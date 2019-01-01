cat in a dogs world (MEW) Tokenomika

cat in a dogs world (MEW) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiecat in a dogs world (MEW), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

cat in a dogs world (MEW) Informacija

Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.

Oficiali svetainė:
https://mew.xyz/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/MEW1gQWJ3nEXg2qgERiKu7FAFj79PHvQVREQUzScPP5

cat in a dogs world (MEW) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius cat in a dogs world (MEW) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 298.93M
$ 298.93M$ 298.93M
Bendra pasiūla:
$ 88.89B
$ 88.89B$ 88.89B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 88.89B
$ 88.89B$ 88.89B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 298.93M
$ 298.93M$ 298.93M
Visų laikų rekordas:
$ 0.0129
$ 0.0129$ 0.0129
Visų laikų minimumas:
$ 0.000844011049572498
$ 0.000844011049572498$ 0.000844011049572498
Dabartinė kaina:
$ 0.003363
$ 0.003363$ 0.003363

cat in a dogs world (MEW) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti cat in a dogs world (MEW) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MEW tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MEW tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MEW tokenomiką, galite peržiūrėti MEW tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti MEW

Norite įtraukti cat in a dogs world (MEW) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius MEW pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

cat in a dogs world (MEW) Kainų istorija

MEW kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

MEW kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MEW? Mūsų MEW kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.