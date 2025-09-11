Nigella Diamond Club (NDC) kainos informacija (USD)
Nigella Diamond Club (NDC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00557. Per pastarąsias 24 valandas NDC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0048 iki aukščiausios $ 0.0063 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NDC kaina yra $ 1.6974301396700509, o žemiausia – $ 0.00001097267523913.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NDC per pastarąją valandą pasikeitė -1.60%, per 24 valandas – -0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nigella Diamond Club (NDC) rinkos informacija
Dabartinė Nigella Diamond Club rinkos kapitalizacija yra $ 40.98K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 15.70K. NDC apyvartoje yra 7.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 88000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 490.16K
Nigella Diamond Club (NDC) kainos istorija USD
Stebėkite Nigella Diamond Club kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Nigella Diamond Club kainos pokytis šiandien
Šiandien NDC užfiksuotas $ -0.0000095 (-0.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nigella Diamond Club 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00046 (-7.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nigella Diamond Club 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NDC rodiklis pasikeitė $ -0.03044 (-84.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nigella Diamond Club 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.04617 (-89.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nigella Diamond Club (NDC) pokyčius?
Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.
Nigella Diamond Club galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nigella Diamond Club investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NDCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nigella Diamond Club mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nigella Diamond Club, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Nigella Diamond Club kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Nigella Diamond Club (NDC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nigella Diamond Club (NDC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nigella Diamond Club prognozes.
Supratimas apie Nigella Diamond Club (NDC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NDCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Nigella Diamond Club (NDC)
Ieškote, kaip nusipirkti Nigella Diamond Club? Viskas paprasta ir patogu! Nigella Diamond Club lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.