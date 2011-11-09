Litecoin (LTC) Tokenomika

Litecoin (LTC) Informacija

Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.

Oficiali svetainė:
https://litecoin.org/
Blokų naršyklė:
https://blockchair.com/litecoin

Litecoin (LTC) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Litecoin (LTC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Išsami Litecoin tokeno struktūra (LTC)

Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami LTC tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.

Litecoin (LTC) is a decentralized, open-source cryptocurrency designed for peer-to-peer payments and value storage. Its token economics are defined by a transparent, predictable issuance schedule, a lack of centralized allocation or vesting, and a straightforward incentive structure for network participants. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking.

Issuance Mechanism

AspectDetails
ConsensusProof-of-Work (PoW) using the Scrypt hashing algorithm
Block RewardNew LTC is issued as a block reward to miners who validate and add blocks to the chain
Initial Reward50 LTC per block at launch
Halving ScheduleBlock reward halves every 840,000 blocks (~4 years)
Current Reward25 LTC per block (as of the last halving on Aug. 2, 2023)
Next HalvingExpected July 2027, reward will reduce to 12.5 LTC per block
Max Supply84,000,000 LTC (hard cap, expected to be reached around 2142)
  • The issuance is entirely through mining; there was no pre-mine, ICO, or airdrop.
  • The circulating supply as of August 2025 is approximately 76.18 million LTC, with a steady, predictable increase due to mining rewards.

Allocation Mechanism

AspectDetails
Initial AllocationNo pre-mine, no team or foundation allocation
DistributionAll LTC is distributed to miners as block rewards
ConcentrationAs of June 2024, the top 10 wallet addresses hold ~15.22% of circulating supply
Network PrivilegesNo superusers or privileged accounts; all transactions are secured by PoW miners
  • There are no vesting contracts, lockups, or scheduled unlocks for any portion of the supply.
  • All tokens in existence are either mined or held by users; no central entity controls any portion of the supply.

Usage and Incentive Mechanism

AspectDetails
Primary UsePeer-to-peer payments, value storage, and settlement
IncentivesMiners are incentivized via block rewards and transaction fees
User AcquisitionUsers acquire LTC via mining or purchasing on exchanges
Network SecurityIncentivized miners secure the network and validate transactions
  • LTC is used as a medium of exchange and a store of value.
  • Miners are rewarded for securing the network and processing transactions.
  • There are no staking, liquidity provision, or delegated reward mechanisms.

Locking Mechanism and Unlocking Time

AspectDetails
LockingNo protocol-enforced token locking or vesting
UnlockingNot applicable; all mined LTC is immediately liquid and transferable
Token UnlocksNo scheduled unlocks; supply increases only via mining
  • There are no smart contract-based locks, vesting schedules, or delayed unlocks for any LTC.
  • All LTC is freely transferable upon mining.

Summary Table

MechanismDescription
IssuancePoW mining, block rewards, halving every 840,000 blocks
Allocation100% to miners, no pre-mine, no team/foundation allocation
Usage/IncentivesPeer-to-peer payments, value storage, miner rewards (block + fees)
Locking/UnlockingNone; all LTC is liquid upon issuance

Additional Insights

  • Decentralization: Litecoin is highly decentralized, with no central authority or privileged actors. The network is secured by miners, and the Litecoin Foundation only supports development and improvement proposals.
  • Supply Distribution: While the top 10 addresses hold a significant portion of LTC, there are no mechanisms for forced redistribution or privileged access.
  • No Lockups: Unlike many newer tokens, Litecoin does not employ vesting, lockups, or scheduled unlocks, making its supply dynamics transparent and predictable.

Conclusion

Litecoin’s token economics are among the simplest and most transparent in the cryptocurrency space. All LTC is issued through mining, with no pre-mine, team allocation, or vesting. The only way new LTC enters circulation is via block rewards, which halve every four years, ensuring a predictable and gradually decreasing inflation rate until the hard cap is reached. There are no protocol-enforced locks or unlocks, and all tokens are immediately liquid upon issuance. This design supports Litecoin’s role as a decentralized, censorship-resistant digital currency optimized for payments and value transfer.

Litecoin (LTC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Litecoin (LTC) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LTC tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LTC tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LTC tokenomiką, galite peržiūrėti LTC tokeno kainą realiuoju laiku!

