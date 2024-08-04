First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFirst Neiro on ETH (NEIROCTO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Informacija

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

Oficiali svetainė:
https://www.neiroeth.io/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/FkmodwcM4YULTKLNMo7VHs4HLPvm8iBVLJHTj9YhMr9h

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 169.60M
Bendra pasiūla:
$ 420.69B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 420.68B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 169.61M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00310081
Visų laikų minimumas:
$ 0.000002433929875167
Dabartinė kaina:
$ 0.00040316
First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NEIROCTO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek NEIROCTO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate NEIROCTO tokenomiką, galite peržiūrėti NEIROCTO tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.