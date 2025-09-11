Masa (MASA) realiojo laiko kaina yra $ 0.01741. Per pastarąsias 24 valandas MASA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01704 iki aukščiausios $ 0.0186 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MASA kaina yra $ 0.6069605621889724, o žemiausia – $ 0.011691017692875269.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MASA per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -5.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +31.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Masa (MASA) rinkos informacija
$ 20.39M
$ 31.59K
$ 27.27M
1.17B
1,566,261,781.399235
Dabartinė Masa rinkos kapitalizacija yra $ 20.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 31.59K. MASA apyvartoje yra 1.17B vienetų, o bendras kiekis siekia 1566261781.399235. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.27M
Masa (MASA) kainos istorija USD
Stebėkite Masa kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0009298
-5.07%
30 dienų
$ +0.00108
+6.61%
60 dienų
$ -0.00377
-17.80%
90 dienų
$ -0.00349
-16.70%
Masa kainos pokytis šiandien
Šiandien MASA užfiksuotas $ -0.0009298 (-5.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Masa 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00108 (+6.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Masa 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MASA rodiklis pasikeitė $ -0.00377 (-17.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Masa 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00349 (-16.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Masa (MASA) pokyčius?
Masa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications.
Masa galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Masa investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Masa, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Masa kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Masa (MASA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Masa (MASA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Masa prognozes.
Supratimas apie Masa (MASA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MASAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Masa (MASA)
Ieškote, kaip nusipirkti Masa? Viskas paprasta ir patogu! Masa lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.