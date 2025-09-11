Daugiau apie MEW

cat in a dogs world logotipas

cat in a dogs world kaina(MEW)

$0.002945
-0.90%1D
USD
cat in a dogs world (MEW) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:24:47(UTC+8)

cat in a dogs world (MEW) kainos informacija (USD)

$ 0.002896
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.34%

-0.89%

+8.47%

+8.47%

cat in a dogs world (MEW) realiojo laiko kaina yra $ 0.002945. Per pastarąsias 24 valandas MEW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002896 iki aukščiausios $ 0.002998 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEW kaina yra $ 0.01287879620196633, o žemiausia – $ 0.000844011049572498.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEW per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – -0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

cat in a dogs world (MEW) rinkos informacija

No.178

$ 261.78M
$ 479.02K
$ 261.78M
88.89B
88,888,888,888
88,888,888,888
100.00%

0.01%

SOL

Dabartinė cat in a dogs world rinkos kapitalizacija yra $ 261.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 479.02K. MEW apyvartoje yra 88.89B vienetų, o bendras kiekis siekia 88888888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 261.78M

cat in a dogs world (MEW) kainos istorija USD

Stebėkite cat in a dogs world kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00002675-0.89%
30 dienų$ -0.000125-4.08%
60 dienų$ -0.000188-6.01%
90 dienų$ +0.000154+5.51%
cat in a dogs world kainos pokytis šiandien

Šiandien MEW užfiksuotas $ -0.00002675 (-0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

cat in a dogs world 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000125 (-4.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

cat in a dogs world 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MEW rodiklis pasikeitė $ -0.000188 (-6.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

cat in a dogs world 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000154 (+5.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir cat in a dogs world (MEW) pokyčius?

Peržiūrėkite cat in a dogs world kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra cat in a dogs world (MEW)

Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.

cat in a dogs world galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų cat in a dogs world investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MEWstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie cat in a dogs world mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti cat in a dogs world, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

cat in a dogs world kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos cat in a dogs world (MEW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų cat in a dogs world (MEW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes cat in a dogs world prognozes.

Peržiūrėkite cat in a dogs world kainos prognozę dabar!

cat in a dogs world (MEW) Tokenomika

Supratimas apie cat in a dogs world (MEW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti cat in a dogs world (MEW)

Ieškote, kaip nusipirkti cat in a dogs world? Viskas paprasta ir patogu! cat in a dogs world lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MEW į vietos valiutas

1 cat in a dogs world(MEW) į VND
77.497675
77.497675
1 cat in a dogs world(MEW) į AUD
A$0.00444695
A$0.00444695
1 cat in a dogs world(MEW) į GBP
0.00214985
0.00214985
1 cat in a dogs world(MEW) į EUR
0.00250325
0.00250325
1 cat in a dogs world(MEW) į USD
$0.002945
$0.002945
1 cat in a dogs world(MEW) į MYR
RM0.0124279
RM0.0124279
1 cat in a dogs world(MEW) į TRY
0.12159905
0.12159905
1 cat in a dogs world(MEW) į JPY
¥0.432915
¥0.432915
1 cat in a dogs world(MEW) į ARS
ARS$4.1951525
ARS$4.1951525
1 cat in a dogs world(MEW) į RUB
0.2488525
0.2488525
1 cat in a dogs world(MEW) į INR
0.2599846
0.2599846
1 cat in a dogs world(MEW) į IDR
Rp48.2786808
Rp48.2786808
1 cat in a dogs world(MEW) į KRW
4.10164875
4.10164875
1 cat in a dogs world(MEW) į PHP
0.1685718
0.1685718
1 cat in a dogs world(MEW) į EGP
￡E.0.1418312
￡E.0.1418312
1 cat in a dogs world(MEW) į BRL
R$0.015903
R$0.015903
1 cat in a dogs world(MEW) į CAD
C$0.0040641
C$0.0040641
1 cat in a dogs world(MEW) į BDT
0.358701
1 cat in a dogs world(MEW) į NGN
4.44191405
1 cat in a dogs world(MEW) į COP
$11.5489942
1 cat in a dogs world(MEW) į ZAR
R.0.05156695
1 cat in a dogs world(MEW) į UAH
0.1215696
1 cat in a dogs world(MEW) į VES
Bs0.45942
1 cat in a dogs world(MEW) į CLP
$2.830145
1 cat in a dogs world(MEW) į PKR
Rs0.83640945
1 cat in a dogs world(MEW) į KZT
1.5875906
1 cat in a dogs world(MEW) į THB
฿0.093651
1 cat in a dogs world(MEW) į TWD
NT$0.08943965
1 cat in a dogs world(MEW) į AED
د.إ0.01080815
1 cat in a dogs world(MEW) į CHF
Fr0.00232655
1 cat in a dogs world(MEW) į HKD
HK$0.0229121
1 cat in a dogs world(MEW) į AMD
֏1.12531395
1 cat in a dogs world(MEW) į MAD
.د.م0.02659335
1 cat in a dogs world(MEW) į MXN
$0.05480645
1 cat in a dogs world(MEW) į SAR
ريال0.01104375
1 cat in a dogs world(MEW) į PLN
0.01074925
1 cat in a dogs world(MEW) į RON
лв0.0127813
1 cat in a dogs world(MEW) į SEK
kr0.0275652
1 cat in a dogs world(MEW) į BGN
лв0.00491815
1 cat in a dogs world(MEW) į HUF
Ft0.9912281
1 cat in a dogs world(MEW) į CZK
0.06152105
1 cat in a dogs world(MEW) į KWD
د.ك0.000898225
1 cat in a dogs world(MEW) į ILS
0.0097774
1 cat in a dogs world(MEW) į AOA
Kz2.68457365
1 cat in a dogs world(MEW) į BHD
.د.ب0.00110732
1 cat in a dogs world(MEW) į BMD
$0.002945
1 cat in a dogs world(MEW) į DKK
kr0.0187891
1 cat in a dogs world(MEW) į HNL
L0.07718845
1 cat in a dogs world(MEW) į MUR
0.1341742
1 cat in a dogs world(MEW) į NAD
$0.0517731
1 cat in a dogs world(MEW) į NOK
kr0.02930275
1 cat in a dogs world(MEW) į NZD
$0.0049476
1 cat in a dogs world(MEW) į PAB
B/.0.002945
1 cat in a dogs world(MEW) į PGK
K0.0124868
1 cat in a dogs world(MEW) į QAR
ر.ق0.0107198
1 cat in a dogs world(MEW) į RSD
дин.0.2952068

cat in a dogs world išteklius

Išsamesnei cat in a dogs world analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali cat in a dogs world svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie cat in a dogs world

Kiek cat in a dogs world(MEW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MEW kaina USD valiuta yra 0.002945USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MEW į USD kaina?
Dabartinė MEW kaina USD valiuta yra $ 0.002945. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra cat in a dogs world rinkos kapitalizacija?
MEW rinkos kapitalizacija yra $ 261.78MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MEW apyvartoje?
MEW apyvartoje yra 88.89BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MEW kaina?
MEW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01287879620196633USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MEW kaina?
MEW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000844011049572498USD.
Kokia yra MEW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MEW yra $ 479.02KUSD.
Ar MEW kaina šiais metais kils?
MEW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MEW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
cat in a dogs world (MEW) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MEWUSDT
