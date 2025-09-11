Neon EVM (NEON) realiojo laiko kaina yra $ 0.14609. Per pastarąsias 24 valandas NEON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.14 iki aukščiausios $ 0.16109 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEON kaina yra $ 3.8649648632805813, o žemiausia – $ 0.05373474191452677.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEON per pastarąją valandą pasikeitė -0.48%, per 24 valandas – +2.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Neon EVM (NEON) rinkos informacija
No.706
$ 34.98M
$ 34.98M$ 34.98M
$ 72.73K
$ 72.73K$ 72.73K
$ 146.09M
$ 146.09M$ 146.09M
239.47M
239.47M 239.47M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
23.94%
SOL
Dabartinė Neon EVM rinkos kapitalizacija yra $ 34.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 72.73K. NEON apyvartoje yra 239.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 146.09M
Neon EVM (NEON) kainos istorija USD
Stebėkite Neon EVM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0030188
+2.11%
30 dienų
$ +0.05615
+62.43%
60 dienų
$ +0.05281
+56.61%
90 dienų
$ +0.04081
+38.76%
Neon EVM kainos pokytis šiandien
Šiandien NEON užfiksuotas $ +0.0030188 (+2.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Neon EVM 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.05615 (+62.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Neon EVM 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEON rodiklis pasikeitė $ +0.05281 (+56.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Neon EVM 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04081 (+38.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Neon EVM (NEON) pokyčius?
Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.
Neon EVM kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Neon EVM (NEON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Neon EVM (NEON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Neon EVM prognozes.
Supratimas apie Neon EVM (NEON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEONišsamią tokeno tokenomiką dabar!
