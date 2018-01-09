MYST

Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux.

MYST

ReitingasNo.1597

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.27%

Cirkuliuojantis kiekis20,033,628

Maksimali pasiūla32,433,365

Bendra pasiūla32,433,365

Cirkuliacijos norma0.6176%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas5.648429870605469,2018-01-09

Mažiausia kaina0.0195606770677,2018-12-13

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

