First Neiro on ETH (NEIROCTO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite First Neiro on ETH kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NEIROCTO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte First Neiro on ETH kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

First Neiro on ETH kainos prognozė
$0.00037151
+2.90%
USD
Faktinis
Prognozė
First Neiro on ETH Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, First Neiro on ETH galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000371 prekybos kainą 2025 m.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, First Neiro on ETH galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000390 prekybos kainą 2026 m.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NEIROCTO ateities kaina yra $ 0.000409 su 10.25% augimo norma.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NEIROCTO ateities kaina yra $ 0.000430 su 15.76% augimo norma.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NEIROCTO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000451, o augimo norma – 21.55%.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NEIROCTO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000474, o augimo norma – 27.63%.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. First Neiro on ETH kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000772 prekybos kainą.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. First Neiro on ETH kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001258 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000371
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000390
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000409
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000430
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000451
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000474
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000497
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000522
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000548
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000576
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000605
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000635
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000667
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000700
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000735
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000772
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės First Neiro on ETH kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000371
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000371
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000371
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000373
    0.41%
First Neiro on ETH (NEIROCTO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NEIROCTO kaina yra $0.000371. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NEIROCTO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000371. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NEIROCTO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000371. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NEIROCTO kaina yra $0.000373. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė First Neiro on ETH kainų statistika

$ 0.00037151
+2.90%

$ 156.29M
420.68B
$ 556.10K
--

Naujausia NEIROCTO kaina yra $ 0.00037151. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.90%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 556.10K.
Be to, NEIROCTO turi 420.68B apyvartą ir $ 156.29M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Bandote įsigyti NEIROCTO? Dabar galite NEIROCTO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti First Neiro on ETH ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NEIROCTO dabar

First Neiro on ETH istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje First Neiro on ETH, dabartinė First Neiro on ETH kaina yra 0.000371USD. Apyvartinė First Neiro on ETH (NEIROCTO) pasiūla yra 0.00 NEIROCTO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $156.29M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000003
    $ 0.000384
    $ 0.000359
  • 7 dienos
    0.10%
    $ 0.000033
    $ 0.000384
    $ 0.000332
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -0.000079
    $ 0.000458
    $ 0.000311
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas First Neiro on ETH kaina pasikeitė $0.000003, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas First Neiro on ETH buvo prekiaujama aukščiausia $0.000384 ir žemiausia $0.000332. Kainos pokytis buvo 0.10%. Ši naujausia tendencija parodo NEIROCTO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį First Neiro on ETH įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000079 vertę. Tai rodo, kad NEIROCTO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą First Neiro on ETH kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NEIROCTO kainų istoriją

Kaip veikia First Neiro on ETH (NEIROCTO) kainų prognozės modulis?

First Neiro on ETH Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NEIROCTO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius First Neiro on ETH ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NEIROCTO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti First Neiro on ETH kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NEIROCTO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NEIROCTO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą First Neiro on ETH potencialą.

Kodėl NEIROCTO kainų prognozė yra svarbi?

NEIROCTO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NEIROCTO dabar?
Pagal jūsų prognozes, NEIROCTO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NEIROCTO kainų prognozė?
Remiantis First Neiro on ETH (NEIROCTO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NEIROCTO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NEIROCTO 2026 m.?
1 vieneto First Neiro on ETH (NEIROCTO) kaina šiandien yra $0.000371. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NEIROCTO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NEIROCTO kaina 2027 m.?
First Neiro on ETH (NEIROCTO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NEIROCTO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NEIROCTO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, First Neiro on ETH (NEIROCTO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NEIROCTO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, First Neiro on ETH (NEIROCTO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NEIROCTO 2030 m.?
1 vieneto First Neiro on ETH (NEIROCTO) kaina šiandien yra $0.000371. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NEIROCTO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NEIROCTO kainų prognozė 2040 metams?
First Neiro on ETH (NEIROCTO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NEIROCTO kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:03:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.