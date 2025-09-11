MilkyWay (MILK) realiojo laiko kaina yra $ 0.04708. Per pastarąsias 24 valandas MILK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04155 iki aukščiausios $ 0.04753 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MILK kaina yra $ 0.29167604905899525, o žemiausia – $ 0.03900218524000416.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MILK per pastarąją valandą pasikeitė +4.13%, per 24 valandas – +8.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MilkyWay (MILK) rinkos informacija
$ 14.22M
$ 202.88K
$ 56.50M
302.11M
1,200,000,000
1,022,874,054
25.17%
MILKYWAY
Dabartinė MilkyWay rinkos kapitalizacija yra $ 14.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 202.88K. MILK apyvartoje yra 302.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 1022874054. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.50M
MilkyWay (MILK) kainos istorija USD
Stebėkite MilkyWay kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0038477
+8.90%
30 dienų
$ -0.00436
-8.48%
60 dienų
$ +0.00055
+1.18%
90 dienų
$ -0.01016
-17.75%
MilkyWay kainos pokytis šiandien
Šiandien MILK užfiksuotas $ +0.0038477 (+8.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MilkyWay 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00436 (-8.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MilkyWay 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MILK rodiklis pasikeitė $ +0.00055 (+1.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MilkyWay 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01016 (-17.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.
MilkyWay kainos prognozė (USD)
Supratimas apie MilkyWay (MILK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MILKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MilkyWay (MILK)
