 val. žemiausia
$ 0.16109
$ 0.16109$ 0.16109
24 val. aukščiausia

$ 0.14
$ 0.14$ 0.14

$ 0.16109
$ 0.16109$ 0.16109

$ 3.8649648632805813
$ 3.8649648632805813$ 3.8649648632805813

$ 0.05373474191452677
$ 0.05373474191452677$ 0.05373474191452677

-0.48%

+2.11%

-11.60%

-11.60%

Neon EVM (NEON) realiojo laiko kaina yra $ 0.14609. Per pastarąsias 24 valandas NEON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.14 iki aukščiausios $ 0.16109 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEON kaina yra $ 3.8649648632805813, o žemiausia – $ 0.05373474191452677.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEON per pastarąją valandą pasikeitė -0.48%, per 24 valandas – +2.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Neon EVM (NEON) rinkos informacija

No.706

$ 34.98M
$ 34.98M$ 34.98M

$ 72.73K
$ 72.73K$ 72.73K

$ 146.09M
$ 146.09M$ 146.09M

239.47M
239.47M 239.47M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.94%

SOL

Dabartinė Neon EVM rinkos kapitalizacija yra $ 34.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 72.73K. NEON apyvartoje yra 239.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 146.09M

Neon EVM (NEON) kainos istorija USD

Stebėkite Neon EVM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0030188+2.11%
30 dienų$ +0.05615+62.43%
60 dienų$ +0.05281+56.61%
90 dienų$ +0.04081+38.76%
Neon EVM kainos pokytis šiandien

Šiandien NEON užfiksuotas $ +0.0030188 (+2.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Neon EVM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.05615 (+62.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Neon EVM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEON rodiklis pasikeitė $ +0.05281 (+56.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Neon EVM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04081 (+38.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Neon EVM (NEON) pokyčius?

Peržiūrėkite Neon EVM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Neon EVM (NEON)

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Neon EVM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Neon EVM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NEONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Neon EVM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Neon EVM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Neon EVM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Neon EVM (NEON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Neon EVM (NEON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Neon EVM prognozes.

Peržiūrėkite Neon EVM kainos prognozę dabar!

Neon EVM (NEON) Tokenomika

Supratimas apie Neon EVM (NEON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Neon EVM (NEON)

Ieškote, kaip nusipirkti Neon EVM? Viskas paprasta ir patogu! Neon EVM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NEON į vietos valiutas

1 Neon EVM(NEON) į VND
3,844.35835
1 Neon EVM(NEON) į AUD
A$0.2205959
1 Neon EVM(NEON) į GBP
0.1066457
1 Neon EVM(NEON) į EUR
0.1241765
1 Neon EVM(NEON) į USD
$0.14609
1 Neon EVM(NEON) į MYR
RM0.6164998
1 Neon EVM(NEON) į TRY
6.0320561
1 Neon EVM(NEON) į JPY
¥21.47523
1 Neon EVM(NEON) į ARS
ARS$208.105205
1 Neon EVM(NEON) į RUB
12.344605
1 Neon EVM(NEON) į INR
12.8968252
1 Neon EVM(NEON) į IDR
Rp2,394.9176496
1 Neon EVM(NEON) į KRW
203.4668475
1 Neon EVM(NEON) į PHP
8.3621916
1 Neon EVM(NEON) į EGP
￡E.7.0356944
1 Neon EVM(NEON) į BRL
R$0.788886
1 Neon EVM(NEON) į CAD
C$0.2016042
1 Neon EVM(NEON) į BDT
17.793762
1 Neon EVM(NEON) į NGN
220.3460861
1 Neon EVM(NEON) į COP
$572.9007004
1 Neon EVM(NEON) į ZAR
R.2.5580359
1 Neon EVM(NEON) į UAH
6.0305952
1 Neon EVM(NEON) į VES
Bs22.79004
1 Neon EVM(NEON) į CLP
$140.39249
1 Neon EVM(NEON) į PKR
Rs41.4910209
1 Neon EVM(NEON) į KZT
78.7541972
1 Neon EVM(NEON) į THB
฿4.645662
1 Neon EVM(NEON) į TWD
NT$4.4367533
1 Neon EVM(NEON) į AED
د.إ0.5361503
1 Neon EVM(NEON) į CHF
Fr0.1154111
1 Neon EVM(NEON) į HKD
HK$1.1365802
1 Neon EVM(NEON) į AMD
֏55.8224499
1 Neon EVM(NEON) į MAD
.د.م1.3191927
1 Neon EVM(NEON) į MXN
$2.7187349
1 Neon EVM(NEON) į SAR
ريال0.5478375
1 Neon EVM(NEON) į PLN
0.5332285
1 Neon EVM(NEON) į RON
лв0.6340306
1 Neon EVM(NEON) į SEK
kr1.3674024
1 Neon EVM(NEON) į BGN
лв0.2439703
1 Neon EVM(NEON) į HUF
Ft49.1709722
1 Neon EVM(NEON) į CZK
3.0518201
1 Neon EVM(NEON) į KWD
د.ك0.04455745
1 Neon EVM(NEON) į ILS
0.4850188
1 Neon EVM(NEON) į AOA
Kz133.1712613
1 Neon EVM(NEON) į BHD
.د.ب0.05492984
1 Neon EVM(NEON) į BMD
$0.14609
1 Neon EVM(NEON) į DKK
kr0.9320542
1 Neon EVM(NEON) į HNL
L3.8290189
1 Neon EVM(NEON) į MUR
6.6558604
1 Neon EVM(NEON) į NAD
$2.5682622
1 Neon EVM(NEON) į NOK
kr1.4535955
1 Neon EVM(NEON) į NZD
$0.2454312
1 Neon EVM(NEON) į PAB
B/.0.14609
1 Neon EVM(NEON) į PGK
K0.6194216
1 Neon EVM(NEON) į QAR
ر.ق0.5317676
1 Neon EVM(NEON) į RSD
дин.14.6440616

Neon EVM išteklius

Išsamesnei Neon EVM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Neon EVM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Neon EVM

Kiek Neon EVM(NEON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEON kaina USD valiuta yra 0.14609USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEON į USD kaina?
Dabartinė NEON kaina USD valiuta yra $ 0.14609. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Neon EVM rinkos kapitalizacija?
NEON rinkos kapitalizacija yra $ 34.98MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEON apyvartoje?
NEON apyvartoje yra 239.47MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEON kaina?
NEON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.8649648632805813USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEON kaina?
NEON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.05373474191452677USD.
Kokia yra NEON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEON yra $ 72.73KUSD.
Ar NEON kaina šiais metais kils?
NEON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:28:57(UTC+8)

Neon EVM (NEON) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NEON-į-USD skaičiuoklė

Suma

NEON
NEON
USD
USD

1 NEON = 0.14609 USD

Prekiauti NEON

NEONUSDT
$0.14609
$0.14609$0.14609
+2.08%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis