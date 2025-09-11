Daugiau apie NATIX

NATIX Kainos informacija

NATIX Baltoji knyga

NATIX Oficiali svetainė

NATIX Tokenomika

NATIX Kainų prognozė

NATIX Istorija

NATIX pirkimo vadovas

NATIXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NATIX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

NATIX Network logotipas

NATIX Network kaina(NATIX)

1 NATIX į USD – tiesioginė kaina:

$0.000726
$0.000726$0.000726
+0.13%1D
USD
NATIX Network (NATIX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:12:51(UTC+8)

NATIX Network (NATIX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00071
$ 0.00071$ 0.00071
24 val. žemiausia
$ 0.000735
$ 0.000735$ 0.000735
24 val. aukščiausia

$ 0.00071
$ 0.00071$ 0.00071

$ 0.000735
$ 0.000735$ 0.000735

$ 0.001982067208685786
$ 0.001982067208685786$ 0.001982067208685786

$ 0.000553846478431092
$ 0.000553846478431092$ 0.000553846478431092

0.00%

+0.13%

-2.03%

-2.03%

NATIX Network (NATIX) realiojo laiko kaina yra $ 0.000726. Per pastarąsias 24 valandas NATIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00071 iki aukščiausios $ 0.000735 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NATIX kaina yra $ 0.001982067208685786, o žemiausia – $ 0.000553846478431092.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NATIX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NATIX Network (NATIX) rinkos informacija

No.1112

$ 11.71M
$ 11.71M$ 11.71M

$ 12.26K
$ 12.26K$ 12.26K

$ 72.59M
$ 72.59M$ 72.59M

16.13B
16.13B 16.13B

99,991,483,316.62
99,991,483,316.62 99,991,483,316.62

SOL

Dabartinė NATIX Network rinkos kapitalizacija yra $ 11.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.26K. NATIX apyvartoje yra 16.13B vienetų, o bendras kiekis siekia 99991483316.62. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 72.59M

NATIX Network (NATIX) kainos istorija USD

Stebėkite NATIX Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000094+0.13%
30 dienų$ -0.000113-13.47%
60 dienų$ -0.000284-28.12%
90 dienų$ -0.000501-40.84%
NATIX Network kainos pokytis šiandien

Šiandien NATIX užfiksuotas $ +0.00000094 (+0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

NATIX Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000113 (-13.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

NATIX Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NATIX rodiklis pasikeitė $ -0.000284 (-28.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

NATIX Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000501 (-40.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir NATIX Network (NATIX) pokyčius?

Peržiūrėkite NATIX Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra NATIX Network (NATIX)

NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

NATIX Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NATIX Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NATIXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie NATIX Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NATIX Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

NATIX Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NATIX Network (NATIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NATIX Network (NATIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NATIX Network prognozes.

Peržiūrėkite NATIX Network kainos prognozę dabar!

NATIX Network (NATIX) Tokenomika

Supratimas apie NATIX Network (NATIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NATIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti NATIX Network (NATIX)

Ieškote, kaip nusipirkti NATIX Network? Viskas paprasta ir patogu! NATIX Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NATIX į vietos valiutas

1 NATIX Network(NATIX) į VND
19.10469
1 NATIX Network(NATIX) į AUD
A$0.00109626
1 NATIX Network(NATIX) į GBP
0.00052998
1 NATIX Network(NATIX) į EUR
0.0006171
1 NATIX Network(NATIX) į USD
$0.000726
1 NATIX Network(NATIX) į MYR
RM0.00306372
1 NATIX Network(NATIX) į TRY
0.02997654
1 NATIX Network(NATIX) į JPY
¥0.106722
1 NATIX Network(NATIX) į ARS
ARS$1.034187
1 NATIX Network(NATIX) į RUB
0.06133974
1 NATIX Network(NATIX) į INR
0.06405498
1 NATIX Network(NATIX) į IDR
Rp11.90163744
1 NATIX Network(NATIX) į KRW
1.00973532
1 NATIX Network(NATIX) į PHP
0.04151994
1 NATIX Network(NATIX) į EGP
￡E.0.03494238
1 NATIX Network(NATIX) į BRL
R$0.0039204
1 NATIX Network(NATIX) į CAD
C$0.00100188
1 NATIX Network(NATIX) į BDT
0.0884268
1 NATIX Network(NATIX) į NGN
1.09501854
1 NATIX Network(NATIX) į COP
$2.84705256
1 NATIX Network(NATIX) į ZAR
R.0.01269048
1 NATIX Network(NATIX) į UAH
0.02996928
1 NATIX Network(NATIX) į VES
Bs0.113256
1 NATIX Network(NATIX) į CLP
$0.697686
1 NATIX Network(NATIX) į PKR
Rs0.20619126
1 NATIX Network(NATIX) į KZT
0.39137208
1 NATIX Network(NATIX) į THB
฿0.02307954
1 NATIX Network(NATIX) į TWD
NT$0.02204136
1 NATIX Network(NATIX) į AED
د.إ0.00266442
1 NATIX Network(NATIX) į CHF
Fr0.00057354
1 NATIX Network(NATIX) į HKD
HK$0.00564828
1 NATIX Network(NATIX) į AMD
֏0.27741186
1 NATIX Network(NATIX) į MAD
.د.م0.00655578
1 NATIX Network(NATIX) į MXN
$0.0135036
1 NATIX Network(NATIX) į SAR
ريال0.0027225
1 NATIX Network(NATIX) į PLN
0.00264264
1 NATIX Network(NATIX) į RON
лв0.00314358
1 NATIX Network(NATIX) į SEK
kr0.0067881
1 NATIX Network(NATIX) į BGN
лв0.00121242
1 NATIX Network(NATIX) į HUF
Ft0.24395052
1 NATIX Network(NATIX) į CZK
0.01514436
1 NATIX Network(NATIX) į KWD
د.ك0.00022143
1 NATIX Network(NATIX) į ILS
0.00241032
1 NATIX Network(NATIX) į AOA
Kz0.66422466
1 NATIX Network(NATIX) į BHD
.د.ب0.000273702
1 NATIX Network(NATIX) į BMD
$0.000726
1 NATIX Network(NATIX) į DKK
kr0.00463188
1 NATIX Network(NATIX) į HNL
L0.01902846
1 NATIX Network(NATIX) į MUR
0.03307656
1 NATIX Network(NATIX) į NAD
$0.01276308
1 NATIX Network(NATIX) į NOK
kr0.00720918
1 NATIX Network(NATIX) į NZD
$0.00121968
1 NATIX Network(NATIX) į PAB
B/.0.000726
1 NATIX Network(NATIX) į PGK
K0.00307824
1 NATIX Network(NATIX) į QAR
ر.ق0.00264264
1 NATIX Network(NATIX) į RSD
дин.0.07270164

NATIX Network išteklius

Išsamesnei NATIX Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali NATIX Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NATIX Network

Kiek NATIX Network(NATIX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NATIX kaina USD valiuta yra 0.000726USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NATIX į USD kaina?
Dabartinė NATIX kaina USD valiuta yra $ 0.000726. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NATIX Network rinkos kapitalizacija?
NATIX rinkos kapitalizacija yra $ 11.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NATIX apyvartoje?
NATIX apyvartoje yra 16.13BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NATIX kaina?
NATIX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.001982067208685786USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NATIX kaina?
NATIX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000553846478431092USD.
Kokia yra NATIX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NATIX yra $ 12.26KUSD.
Ar NATIX kaina šiais metais kils?
NATIX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NATIX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:12:51(UTC+8)

NATIX Network (NATIX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NATIX-į-USD skaičiuoklė

Suma

NATIX
NATIX
USD
USD

1 NATIX = 0.000726 USD

Prekiauti NATIX

NATIXUSDT
$0.000726
$0.000726$0.000726
+0.13%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis