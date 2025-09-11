Mysterium (MYST) realiojo laiko kaina yra $ 0.2117. Per pastarąsias 24 valandas MYST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2024 iki aukščiausios $ 0.2165 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MYST kaina yra $ 5.648429870605469, o žemiausia – $ 0.0195606770677.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MYST per pastarąją valandą pasikeitė -0.85%, per 24 valandas – -0.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mysterium (MYST) rinkos informacija
No.1511
$ 4.24M
$ 40.71K
$ 6.87M
20.03M
32,433,365
32,433,365
61.76%
ETH
Dabartinė Mysterium rinkos kapitalizacija yra $ 4.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 40.71K. MYST apyvartoje yra 20.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 32433365. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.87M
Mysterium (MYST) kainos istorija USD
Stebėkite Mysterium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000893
-0.42%
30 dienų
$ -0.0391
-15.60%
60 dienų
$ -0.033
-13.49%
90 dienų
$ -0.0151
-6.66%
Mysterium kainos pokytis šiandien
Šiandien MYST užfiksuotas $ -0.000893 (-0.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mysterium 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0391 (-15.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mysterium 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MYST rodiklis pasikeitė $ -0.033 (-13.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mysterium 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0151 (-6.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mysterium (MYST) pokyčius?
Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux.
Mysterium kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Mysterium (MYST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mysterium (MYST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mysterium prognozes.
Supratimas apie Mysterium (MYST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MYSTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
