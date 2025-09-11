Space and Time (SXT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0834. Per pastarąsias 24 valandas SXT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0793 iki aukščiausios $ 0.0841 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SXT kaina yra $ 0.1868671285494208, o žemiausia – $ 0.0590975066216163.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SXT per pastarąją valandą pasikeitė +0.12%, per 24 valandas – +3.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Space and Time (SXT) rinkos informacija
Dabartinė Space and Time rinkos kapitalizacija yra $ 116.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 528.10K. SXT apyvartoje yra 1.40B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 417.00M
Space and Time (SXT) kainos istorija USD
Stebėkite Space and Time kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.002995
+3.72%
30 dienų
$ -0.0012
-1.42%
60 dienų
$ -0.0012
-1.42%
90 dienų
$ +0.007
+9.16%
Space and Time kainos pokytis šiandien
Šiandien SXT užfiksuotas $ +0.002995 (+3.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Space and Time 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0012 (-1.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Space and Time 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SXT rodiklis pasikeitė $ -0.0012 (-1.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Space and Time 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.007 (+9.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Space and Time (SXT) pokyčius?
Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.
Space and Time kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Space and Time (SXT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Space and Time (SXT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Space and Time prognozes.
Supratimas apie Space and Time (SXT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SXTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
