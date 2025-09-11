LogX Network (LOGX) realiojo laiko kaina yra $ 0.008036. Per pastarąsias 24 valandas LOGX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007344 iki aukščiausios $ 0.008286 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOGX kaina yra $ 0.22448504758967733, o žemiausia – $ 0.004025145495006106.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOGX per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – +4.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +81.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
LogX Network (LOGX) rinkos informacija
No.1625
$ 3.59M
$ 3.59M
$ 89.41K
$ 89.41K
$ 8.04M
$ 8.04M
446.28M
446.28M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
44.62%
ARB
Dabartinė LogX Network rinkos kapitalizacija yra $ 3.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 89.41K. LOGX apyvartoje yra 446.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.04M
LogX Network (LOGX) kainos istorija USD
Stebėkite LogX Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00032243
+4.18%
30 dienų
$ +0.002603
+47.91%
60 dienų
$ -0.001123
-12.27%
90 dienų
$ -0.002312
-22.35%
LogX Network kainos pokytis šiandien
Šiandien LOGX užfiksuotas $ +0.00032243 (+4.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
LogX Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.002603 (+47.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
LogX Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LOGX rodiklis pasikeitė $ -0.001123 (-12.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
LogX Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002312 (-22.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LogX Network (LOGX) pokyčius?
LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers.
LogX Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LogX Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LOGXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie LogX Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LogX Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
LogX Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos LogX Network (LOGX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LogX Network (LOGX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LogX Network prognozes.
Supratimas apie LogX Network (LOGX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LOGXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti LogX Network (LOGX)
Ieškote, kaip nusipirkti LogX Network? Viskas paprasta ir patogu! LogX Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.