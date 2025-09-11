Daugiau apie LTC

Litecoin logotipas

Litecoin kaina(LTC)

1 LTC į USD – tiesioginė kaina:

$117.13
+2.45%1D
USD
Litecoin (LTC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:46:35(UTC+8)

Litecoin (LTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 112.6
24 val. žemiausia
$ 118.68
24 val. aukščiausia

$ 112.6
$ 118.68
$ 412.96014112
$ 1.1137399673461914
-0.29%

+2.45%

+5.60%

+5.60%

Litecoin (LTC) realiojo laiko kaina yra $ 117.18. Per pastarąsias 24 valandas LTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 112.6 iki aukščiausios $ 118.68 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LTC kaina yra $ 412.96014112, o žemiausia – $ 1.1137399673461914.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LTC per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – +2.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Litecoin (LTC) rinkos informacija

No.19

$ 8.94B
$ 15.17M
$ 9.84B
76.29M
84,000,000
84,000,000
90.81%

0.22%

2011-11-09 00:00:00

$ 4.3
LTC

Dabartinė Litecoin rinkos kapitalizacija yra $ 8.94B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 15.17M. LTC apyvartoje yra 76.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 84000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.84B

Litecoin (LTC) kainos istorija USD

Stebėkite Litecoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +2.8011+2.45%
30 dienų$ -2.49-2.09%
60 dienų$ +22.33+23.54%
90 dienų$ +32.95+39.11%
Litecoin kainos pokytis šiandien

Šiandien LTC užfiksuotas $ +2.8011 (+2.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Litecoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -2.49 (-2.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Litecoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LTC rodiklis pasikeitė $ +22.33 (+23.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Litecoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +32.95 (+39.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Litecoin (LTC) pokyčius?

Peržiūrėkite Litecoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Litecoin (LTC)

Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.

Litecoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Litecoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LTCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Litecoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Litecoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Litecoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Litecoin (LTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Litecoin (LTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Litecoin prognozes.

Peržiūrėkite Litecoin kainos prognozę dabar!

Litecoin (LTC) Tokenomika

Supratimas apie Litecoin (LTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Litecoin (LTC)

Ieškote, kaip nusipirkti Litecoin? Viskas paprasta ir patogu! Litecoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LTC į vietos valiutas

Litecoin išteklius

Išsamesnei Litecoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Litecoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Litecoin

Kiek Litecoin(LTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LTC kaina USD valiuta yra 117.18USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LTC į USD kaina?
Dabartinė LTC kaina USD valiuta yra $ 117.18. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Litecoin rinkos kapitalizacija?
LTC rinkos kapitalizacija yra $ 8.94BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LTC apyvartoje?
LTC apyvartoje yra 76.29MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LTC kaina?
LTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 412.96014112USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LTC kaina?
LTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.1137399673461914USD.
Kokia yra LTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LTC yra $ 15.17MUSD.
Ar LTC kaina šiais metais kils?
LTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Litecoin (LTC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
