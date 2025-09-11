Daugiau apie SXT

Space and Time logotipas

Space and Time kaina(SXT)

1 SXT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0835
$0.0835$0.0835
+3.72%1D
USD
Space and Time (SXT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:12:09(UTC+8)

Space and Time (SXT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0793
$ 0.0793$ 0.0793
24 val. žemiausia
$ 0.0841
$ 0.0841$ 0.0841
24 val. aukščiausia

$ 0.0793
$ 0.0793$ 0.0793

$ 0.0841
$ 0.0841$ 0.0841

$ 0.1868671285494208
$ 0.1868671285494208$ 0.1868671285494208

$ 0.0590975066216163
$ 0.0590975066216163$ 0.0590975066216163

+0.12%

+3.72%

+9.01%

+9.01%

Space and Time (SXT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0834. Per pastarąsias 24 valandas SXT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0793 iki aukščiausios $ 0.0841 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SXT kaina yra $ 0.1868671285494208, o žemiausia – $ 0.0590975066216163.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SXT per pastarąją valandą pasikeitė +0.12%, per 24 valandas – +3.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Space and Time (SXT) rinkos informacija

No.344

$ 116.76M
$ 116.76M$ 116.76M

$ 528.10K
$ 528.10K$ 528.10K

$ 417.00M
$ 417.00M$ 417.00M

1.40B
1.40B 1.40B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

28.00%

ETH

Dabartinė Space and Time rinkos kapitalizacija yra $ 116.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 528.10K. SXT apyvartoje yra 1.40B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 417.00M

Space and Time (SXT) kainos istorija USD

Stebėkite Space and Time kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.002995+3.72%
30 dienų$ -0.0012-1.42%
60 dienų$ -0.0012-1.42%
90 dienų$ +0.007+9.16%
Space and Time kainos pokytis šiandien

Šiandien SXT užfiksuotas $ +0.002995 (+3.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Space and Time 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0012 (-1.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Space and Time 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SXT rodiklis pasikeitė $ -0.0012 (-1.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Space and Time 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.007 (+9.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Space and Time (SXT) pokyčius?

Peržiūrėkite Space and Time kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Space and Time galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Space and Time investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SXTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Space and Time mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Space and Time, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Space and Time kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Space and Time (SXT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Space and Time (SXT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Space and Time prognozes.

Peržiūrėkite Space and Time kainos prognozę dabar!

Space and Time (SXT) Tokenomika

Supratimas apie Space and Time (SXT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SXTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Space and Time (SXT)

Ieškote, kaip nusipirkti Space and Time? Viskas paprasta ir patogu! Space and Time lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SXT į vietos valiutas

Space and Time išteklius

Išsamesnei Space and Time analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Space and Time svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Space and Time

Kiek Space and Time(SXT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SXT kaina USD valiuta yra 0.0834USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SXT į USD kaina?
Dabartinė SXT kaina USD valiuta yra $ 0.0834. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Space and Time rinkos kapitalizacija?
SXT rinkos kapitalizacija yra $ 116.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SXT apyvartoje?
SXT apyvartoje yra 1.40BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SXT kaina?
SXT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1868671285494208USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SXT kaina?
SXT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0590975066216163USD.
Kokia yra SXT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SXT yra $ 528.10KUSD.
Ar SXT kaina šiais metais kils?
SXT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SXT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:12:09(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

