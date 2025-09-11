Daugiau apie JELLYJELLY

jellyjelly logotipas

jellyjelly kaina(JELLYJELLY)

1 JELLYJELLY į USD – tiesioginė kaina:

$0.044149
+4.11%1D
USD
jellyjelly (JELLYJELLY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:30:00(UTC+8)

jellyjelly (JELLYJELLY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.039803
24 val. žemiausia
$ 0.045725
24 val. aukščiausia

$ 0.039803
$ 0.045725
$ 0.23480210051251457
$ 0.003710537802690673
+0.17%

+4.11%

+15.74%

+15.74%

jellyjelly (JELLYJELLY) realiojo laiko kaina yra $ 0.044151. Per pastarąsias 24 valandas JELLYJELLY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.039803 iki aukščiausios $ 0.045725 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JELLYJELLY kaina yra $ 0.23480210051251457, o žemiausia – $ 0.003710537802690673.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JELLYJELLY per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +4.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

jellyjelly (JELLYJELLY) rinkos informacija

No.633

$ 44.15M
$ 229.66K
$ 44.15M
1000.00M
999,999,099
SOL

Dabartinė jellyjelly rinkos kapitalizacija yra $ 44.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 229.66K. JELLYJELLY apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999099. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 44.15M

jellyjelly (JELLYJELLY) kainos istorija USD

Stebėkite jellyjelly kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00174289+4.11%
30 dienų$ +0.021199+92.36%
60 dienų$ +0.020421+86.05%
90 dienų$ +0.020038+83.10%
jellyjelly kainos pokytis šiandien

Šiandien JELLYJELLY užfiksuotas $ +0.00174289 (+4.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

jellyjelly 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.021199 (+92.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

jellyjelly 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JELLYJELLY rodiklis pasikeitė $ +0.020421 (+86.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

jellyjelly 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.020038 (+83.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir jellyjelly (JELLYJELLY) pokyčius?

Peržiūrėkite jellyjelly kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra jellyjelly (JELLYJELLY)

The jelly jelly coin is live... Making the internet fun again...

jellyjelly galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų jellyjelly investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti JELLYJELLYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie jellyjelly mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti jellyjelly, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

jellyjelly kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos jellyjelly (JELLYJELLY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų jellyjelly (JELLYJELLY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes jellyjelly prognozes.

Peržiūrėkite jellyjelly kainos prognozę dabar!

jellyjelly (JELLYJELLY) Tokenomika

Supratimas apie jellyjelly (JELLYJELLY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JELLYJELLYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti jellyjelly (JELLYJELLY)

Ieškote, kaip nusipirkti jellyjelly? Viskas paprasta ir patogu! jellyjelly lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

JELLYJELLY į vietos valiutas

jellyjelly išteklius

Išsamesnei jellyjelly analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali jellyjelly svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie jellyjelly

Kiek jellyjelly(JELLYJELLY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JELLYJELLY kaina USD valiuta yra 0.044151USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JELLYJELLY į USD kaina?
Dabartinė JELLYJELLY kaina USD valiuta yra $ 0.044151. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra jellyjelly rinkos kapitalizacija?
JELLYJELLY rinkos kapitalizacija yra $ 44.15MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JELLYJELLY apyvartoje?
JELLYJELLY apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JELLYJELLY kaina?
JELLYJELLY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.23480210051251457USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JELLYJELLY kaina?
JELLYJELLY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003710537802690673USD.
Kokia yra JELLYJELLY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JELLYJELLY yra $ 229.66KUSD.
Ar JELLYJELLY kaina šiais metais kils?
JELLYJELLY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JELLYJELLY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:30:00(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

