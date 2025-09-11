NATIX Network (NATIX) realiojo laiko kaina yra $ 0.000726. Per pastarąsias 24 valandas NATIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00071 iki aukščiausios $ 0.000735 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NATIX kaina yra $ 0.001982067208685786, o žemiausia – $ 0.000553846478431092.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NATIX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NATIX Network (NATIX) rinkos informacija
$ 11.71M
$ 12.26K
$ 72.59M
16.13B
99,991,483,316.62
SOL
Dabartinė NATIX Network rinkos kapitalizacija yra $ 11.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.26K. NATIX apyvartoje yra 16.13B vienetų, o bendras kiekis siekia 99991483316.62. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 72.59M
NATIX Network (NATIX) kainos istorija USD
Stebėkite NATIX Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000094
+0.13%
30 dienų
$ -0.000113
-13.47%
60 dienų
$ -0.000284
-28.12%
90 dienų
$ -0.000501
-40.84%
NATIX Network kainos pokytis šiandien
Šiandien NATIX užfiksuotas $ +0.00000094 (+0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NATIX Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000113 (-13.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NATIX Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NATIX rodiklis pasikeitė $ -0.000284 (-28.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NATIX Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000501 (-40.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NATIX Network (NATIX) pokyčius?
NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.
NATIX Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NATIX Network (NATIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NATIX Network (NATIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NATIX Network prognozes.
Supratimas apie NATIX Network (NATIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NATIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
