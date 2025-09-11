jellyjelly (JELLYJELLY) realiojo laiko kaina yra $ 0.044151. Per pastarąsias 24 valandas JELLYJELLY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.039803 iki aukščiausios $ 0.045725 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JELLYJELLY kaina yra $ 0.23480210051251457, o žemiausia – $ 0.003710537802690673.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JELLYJELLY per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +4.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
jellyjelly (JELLYJELLY) rinkos informacija
No.633
$ 44.15M
$ 229.66K
$ 44.15M
1000.00M
999,999,099
SOL
Dabartinė jellyjelly rinkos kapitalizacija yra $ 44.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 229.66K. JELLYJELLY apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999099. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 44.15M
jellyjelly (JELLYJELLY) kainos istorija USD
Stebėkite jellyjelly kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00174289
+4.11%
30 dienų
$ +0.021199
+92.36%
60 dienų
$ +0.020421
+86.05%
90 dienų
$ +0.020038
+83.10%
jellyjelly kainos pokytis šiandien
Šiandien JELLYJELLY užfiksuotas $ +0.00174289 (+4.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
jellyjelly 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.021199 (+92.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
jellyjelly 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JELLYJELLY rodiklis pasikeitė $ +0.020421 (+86.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
jellyjelly 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.020038 (+83.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir jellyjelly (JELLYJELLY) pokyčius?
The jelly jelly coin is live... Making the internet fun again...
jellyjelly galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų jellyjelly investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti jellyjelly, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
jellyjelly kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos jellyjelly (JELLYJELLY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų jellyjelly (JELLYJELLY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes jellyjelly prognozes.
Supratimas apie jellyjelly (JELLYJELLY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JELLYJELLYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti jellyjelly (JELLYJELLY)
Ieškote, kaip nusipirkti jellyjelly? Viskas paprasta ir patogu! jellyjelly lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.