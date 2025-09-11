Daugiau apie MINX

MINX TOKEN logotipas

MINX TOKEN kaina(MINX)

1 MINX į USD – tiesioginė kaina:

$0.05713
$0.05713$0.05713
-0.45%1D
USD
MINX TOKEN (MINX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:25:31(UTC+8)

MINX TOKEN (MINX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.05589
$ 0.05589$ 0.05589
24 val. žemiausia
$ 0.06
$ 0.06$ 0.06
24 val. aukščiausia

$ 0.05589
$ 0.05589$ 0.05589

$ 0.06
$ 0.06$ 0.06

--
----

--
----

-1.39%

-0.44%

-2.91%

-2.91%

MINX TOKEN (MINX) realiojo laiko kaina yra $ 0.05713. Per pastarąsias 24 valandas MINX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05589 iki aukščiausios $ 0.06 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MINX kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MINX per pastarąją valandą pasikeitė -1.39%, per 24 valandas – -0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MINX TOKEN (MINX) rinkos informacija

$ 135.34K
$ 135.34K$ 135.34K

$ 110.49K
$ 110.49K$ 110.49K

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

2.37M
2.37M 2.37M

35,000,000
35,000,000 35,000,000

MATIC

Dabartinė MINX TOKEN rinkos kapitalizacija yra $ 135.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 110.49K. MINX apyvartoje yra 2.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 35000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.00M

MINX TOKEN (MINX) kainos istorija USD

Stebėkite MINX TOKEN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002582-0.44%
30 dienų$ -0.00739-11.46%
60 dienų$ -0.02997-34.41%
90 dienų$ -0.03615-38.76%
MINX TOKEN kainos pokytis šiandien

Šiandien MINX užfiksuotas $ -0.0002582 (-0.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MINX TOKEN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00739 (-11.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MINX TOKEN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MINX rodiklis pasikeitė $ -0.02997 (-34.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MINX TOKEN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03615 (-38.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MINX TOKEN (MINX) pokyčius?

Peržiūrėkite MINX TOKEN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MINX TOKEN (MINX)

Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.

MINX TOKEN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MINX TOKEN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MINXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MINX TOKEN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MINX TOKEN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MINX TOKEN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MINX TOKEN (MINX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MINX TOKEN (MINX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MINX TOKEN prognozes.

Peržiūrėkite MINX TOKEN kainos prognozę dabar!

MINX TOKEN (MINX) Tokenomika

Supratimas apie MINX TOKEN (MINX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MINXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MINX TOKEN (MINX)

Ieškote, kaip nusipirkti MINX TOKEN? Viskas paprasta ir patogu! MINX TOKEN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MINX į vietos valiutas

1 MINX TOKEN(MINX) į VND
1,503.37595
1 MINX TOKEN(MINX) į AUD
A$0.0862663
1 MINX TOKEN(MINX) į GBP
0.0417049
1 MINX TOKEN(MINX) į EUR
0.0485605
1 MINX TOKEN(MINX) į USD
$0.05713
1 MINX TOKEN(MINX) į MYR
RM0.2410886
1 MINX TOKEN(MINX) į TRY
2.3588977
1 MINX TOKEN(MINX) į JPY
¥8.39811
1 MINX TOKEN(MINX) į ARS
ARS$81.381685
1 MINX TOKEN(MINX) į RUB
4.827485
1 MINX TOKEN(MINX) į INR
5.0434364
1 MINX TOKEN(MINX) į IDR
Rp936.5572272
1 MINX TOKEN(MINX) į KRW
79.5678075
1 MINX TOKEN(MINX) į PHP
3.2701212
1 MINX TOKEN(MINX) į EGP
￡E.2.7513808
1 MINX TOKEN(MINX) į BRL
R$0.308502
1 MINX TOKEN(MINX) į CAD
C$0.0788394
1 MINX TOKEN(MINX) į BDT
6.958434
1 MINX TOKEN(MINX) į NGN
86.1686077
1 MINX TOKEN(MINX) į COP
$224.0387228
1 MINX TOKEN(MINX) į ZAR
R.1.0003463
1 MINX TOKEN(MINX) į UAH
2.3583264
1 MINX TOKEN(MINX) į VES
Bs8.91228
1 MINX TOKEN(MINX) į CLP
$54.90193
1 MINX TOKEN(MINX) į PKR
Rs16.2254913
1 MINX TOKEN(MINX) į KZT
30.7976404
1 MINX TOKEN(MINX) į THB
฿1.816734
1 MINX TOKEN(MINX) į TWD
NT$1.7350381
1 MINX TOKEN(MINX) į AED
د.إ0.2096671
1 MINX TOKEN(MINX) į CHF
Fr0.0451327
1 MINX TOKEN(MINX) į HKD
HK$0.4444714
1 MINX TOKEN(MINX) į AMD
֏21.8299443
1 MINX TOKEN(MINX) į MAD
.د.م0.5158839
1 MINX TOKEN(MINX) į MXN
$1.0631893
1 MINX TOKEN(MINX) į SAR
ريال0.2142375
1 MINX TOKEN(MINX) į PLN
0.2085245
1 MINX TOKEN(MINX) į RON
лв0.2479442
1 MINX TOKEN(MINX) į SEK
kr0.5347368
1 MINX TOKEN(MINX) į BGN
лв0.0954071
1 MINX TOKEN(MINX) į HUF
Ft19.2288154
1 MINX TOKEN(MINX) į CZK
1.1934457
1 MINX TOKEN(MINX) į KWD
د.ك0.01742465
1 MINX TOKEN(MINX) į ILS
0.1896716
1 MINX TOKEN(MINX) į AOA
Kz52.0779941
1 MINX TOKEN(MINX) į BHD
.د.ب0.02148088
1 MINX TOKEN(MINX) į BMD
$0.05713
1 MINX TOKEN(MINX) į DKK
kr0.3644894
1 MINX TOKEN(MINX) į HNL
L1.4973773
1 MINX TOKEN(MINX) į MUR
2.6028428
1 MINX TOKEN(MINX) į NAD
$1.0043454
1 MINX TOKEN(MINX) į NOK
kr0.5684435
1 MINX TOKEN(MINX) į NZD
$0.0959784
1 MINX TOKEN(MINX) į PAB
B/.0.05713
1 MINX TOKEN(MINX) į PGK
K0.2422312
1 MINX TOKEN(MINX) į QAR
ر.ق0.2079532
1 MINX TOKEN(MINX) į RSD
дин.5.7267112

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MINX TOKEN

Kiek MINX TOKEN(MINX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MINX kaina USD valiuta yra 0.05713USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MINX į USD kaina?
Dabartinė MINX kaina USD valiuta yra $ 0.05713. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MINX TOKEN rinkos kapitalizacija?
MINX rinkos kapitalizacija yra $ 135.34KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MINX apyvartoje?
MINX apyvartoje yra 2.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MINX kaina?
MINX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MINX kaina?
MINX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra MINX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MINX yra $ 110.49KUSD.
Ar MINX kaina šiais metais kils?
MINX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MINX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:25:31(UTC+8)

