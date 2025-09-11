MagicCraft (MCRT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004005. Per pastarąsias 24 valandas MCRT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004002 iki aukščiausios $ 0.0004046 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MCRT kaina yra $ 0.09779986635067162, o žemiausia – $ 0.000397584586114562.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MCRT per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MagicCraft (MCRT) rinkos informacija
No.1860
$ 2.02M
$ 139.00K
$ 4.01M
5.04B
10,000,000,000
7,199,999,993
50.38%
BSC
Dabartinė MagicCraft rinkos kapitalizacija yra $ 2.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 139.00K. MCRT apyvartoje yra 5.04B vienetų, o bendras kiekis siekia 7199999993. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.01M
MagicCraft (MCRT) kainos istorija USD
Stebėkite MagicCraft kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000002661
-0.66%
30 dienų
$ +0.0000049
+1.23%
60 dienų
$ -0.0000175
-4.19%
90 dienų
$ -0.0001594
-28.47%
MagicCraft kainos pokytis šiandien
Šiandien MCRT užfiksuotas $ -0.000002661 (-0.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MagicCraft 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000049 (+1.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MagicCraft 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MCRT rodiklis pasikeitė $ -0.0000175 (-4.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MagicCraft 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001594 (-28.47%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MagicCraft (MCRT) pokyčius?
Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform.
MagicCraft galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MagicCraft investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MCRTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie MagicCraft mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MagicCraft, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MagicCraft kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MagicCraft (MCRT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MagicCraft (MCRT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MagicCraft prognozes.
Supratimas apie MagicCraft (MCRT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MCRTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MagicCraft (MCRT)
Ieškote, kaip nusipirkti MagicCraft? Viskas paprasta ir patogu! MagicCraft lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
