Masa (MASA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Masa kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MASA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Masa kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Masa kainos prognozė
$0.01913
+11.35%
USD
Faktinis
Prognozė
Masa Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Masa (MASA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Masa galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01913 prekybos kainą 2025 m.

Masa (MASA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Masa galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.020086 prekybos kainą 2026 m.

Masa (MASA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MASA ateities kaina yra $ 0.021090 su 10.25% augimo norma.

Masa (MASA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MASA ateities kaina yra $ 0.022145 su 15.76% augimo norma.

Masa (MASA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MASA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.023252, o augimo norma – 21.55%.

Masa (MASA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MASA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.024415, o augimo norma – 27.63%.

Masa (MASA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Masa kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.039769 prekybos kainą.

Masa (MASA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Masa kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.064780 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01913
    0.00%
  • 2026
    $ 0.020086
    5.00%
  • 2027
    $ 0.021090
    10.25%
  • 2028
    $ 0.022145
    15.76%
  • 2029
    $ 0.023252
    21.55%
  • 2030
    $ 0.024415
    27.63%
  • 2031
    $ 0.025636
    34.01%
  • 2032
    $ 0.026917
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.028263
    47.75%
  • 2034
    $ 0.029676
    55.13%
  • 2035
    $ 0.031160
    62.89%
  • 2036
    $ 0.032718
    71.03%
  • 2037
    $ 0.034354
    79.59%
  • 2038
    $ 0.036072
    88.56%
  • 2039
    $ 0.037876
    97.99%
  • 2040
    $ 0.039769
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Masa kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.01913
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.019132
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.019148
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.019208
    0.41%
Masa (MASA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MASA kaina yra $0.01913. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Masa (MASA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MASA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.019132. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Masa (MASA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MASA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.019148. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Masa (MASA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MASA kaina yra $0.019208. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Masa kainų statistika

$ 0.01913
$ 0.01913

+11.35%

$ 22.41M
$ 22.41M

1.17B
1.17B

$ 57.21K
$ 57.21K

--

Naujausia MASA kaina yra $ 0.01913. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +11.35%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 57.21K.
Be to, MASA turi 1.17B apyvartą ir $ 22.41M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Masa (MASA)

Bandote įsigyti MASA? Dabar galite MASA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Masa ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MASA dabar

Masa istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Masa, dabartinė Masa kaina yra 0.01913USD. Apyvartinė Masa (MASA) pasiūla yra 0.00 MASA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $22.41M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.12%
    $ 0.002010
    $ 0.0201
    $ 0.01682
  • 7 dienos
    0.40%
    $ 0.005500
    $ 0.02107
    $ 0.01322
  • 30 dienų
    0.16%
    $ 0.002630
    $ 0.02107
    $ 0.01271
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Masa kaina pasikeitė $0.002010, atspindinti 0.12% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Masa buvo prekiaujama aukščiausia $0.02107 ir žemiausia $0.01322. Kainos pokytis buvo 0.40%. Ši naujausia tendencija parodo MASA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Masa įvyko 0.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.002630 vertę. Tai rodo, kad MASA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Masa kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MASA kainų istoriją

Kaip veikia Masa (MASA) kainų prognozės modulis?

Masa Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MASA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Masa ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MASA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Masa kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MASA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MASA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Masa potencialą.

Kodėl MASA kainų prognozė yra svarbi?

MASA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MASA dabar?
Pagal jūsų prognozes, MASA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MASA kainų prognozė?
Remiantis Masa (MASA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MASA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MASA 2026 m.?
1 vieneto Masa (MASA) kaina šiandien yra $0.01913. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MASA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MASA kaina 2027 m.?
Masa (MASA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MASA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MASA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Masa (MASA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MASA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Masa (MASA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MASA 2030 m.?
1 vieneto Masa (MASA) kaina šiandien yra $0.01913. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MASA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MASA kainų prognozė 2040 metams?
Masa (MASA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MASA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:09:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.