MILLI (MILLI) realiojo laiko kaina yra $ 0.000016092. Per pastarąsias 24 valandas MILLI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000014735 iki aukščiausios $ 0.000017019 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MILLI kaina yra $ 0.000036365438368449, o žemiausia – $ 0.00000033979712606.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MILLI per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +34.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MILLI (MILLI) rinkos informacija
No.1514
$ 4.23M
$ 59.01K
$ 4.82M
263.00B
299,792,458,000
299,792,458,000
87.72%
SEI
Dabartinė MILLI rinkos kapitalizacija yra $ 4.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.01K. MILLI apyvartoje yra 263.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 299792458000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.82M
MILLI (MILLI) kainos istorija USD
Stebėkite MILLI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000549
-0.33%
30 dienų
$ +0.000003576
+28.57%
60 dienų
$ +0.000003663
+29.47%
90 dienų
$ +0.00001329
+474.30%
MILLI kainos pokytis šiandien
Šiandien MILLI užfiksuotas $ -0.0000000549 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MILLI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000003576 (+28.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MILLI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MILLI rodiklis pasikeitė $ +0.000003663 (+29.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MILLI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00001329 (+474.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MILLI (MILLI) pokyčius?
Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position!
MILLI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MILLI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MILLI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MILLI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MILLI (MILLI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MILLI (MILLI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MILLI prognozes.
Supratimas apie MILLI (MILLI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MILLIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MILLI (MILLI)
Ieškote, kaip nusipirkti MILLI? Viskas paprasta ir patogu! MILLI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
