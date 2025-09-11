Daugiau apie MILLI

MILLI logotipas

MILLI kaina(MILLI)

1 MILLI į USD – tiesioginė kaina:

$0.000016092
-0.34%1D
USD
MILLI (MILLI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:32:39(UTC+8)

MILLI (MILLI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000014735
24 val. žemiausia
$ 0.000017019
24 val. aukščiausia

$ 0.000014735
$ 0.000017019
$ 0.000036365438368449
$ 0.00000033979712606
+0.16%

-0.33%

+34.20%

+34.20%

MILLI (MILLI) realiojo laiko kaina yra $ 0.000016092. Per pastarąsias 24 valandas MILLI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000014735 iki aukščiausios $ 0.000017019 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MILLI kaina yra $ 0.000036365438368449, o žemiausia – $ 0.00000033979712606.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MILLI per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +34.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MILLI (MILLI) rinkos informacija

No.1514

$ 4.23M
$ 59.01K
$ 4.82M
263.00B
299,792,458,000
299,792,458,000
87.72%

SEI

Dabartinė MILLI rinkos kapitalizacija yra $ 4.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.01K. MILLI apyvartoje yra 263.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 299792458000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.82M

MILLI (MILLI) kainos istorija USD

Stebėkite MILLI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000000549-0.33%
30 dienų$ +0.000003576+28.57%
60 dienų$ +0.000003663+29.47%
90 dienų$ +0.00001329+474.30%
MILLI kainos pokytis šiandien

Šiandien MILLI užfiksuotas $ -0.0000000549 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MILLI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000003576 (+28.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MILLI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MILLI rodiklis pasikeitė $ +0.000003663 (+29.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MILLI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00001329 (+474.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MILLI (MILLI) pokyčius?

Peržiūrėkite MILLI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MILLI (MILLI)

Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position!

MILLI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MILLI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MILLIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MILLI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MILLI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MILLI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MILLI (MILLI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MILLI (MILLI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MILLI prognozes.

Peržiūrėkite MILLI kainos prognozę dabar!

MILLI (MILLI) Tokenomika

Supratimas apie MILLI (MILLI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MILLIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MILLI (MILLI)

Ieškote, kaip nusipirkti MILLI? Viskas paprasta ir patogu! MILLI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MILLI į vietos valiutas

1 MILLI(MILLI) į VND
0.42346098
1 MILLI(MILLI) į AUD
A$0.00002429892
1 MILLI(MILLI) į GBP
0.00001174716
1 MILLI(MILLI) į EUR
0.0000136782
1 MILLI(MILLI) į USD
$0.000016092
1 MILLI(MILLI) į MYR
RM0.00006790824
1 MILLI(MILLI) į TRY
0.00066427776
1 MILLI(MILLI) į JPY
¥0.002365524
1 MILLI(MILLI) į ARS
ARS$0.022923054
1 MILLI(MILLI) į RUB
0.001359774
1 MILLI(MILLI) į INR
0.00141802704
1 MILLI(MILLI) į IDR
Rp0.26380323648
1 MILLI(MILLI) į KRW
0.02238107544
1 MILLI(MILLI) į PHP
0.00092062332
1 MILLI(MILLI) į EGP
￡E.0.0007740252
1 MILLI(MILLI) į BRL
R$0.0000868968
1 MILLI(MILLI) į CAD
C$0.00002220696
1 MILLI(MILLI) į BDT
0.0019600056
1 MILLI(MILLI) į NGN
0.02427140268
1 MILLI(MILLI) į COP
$0.06310574352
1 MILLI(MILLI) į ZAR
R.0.00028144908
1 MILLI(MILLI) į UAH
0.00066427776
1 MILLI(MILLI) į VES
Bs0.002510352
1 MILLI(MILLI) į CLP
$0.015464412
1 MILLI(MILLI) į PKR
Rs0.00457028892
1 MILLI(MILLI) į KZT
0.00867487536
1 MILLI(MILLI) į THB
฿0.00051156468
1 MILLI(MILLI) į TWD
NT$0.0004883922
1 MILLI(MILLI) į AED
د.إ0.00005905764
1 MILLI(MILLI) į CHF
Fr0.00001271268
1 MILLI(MILLI) į HKD
HK$0.00012519576
1 MILLI(MILLI) į AMD
֏0.00614891412
1 MILLI(MILLI) į MAD
.د.م0.00014531076
1 MILLI(MILLI) į MXN
$0.00029915028
1 MILLI(MILLI) į SAR
ريال0.000060345
1 MILLI(MILLI) į PLN
0.00005857488
1 MILLI(MILLI) į RON
лв0.00006967836
1 MILLI(MILLI) į SEK
kr0.0001504602
1 MILLI(MILLI) į BGN
лв0.00002687364
1 MILLI(MILLI) į HUF
Ft0.00540723384
1 MILLI(MILLI) į CZK
0.00033567912
1 MILLI(MILLI) į KWD
د.ك0.00000490806
1 MILLI(MILLI) į ILS
0.00005342544
1 MILLI(MILLI) į AOA
Kz0.01472273172
1 MILLI(MILLI) į BHD
.د.ب0.000006066684
1 MILLI(MILLI) į BMD
$0.000016092
1 MILLI(MILLI) į DKK
kr0.00010266696
1 MILLI(MILLI) į HNL
L0.00042177132
1 MILLI(MILLI) į MUR
0.000732186
1 MILLI(MILLI) į NAD
$0.00028289736
1 MILLI(MILLI) į NOK
kr0.00015979356
1 MILLI(MILLI) į NZD
$0.00002703456
1 MILLI(MILLI) į PAB
B/.0.000016092
1 MILLI(MILLI) į PGK
K0.00006823008
1 MILLI(MILLI) į QAR
ر.ق0.00005857488
1 MILLI(MILLI) į RSD
дин.0.0016116138

MILLI išteklius

Išsamesnei MILLI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali MILLI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MILLI

Kiek MILLI(MILLI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MILLI kaina USD valiuta yra 0.000016092USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MILLI į USD kaina?
Dabartinė MILLI kaina USD valiuta yra $ 0.000016092. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MILLI rinkos kapitalizacija?
MILLI rinkos kapitalizacija yra $ 4.23MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MILLI apyvartoje?
MILLI apyvartoje yra 263.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MILLI kaina?
MILLI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000036365438368449USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MILLI kaina?
MILLI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000033979712606USD.
Kokia yra MILLI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MILLI yra $ 59.01KUSD.
Ar MILLI kaina šiais metais kils?
MILLI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MILLI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:32:39(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MILLI-į-USD skaičiuoklė

Suma

MILLI
MILLI
USD
USD

1 MILLI = 0.000016092 USD

Prekiauti MILLI

MILLIUSDT
$0.000016092
$0.000016092$0.000016092
-0.33%

