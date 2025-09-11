Daugiau apie NEIROCTO

NEIROCTO Kainos informacija

NEIROCTO Oficiali svetainė

NEIROCTO Tokenomika

NEIROCTO Kainų prognozė

NEIROCTO Istorija

NEIROCTO pirkimo vadovas

NEIROCTOvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NEIROCTO Spot

NEIROCTO USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

First Neiro on ETH logotipas

First Neiro on ETH kaina(NEIROCTO)

1 NEIROCTO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00036689
$0.00036689$0.00036689
-0.48%1D
USD
First Neiro on ETH (NEIROCTO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:28:50(UTC+8)

First Neiro on ETH (NEIROCTO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003577
$ 0.0003577$ 0.0003577
24 val. žemiausia
$ 0.00037405
$ 0.00037405$ 0.00037405
24 val. aukščiausia

$ 0.0003577
$ 0.0003577$ 0.0003577

$ 0.00037405
$ 0.00037405$ 0.00037405

$ 0.003092736459733308
$ 0.003092736459733308$ 0.003092736459733308

$ 0.000002433929875167
$ 0.000002433929875167$ 0.000002433929875167

+0.71%

-0.48%

+10.99%

+10.99%

First Neiro on ETH (NEIROCTO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00036689. Per pastarąsias 24 valandas NEIROCTO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003577 iki aukščiausios $ 0.00037405 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEIROCTO kaina yra $ 0.003092736459733308, o žemiausia – $ 0.000002433929875167.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEIROCTO per pastarąją valandą pasikeitė +0.71%, per 24 valandas – -0.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) rinkos informacija

No.279

$ 154.34M
$ 154.34M$ 154.34M

$ 211.55K
$ 211.55K$ 211.55K

$ 154.35M
$ 154.35M$ 154.35M

420.68B
420.68B 420.68B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

99.99%

ETH

Dabartinė First Neiro on ETH rinkos kapitalizacija yra $ 154.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 211.55K. NEIROCTO apyvartoje yra 420.68B vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 154.35M

First Neiro on ETH (NEIROCTO) kainos istorija USD

Stebėkite First Neiro on ETH kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000017696-0.48%
30 dienų$ -0.00002799-7.09%
60 dienų$ -0.00011148-23.31%
90 dienų$ -0.00002394-6.13%
First Neiro on ETH kainos pokytis šiandien

Šiandien NEIROCTO užfiksuotas $ -0.0000017696 (-0.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

First Neiro on ETH 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00002799 (-7.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

First Neiro on ETH 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEIROCTO rodiklis pasikeitė $ -0.00011148 (-23.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

First Neiro on ETH 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00002394 (-6.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir First Neiro on ETH (NEIROCTO) pokyčius?

Peržiūrėkite First Neiro on ETH kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

First Neiro on ETH galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų First Neiro on ETH investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NEIROCTOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie First Neiro on ETH mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti First Neiro on ETH, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

First Neiro on ETH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos First Neiro on ETH (NEIROCTO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų First Neiro on ETH (NEIROCTO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes First Neiro on ETH prognozes.

Peržiūrėkite First Neiro on ETH kainos prognozę dabar!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomika

Supratimas apie First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEIROCTOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Ieškote, kaip nusipirkti First Neiro on ETH? Viskas paprasta ir patogu! First Neiro on ETH lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NEIROCTO į vietos valiutas

1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į VND
9.65471035
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į AUD
A$0.0005540039
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į GBP
0.0002678297
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į EUR
0.0003118565
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į USD
$0.00036689
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į MYR
RM0.0015482758
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į TRY
0.0151488881
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į JPY
¥0.05393283
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į ARS
ARS$0.522634805
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į RUB
0.031002205
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į INR
0.0323890492
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į IDR
Rp6.0145892016
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į KRW
0.5109860475
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į PHP
0.0210007836
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į EGP
￡E.0.0176694224
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į BRL
R$0.001981206
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į CAD
C$0.0005063082
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į BDT
0.044687202
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į NGN
0.5533765181
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į COP
$1.4387811484
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į ZAR
R.0.0064242439
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į UAH
0.0151452192
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į VES
Bs0.05723484
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į CLP
$0.35258129
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į PKR
Rs0.1042004289
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į KZT
0.1977830612
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į THB
฿0.011667102
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į TWD
NT$0.0111424493
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į AED
د.إ0.0013464863
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į CHF
Fr0.0002898431
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į HKD
HK$0.0028544042
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į AMD
֏0.1401923379
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į MAD
.د.م0.0033130167
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į MXN
$0.0068278229
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į SAR
ريال0.0013758375
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į PLN
0.0013391485
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į RON
лв0.0015923026
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į SEK
kr0.0034340904
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į BGN
лв0.0006127063
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į HUF
Ft0.1234878362
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į CZK
0.0076643321
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į KWD
د.ك0.00011190145
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į ILS
0.0012180748
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į AOA
Kz0.3344459173
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į BHD
.د.ب0.00013795064
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į BMD
$0.00036689
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į DKK
kr0.0023407582
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į HNL
L0.0096161869
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į MUR
0.0167155084
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į NAD
$0.0064499262
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į NOK
kr0.0036505555
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į NZD
$0.0006163752
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į PAB
B/.0.00036689
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į PGK
K0.0015556136
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į QAR
ر.ق0.0013354796
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) į RSD
дин.0.0367770536

First Neiro on ETH išteklius

Išsamesnei First Neiro on ETH analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali First Neiro on ETH svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie First Neiro on ETH

Kiek First Neiro on ETH(NEIROCTO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEIROCTO kaina USD valiuta yra 0.00036689USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEIROCTO į USD kaina?
Dabartinė NEIROCTO kaina USD valiuta yra $ 0.00036689. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra First Neiro on ETH rinkos kapitalizacija?
NEIROCTO rinkos kapitalizacija yra $ 154.34MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEIROCTO apyvartoje?
NEIROCTO apyvartoje yra 420.68BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEIROCTO kaina?
NEIROCTO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.003092736459733308USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEIROCTO kaina?
NEIROCTO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000002433929875167USD.
Kokia yra NEIROCTO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEIROCTO yra $ 211.55KUSD.
Ar NEIROCTO kaina šiais metais kils?
NEIROCTO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEIROCTO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:28:50(UTC+8)

First Neiro on ETH (NEIROCTO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NEIROCTO-į-USD skaičiuoklė

Suma

NEIROCTO
NEIROCTO
USD
USD

1 NEIROCTO = 0.00036689 USD

Prekiauti NEIROCTO

NEIROCTOUSDT
$0.00036689
$0.00036689$0.00036689
-0.54%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis