First Neiro on ETH (NEIROCTO) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003577
$ 0.0003577$ 0.0003577
24 val. žemiausia
$ 0.00037405
$ 0.00037405$ 0.00037405
24 val. aukščiausia
$ 0.0003577
$ 0.0003577$ 0.0003577
$ 0.00037405
$ 0.00037405$ 0.00037405
$ 0.003092736459733308
$ 0.003092736459733308$ 0.003092736459733308
$ 0.000002433929875167
$ 0.000002433929875167$ 0.000002433929875167
+0.71%
-0.48%
+10.99%
+10.99%
First Neiro on ETH (NEIROCTO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00036689. Per pastarąsias 24 valandas NEIROCTO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003577 iki aukščiausios $ 0.00037405 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEIROCTO kaina yra $ 0.003092736459733308, o žemiausia – $ 0.000002433929875167.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEIROCTO per pastarąją valandą pasikeitė +0.71%, per 24 valandas – -0.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
First Neiro on ETH (NEIROCTO) rinkos informacija
No.279
$ 154.34M
$ 154.34M$ 154.34M
$ 211.55K
$ 211.55K$ 211.55K
$ 154.35M
$ 154.35M$ 154.35M
420.68B
420.68B 420.68B
420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000
420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000
99.99%
ETH
Dabartinė First Neiro on ETH rinkos kapitalizacija yra $ 154.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 211.55K. NEIROCTO apyvartoje yra 420.68B vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 154.35M
First Neiro on ETH (NEIROCTO) kainos istorija USD
Stebėkite First Neiro on ETH kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000017696
-0.48%
30 dienų
$ -0.00002799
-7.09%
60 dienų
$ -0.00011148
-23.31%
90 dienų
$ -0.00002394
-6.13%
First Neiro on ETH kainos pokytis šiandien
Šiandien NEIROCTO užfiksuotas $ -0.0000017696 (-0.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
First Neiro on ETH 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00002799 (-7.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
First Neiro on ETH 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NEIROCTO rodiklis pasikeitė $ -0.00011148 (-23.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
First Neiro on ETH 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00002394 (-6.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir First Neiro on ETH (NEIROCTO) pokyčius?
Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.
First Neiro on ETH galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų First Neiro on ETH investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti First Neiro on ETH, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
First Neiro on ETH kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos First Neiro on ETH (NEIROCTO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų First Neiro on ETH (NEIROCTO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes First Neiro on ETH prognozes.
Supratimas apie First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEIROCTOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti First Neiro on ETH (NEIROCTO)
Ieškote, kaip nusipirkti First Neiro on ETH? Viskas paprasta ir patogu! First Neiro on ETH lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.