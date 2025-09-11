Daugiau apie MILK

MILK Kainos informacija

MILK Baltoji knyga

MILK Oficiali svetainė

MILK Tokenomika

MILK Kainų prognozė

MILK Istorija

MILK pirkimo vadovas

MILKvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

MILK Spot

MILK USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

MilkyWay logotipas

MilkyWay kaina(MILK)

1 MILK į USD – tiesioginė kaina:

$0.04708
$0.04708$0.04708
+8.90%1D
USD
MilkyWay (MILK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:38:20(UTC+8)

MilkyWay (MILK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04155
$ 0.04155$ 0.04155
24 val. žemiausia
$ 0.04753
$ 0.04753$ 0.04753
24 val. aukščiausia

$ 0.04155
$ 0.04155$ 0.04155

$ 0.04753
$ 0.04753$ 0.04753

$ 0.29167604905899525
$ 0.29167604905899525$ 0.29167604905899525

$ 0.03900218524000416
$ 0.03900218524000416$ 0.03900218524000416

+4.13%

+8.90%

+17.26%

+17.26%

MilkyWay (MILK) realiojo laiko kaina yra $ 0.04708. Per pastarąsias 24 valandas MILK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04155 iki aukščiausios $ 0.04753 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MILK kaina yra $ 0.29167604905899525, o žemiausia – $ 0.03900218524000416.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MILK per pastarąją valandą pasikeitė +4.13%, per 24 valandas – +8.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MilkyWay (MILK) rinkos informacija

No.1057

$ 14.22M
$ 14.22M$ 14.22M

$ 202.88K
$ 202.88K$ 202.88K

$ 56.50M
$ 56.50M$ 56.50M

302.11M
302.11M 302.11M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

1,022,874,054
1,022,874,054 1,022,874,054

25.17%

MILKYWAY

Dabartinė MilkyWay rinkos kapitalizacija yra $ 14.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 202.88K. MILK apyvartoje yra 302.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 1022874054. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.50M

MilkyWay (MILK) kainos istorija USD

Stebėkite MilkyWay kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0038477+8.90%
30 dienų$ -0.00436-8.48%
60 dienų$ +0.00055+1.18%
90 dienų$ -0.01016-17.75%
MilkyWay kainos pokytis šiandien

Šiandien MILK užfiksuotas $ +0.0038477 (+8.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MilkyWay 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00436 (-8.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MilkyWay 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MILK rodiklis pasikeitė $ +0.00055 (+1.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MilkyWay 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01016 (-17.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MilkyWay (MILK) pokyčius?

Peržiūrėkite MilkyWay kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MilkyWay (MILK)

MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

MilkyWay galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MilkyWay investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MILKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MilkyWay mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MilkyWay, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MilkyWay kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MilkyWay (MILK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MilkyWay (MILK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MilkyWay prognozes.

Peržiūrėkite MilkyWay kainos prognozę dabar!

MilkyWay (MILK) Tokenomika

Supratimas apie MilkyWay (MILK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MILKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MilkyWay (MILK)

Ieškote, kaip nusipirkti MilkyWay? Viskas paprasta ir patogu! MilkyWay lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MILK į vietos valiutas

1 MilkyWay(MILK) į VND
1,238.9102
1 MilkyWay(MILK) į AUD
A$0.0710908
1 MilkyWay(MILK) į GBP
0.0348392
1 MilkyWay(MILK) į EUR
0.040018
1 MilkyWay(MILK) į USD
$0.04708
1 MilkyWay(MILK) į MYR
RM0.1986776
1 MilkyWay(MILK) į TRY
1.9439332
1 MilkyWay(MILK) į JPY
¥6.92076
1 MilkyWay(MILK) į ARS
ARS$67.06546
1 MilkyWay(MILK) į RUB
4.0389932
1 MilkyWay(MILK) į INR
4.157164
1 MilkyWay(MILK) į IDR
Rp771.8031552
1 MilkyWay(MILK) į KRW
65.57067
1 MilkyWay(MILK) į PHP
2.6958008
1 MilkyWay(MILK) į EGP
￡E.2.266902
1 MilkyWay(MILK) į BRL
R$0.254232
1 MilkyWay(MILK) į CAD
C$0.0649704
1 MilkyWay(MILK) į BDT
5.734344
1 MilkyWay(MILK) į NGN
71.0102932
1 MilkyWay(MILK) į COP
$184.6270448
1 MilkyWay(MILK) į ZAR
R.0.8257832
1 MilkyWay(MILK) į UAH
1.9434624
1 MilkyWay(MILK) į VES
Bs7.34448
1 MilkyWay(MILK) į CLP
$45.24388
1 MilkyWay(MILK) į PKR
Rs13.3711908
1 MilkyWay(MILK) į KZT
25.3798864
1 MilkyWay(MILK) į THB
฿1.4980856
1 MilkyWay(MILK) į TWD
NT$1.4279364
1 MilkyWay(MILK) į AED
د.إ0.1727836
1 MilkyWay(MILK) į CHF
Fr0.0371932
1 MilkyWay(MILK) į HKD
HK$0.3662824
1 MilkyWay(MILK) į AMD
֏17.9897388
1 MilkyWay(MILK) į MAD
.د.م0.4251324
1 MilkyWay(MILK) į MXN
$0.8771004
1 MilkyWay(MILK) į SAR
ريال0.17655
1 MilkyWay(MILK) į PLN
0.1713712
1 MilkyWay(MILK) į RON
лв0.2043272
1 MilkyWay(MILK) į SEK
kr0.4406688
1 MilkyWay(MILK) į BGN
лв0.0786236
1 MilkyWay(MILK) į HUF
Ft15.8461864
1 MilkyWay(MILK) į CZK
0.9830304
1 MilkyWay(MILK) į KWD
د.ك0.0143594
1 MilkyWay(MILK) į ILS
0.1567764
1 MilkyWay(MILK) į AOA
Kz42.9167156
1 MilkyWay(MILK) į BHD
.د.ب0.01774916
1 MilkyWay(MILK) į BMD
$0.04708
1 MilkyWay(MILK) į DKK
kr0.3003704
1 MilkyWay(MILK) į HNL
L1.2339668
1 MilkyWay(MILK) į MUR
2.1449648
1 MilkyWay(MILK) į NAD
$0.8276664
1 MilkyWay(MILK) į NOK
kr0.4679752
1 MilkyWay(MILK) į NZD
$0.0790944
1 MilkyWay(MILK) į PAB
B/.0.04708
1 MilkyWay(MILK) į PGK
K0.1996192
1 MilkyWay(MILK) į QAR
ر.ق0.1713712
1 MilkyWay(MILK) į RSD
дин.4.7178868

MilkyWay išteklius

Išsamesnei MilkyWay analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MilkyWay svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MilkyWay

Kiek MilkyWay(MILK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MILK kaina USD valiuta yra 0.04708USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MILK į USD kaina?
Dabartinė MILK kaina USD valiuta yra $ 0.04708. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MilkyWay rinkos kapitalizacija?
MILK rinkos kapitalizacija yra $ 14.22MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MILK apyvartoje?
MILK apyvartoje yra 302.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MILK kaina?
MILK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.29167604905899525USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MILK kaina?
MILK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03900218524000416USD.
Kokia yra MILK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MILK yra $ 202.88KUSD.
Ar MILK kaina šiais metais kils?
MILK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MILK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:38:20(UTC+8)

MilkyWay (MILK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MILK-į-USD skaičiuoklė

Suma

MILK
MILK
USD
USD

1 MILK = 0.04708 USD

Prekiauti MILK

MILKUSDC
$0.04711
$0.04711$0.04711
+9.20%
MILKUSDT
$0.04708
$0.04708$0.04708
+8.93%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis