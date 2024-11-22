NATIX

NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin" BTC, „Ethereum" ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
