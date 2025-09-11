Daugiau apie MCRT

MagicCraft kaina(MCRT)

1 MCRT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0004005
$0.0004005$0.0004005
-0.66%1D
USD
MagicCraft (MCRT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:36:22(UTC+8)

MagicCraft (MCRT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0004002
$ 0.0004002$ 0.0004002
24 val. žemiausia
$ 0.0004046
$ 0.0004046$ 0.0004046
24 val. aukščiausia

$ 0.0004002
$ 0.0004002$ 0.0004002

$ 0.0004046
$ 0.0004046$ 0.0004046

$ 0.09779986635067162
$ 0.09779986635067162$ 0.09779986635067162

$ 0.000397584586114562
$ 0.000397584586114562$ 0.000397584586114562

-0.08%

-0.66%

-0.77%

-0.77%

MagicCraft (MCRT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004005. Per pastarąsias 24 valandas MCRT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004002 iki aukščiausios $ 0.0004046 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MCRT kaina yra $ 0.09779986635067162, o žemiausia – $ 0.000397584586114562.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MCRT per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MagicCraft (MCRT) rinkos informacija

No.1860

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

$ 139.00K
$ 139.00K$ 139.00K

$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M

5.04B
5.04B 5.04B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

7,199,999,993
7,199,999,993 7,199,999,993

50.38%

BSC

Dabartinė MagicCraft rinkos kapitalizacija yra $ 2.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 139.00K. MCRT apyvartoje yra 5.04B vienetų, o bendras kiekis siekia 7199999993. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.01M

MagicCraft (MCRT) kainos istorija USD

Stebėkite MagicCraft kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000002661-0.66%
30 dienų$ +0.0000049+1.23%
60 dienų$ -0.0000175-4.19%
90 dienų$ -0.0001594-28.47%
MagicCraft kainos pokytis šiandien

Šiandien MCRT užfiksuotas $ -0.000002661 (-0.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MagicCraft 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000049 (+1.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MagicCraft 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MCRT rodiklis pasikeitė $ -0.0000175 (-4.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MagicCraft 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001594 (-28.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MagicCraft (MCRT) pokyčius?

Peržiūrėkite MagicCraft kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MagicCraft (MCRT)

Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform.

MagicCraft galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MagicCraft investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MCRTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MagicCraft mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MagicCraft, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MagicCraft kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MagicCraft (MCRT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MagicCraft (MCRT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MagicCraft prognozes.

Peržiūrėkite MagicCraft kainos prognozę dabar!

MagicCraft (MCRT) Tokenomika

Supratimas apie MagicCraft (MCRT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MCRTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MagicCraft (MCRT)

Ieškote, kaip nusipirkti MagicCraft? Viskas paprasta ir patogu! MagicCraft lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MCRT į vietos valiutas

MagicCraft išteklius

Išsamesnei MagicCraft analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MagicCraft

Kiek MagicCraft(MCRT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MCRT kaina USD valiuta yra 0.0004005USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MCRT į USD kaina?
Dabartinė MCRT kaina USD valiuta yra $ 0.0004005. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MagicCraft rinkos kapitalizacija?
MCRT rinkos kapitalizacija yra $ 2.02MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MCRT apyvartoje?
MCRT apyvartoje yra 5.04BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MCRT kaina?
MCRT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.09779986635067162USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MCRT kaina?
MCRT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000397584586114562USD.
Kokia yra MCRT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MCRT yra $ 139.00KUSD.
Ar MCRT kaina šiais metais kils?
MCRT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MCRT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:36:22(UTC+8)

MagicCraft (MCRT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

