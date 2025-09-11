Daugiau apie NDC

Nigella Diamond Club logotipas

Nigella Diamond Club kaina(NDC)

1 NDC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00557
$0.00557$0.00557
-0.17%1D
USD
Nigella Diamond Club (NDC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:41:56(UTC+8)

Nigella Diamond Club (NDC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0048
$ 0.0048$ 0.0048
24 val. žemiausia
$ 0.0063
$ 0.0063$ 0.0063
24 val. aukščiausia

$ 0.0048
$ 0.0048$ 0.0048

$ 0.0063
$ 0.0063$ 0.0063

$ 1.6974301396700509
$ 1.6974301396700509$ 1.6974301396700509

$ 0.00001097267523913
$ 0.00001097267523913$ 0.00001097267523913

-1.60%

-0.16%

+6.90%

+6.90%

Nigella Diamond Club (NDC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00557. Per pastarąsias 24 valandas NDC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0048 iki aukščiausios $ 0.0063 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NDC kaina yra $ 1.6974301396700509, o žemiausia – $ 0.00001097267523913.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NDC per pastarąją valandą pasikeitė -1.60%, per 24 valandas – -0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nigella Diamond Club (NDC) rinkos informacija

No.3221

$ 40.98K
$ 40.98K$ 40.98K

$ 15.70K
$ 15.70K$ 15.70K

$ 490.16K
$ 490.16K$ 490.16K

7.36M
7.36M 7.36M

88,000,000
88,000,000 88,000,000

88,000,000
88,000,000 88,000,000

8.36%

NIGELLA

Dabartinė Nigella Diamond Club rinkos kapitalizacija yra $ 40.98K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 15.70K. NDC apyvartoje yra 7.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 88000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 490.16K

Nigella Diamond Club (NDC) kainos istorija USD

Stebėkite Nigella Diamond Club kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000095-0.16%
30 dienų$ -0.00046-7.63%
60 dienų$ -0.03044-84.54%
90 dienų$ -0.04617-89.24%
Nigella Diamond Club kainos pokytis šiandien

Šiandien NDC užfiksuotas $ -0.0000095 (-0.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Nigella Diamond Club 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00046 (-7.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Nigella Diamond Club 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NDC rodiklis pasikeitė $ -0.03044 (-84.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Nigella Diamond Club 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.04617 (-89.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nigella Diamond Club (NDC) pokyčius?

Peržiūrėkite Nigella Diamond Club kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Nigella Diamond Club (NDC)

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

Nigella Diamond Club galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nigella Diamond Club investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NDCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nigella Diamond Club mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nigella Diamond Club, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Nigella Diamond Club kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nigella Diamond Club (NDC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nigella Diamond Club (NDC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nigella Diamond Club prognozes.

Peržiūrėkite Nigella Diamond Club kainos prognozę dabar!

Nigella Diamond Club (NDC) Tokenomika

Supratimas apie Nigella Diamond Club (NDC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NDCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Nigella Diamond Club (NDC)

Ieškote, kaip nusipirkti Nigella Diamond Club? Viskas paprasta ir patogu! Nigella Diamond Club lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NDC į vietos valiutas

1 Nigella Diamond Club(NDC) į VND
146.57455
1 Nigella Diamond Club(NDC) į AUD
A$0.0084107
1 Nigella Diamond Club(NDC) į GBP
0.0041218
1 Nigella Diamond Club(NDC) į EUR
0.0047345
1 Nigella Diamond Club(NDC) į USD
$0.00557
1 Nigella Diamond Club(NDC) į MYR
RM0.0235054
1 Nigella Diamond Club(NDC) į TRY
0.2299853
1 Nigella Diamond Club(NDC) į JPY
¥0.81879
1 Nigella Diamond Club(NDC) į ARS
ARS$7.934465
1 Nigella Diamond Club(NDC) į RUB
0.4778503
1 Nigella Diamond Club(NDC) į INR
0.491831
1 Nigella Diamond Club(NDC) į IDR
Rp91.3114608
1 Nigella Diamond Club(NDC) į KRW
7.7576175
1 Nigella Diamond Club(NDC) į PHP
0.3189382
1 Nigella Diamond Club(NDC) į EGP
￡E.0.2681955
1 Nigella Diamond Club(NDC) į BRL
R$0.030078
1 Nigella Diamond Club(NDC) į CAD
C$0.0076866
1 Nigella Diamond Club(NDC) į BDT
0.678426
1 Nigella Diamond Club(NDC) į NGN
8.4011753
1 Nigella Diamond Club(NDC) į COP
$21.8430892
1 Nigella Diamond Club(NDC) į ZAR
R.0.0976978
1 Nigella Diamond Club(NDC) į UAH
0.2299296
1 Nigella Diamond Club(NDC) į VES
Bs0.86892
1 Nigella Diamond Club(NDC) į CLP
$5.35277
1 Nigella Diamond Club(NDC) į PKR
Rs1.5819357
1 Nigella Diamond Club(NDC) į KZT
3.0026756
1 Nigella Diamond Club(NDC) į THB
฿0.1772374
1 Nigella Diamond Club(NDC) į TWD
NT$0.1689381
1 Nigella Diamond Club(NDC) į AED
د.إ0.0204419
1 Nigella Diamond Club(NDC) į CHF
Fr0.0044003
1 Nigella Diamond Club(NDC) į HKD
HK$0.0433346
1 Nigella Diamond Club(NDC) į AMD
֏2.1283527
1 Nigella Diamond Club(NDC) į MAD
.د.م0.0502971
1 Nigella Diamond Club(NDC) į MXN
$0.1037691
1 Nigella Diamond Club(NDC) į SAR
ريال0.0208875
1 Nigella Diamond Club(NDC) į PLN
0.0202748
1 Nigella Diamond Club(NDC) į RON
лв0.0241738
1 Nigella Diamond Club(NDC) į SEK
kr0.0521352
1 Nigella Diamond Club(NDC) į BGN
лв0.0093019
1 Nigella Diamond Club(NDC) į HUF
Ft1.8747506
1 Nigella Diamond Club(NDC) į CZK
0.1163016
1 Nigella Diamond Club(NDC) į KWD
د.ك0.00169885
1 Nigella Diamond Club(NDC) į ILS
0.0185481
1 Nigella Diamond Club(NDC) į AOA
Kz5.0774449
1 Nigella Diamond Club(NDC) į BHD
.د.ب0.00209989
1 Nigella Diamond Club(NDC) į BMD
$0.00557
1 Nigella Diamond Club(NDC) į DKK
kr0.0355366
1 Nigella Diamond Club(NDC) į HNL
L0.1459897
1 Nigella Diamond Club(NDC) į MUR
0.2537692
1 Nigella Diamond Club(NDC) į NAD
$0.0979206
1 Nigella Diamond Club(NDC) į NOK
kr0.0553658
1 Nigella Diamond Club(NDC) į NZD
$0.0093576
1 Nigella Diamond Club(NDC) į PAB
B/.0.00557
1 Nigella Diamond Club(NDC) į PGK
K0.0236168
1 Nigella Diamond Club(NDC) į QAR
ر.ق0.0202748
1 Nigella Diamond Club(NDC) į RSD
дин.0.5581697

Nigella Diamond Club išteklius

Išsamesnei Nigella Diamond Club analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Nigella Diamond Club svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nigella Diamond Club

Kiek Nigella Diamond Club(NDC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NDC kaina USD valiuta yra 0.00557USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NDC į USD kaina?
Dabartinė NDC kaina USD valiuta yra $ 0.00557. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nigella Diamond Club rinkos kapitalizacija?
NDC rinkos kapitalizacija yra $ 40.98KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NDC apyvartoje?
NDC apyvartoje yra 7.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NDC kaina?
NDC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.6974301396700509USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NDC kaina?
NDC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001097267523913USD.
Kokia yra NDC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NDC yra $ 15.70KUSD.
Ar NDC kaina šiais metais kils?
NDC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NDC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:41:56(UTC+8)

