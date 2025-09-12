NATIX Network (NATIX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite NATIX Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NATIX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte NATIX Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

NATIX Network kainos prognozė
$0.000735
+0.96%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:02:51(UTC+8)

NATIX Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

NATIX Network (NATIX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, NATIX Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000735 prekybos kainą 2025 m.

NATIX Network (NATIX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, NATIX Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000771 prekybos kainą 2026 m.

NATIX Network (NATIX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NATIX ateities kaina yra $ 0.000810 su 10.25% augimo norma.

NATIX Network (NATIX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NATIX ateities kaina yra $ 0.000850 su 15.76% augimo norma.

NATIX Network (NATIX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NATIX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000893, o augimo norma – 21.55%.

NATIX Network (NATIX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NATIX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000938, o augimo norma – 27.63%.

NATIX Network (NATIX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. NATIX Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001528 prekybos kainą.

NATIX Network (NATIX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. NATIX Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.002488 prekybos kainą.

Trumpalaikės NATIX Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Dabartinė NATIX Network kainų statistika

$ 0.000735
$ 0.000735$ 0.000735

+0.96%

$ 11.86M
$ 11.86M

16.13B
16.13B

$ 15.13K
$ 15.13K

--

Naujausia NATIX kaina yra $ 0.000735. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.96%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 15.13K.
Be to, NATIX turi 16.13B apyvartą ir $ 11.86M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti NATIX Network (NATIX)

Bandote įsigyti NATIX? Dabar galite NATIX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti NATIX Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NATIX dabar

NATIX Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje NATIX Network, dabartinė NATIX Network kaina yra 0.000735USD. Apyvartinė NATIX Network (NATIX) pasiūla yra 0.00 NATIX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $11.86M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000005
    $ 0.00074
    $ 0.000718
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.000014
    $ 0.00074
    $ 0.000665
  • 30 dienų
    -0.11%
    $ -0.000096
    $ 0.000901
    $ 0.000665
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas NATIX Network kaina pasikeitė $0.000005, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas NATIX Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.00074 ir žemiausia $0.000665. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo NATIX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį NATIX Network įvyko -0.11%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000096 vertę. Tai rodo, kad NATIX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą NATIX Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NATIX kainų istoriją

Kaip veikia NATIX Network (NATIX) kainų prognozės modulis?

NATIX Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NATIX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius NATIX Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NATIX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti NATIX Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NATIX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NATIX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą NATIX Network potencialą.

Kodėl NATIX kainų prognozė yra svarbi?

NATIX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NATIX dabar?
Pagal jūsų prognozes, NATIX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NATIX kainų prognozė?
Remiantis NATIX Network (NATIX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NATIX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NATIX 2026 m.?
1 vieneto NATIX Network (NATIX) kaina šiandien yra $0.000735. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NATIX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NATIX kaina 2027 m.?
NATIX Network (NATIX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NATIX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NATIX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NATIX Network (NATIX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NATIX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NATIX Network (NATIX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NATIX 2030 m.?
1 vieneto NATIX Network (NATIX) kaina šiandien yra $0.000735. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NATIX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NATIX kainų prognozė 2040 metams?
NATIX Network (NATIX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NATIX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.