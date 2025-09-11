MINX TOKEN (MINX) realiojo laiko kaina yra $ 0.05713. Per pastarąsias 24 valandas MINX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05589 iki aukščiausios $ 0.06 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MINX kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MINX per pastarąją valandą pasikeitė -1.39%, per 24 valandas – -0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MINX TOKEN (MINX) rinkos informacija
$ 135.34K
$ 110.49K
$ 2.00M
2.37M
35,000,000
MATIC
Dabartinė MINX TOKEN rinkos kapitalizacija yra $ 135.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 110.49K. MINX apyvartoje yra 2.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 35000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.00M
MINX TOKEN (MINX) kainos istorija USD
Stebėkite MINX TOKEN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002582
-0.44%
30 dienų
$ -0.00739
-11.46%
60 dienų
$ -0.02997
-34.41%
90 dienų
$ -0.03615
-38.76%
MINX TOKEN kainos pokytis šiandien
Šiandien MINX užfiksuotas $ -0.0002582 (-0.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MINX TOKEN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00739 (-11.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MINX TOKEN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MINX rodiklis pasikeitė $ -0.02997 (-34.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MINX TOKEN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03615 (-38.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MINX TOKEN (MINX) pokyčius?
Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.
MINX TOKEN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MINX TOKEN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MINXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie MINX TOKEN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MINX TOKEN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MINX TOKEN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MINX TOKEN (MINX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MINX TOKEN (MINX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MINX TOKEN prognozes.
Supratimas apie MINX TOKEN (MINX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MINXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MINX TOKEN (MINX)
Ieškote, kaip nusipirkti MINX TOKEN? Viskas paprasta ir patogu! MINX TOKEN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
