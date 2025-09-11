cat in a dogs world (MEW) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002896
24 val. žemiausia
$ 0.002998
24 val. aukščiausia
$ 0.002896
$ 0.002998
$ 0.01287879620196633
$ 0.000844011049572498
+0.34%
-0.89%
+8.47%
+8.47%
cat in a dogs world (MEW) realiojo laiko kaina yra $ 0.002945. Per pastarąsias 24 valandas MEW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002896 iki aukščiausios $ 0.002998 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEW kaina yra $ 0.01287879620196633, o žemiausia – $ 0.000844011049572498.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEW per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – -0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
cat in a dogs world (MEW) rinkos informacija
No.178
$ 261.78M
$ 479.02K
$ 261.78M
88.89B
88,888,888,888
88,888,888,888
100.00%
0.01%
SOL
Dabartinė cat in a dogs world rinkos kapitalizacija yra $ 261.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 479.02K. MEW apyvartoje yra 88.89B vienetų, o bendras kiekis siekia 88888888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 261.78M
cat in a dogs world (MEW) kainos istorija USD
Stebėkite cat in a dogs world kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00002675
-0.89%
30 dienų
$ -0.000125
-4.08%
60 dienų
$ -0.000188
-6.01%
90 dienų
$ +0.000154
+5.51%
cat in a dogs world kainos pokytis šiandien
Šiandien MEW užfiksuotas $ -0.00002675 (-0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
cat in a dogs world 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000125 (-4.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
cat in a dogs world 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MEW rodiklis pasikeitė $ -0.000188 (-6.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
cat in a dogs world 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000154 (+5.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir cat in a dogs world (MEW) pokyčius?
Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.
cat in a dogs world galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų cat in a dogs world investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MEWstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie cat in a dogs world mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti cat in a dogs world, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
cat in a dogs world kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos cat in a dogs world (MEW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų cat in a dogs world (MEW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes cat in a dogs world prognozes.
Supratimas apie cat in a dogs world (MEW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEWišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti cat in a dogs world (MEW)
Ieškote, kaip nusipirkti cat in a dogs world? Viskas paprasta ir patogu! cat in a dogs world lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.