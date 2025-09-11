Daugiau apie LOGX

LogX Network kaina(LOGX)

$0.008036
+4.18%1D
LogX Network (LOGX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:34:41(UTC+8)

LogX Network (LOGX) kainos informacija (USD)

$ 0.007344
24 val. žemiausia
$ 0.008286
24 val. aukščiausia

-0.18%

+4.18%

+81.64%

+81.64%

LogX Network (LOGX) realiojo laiko kaina yra $ 0.008036. Per pastarąsias 24 valandas LOGX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007344 iki aukščiausios $ 0.008286 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOGX kaina yra $ 0.22448504758967733, o žemiausia – $ 0.004025145495006106.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOGX per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – +4.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +81.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LogX Network (LOGX) rinkos informacija

No.1625

$ 3.59M
$ 89.41K
$ 8.04M
446.28M
1,000,000,000
1,000,000,000
44.62%

ARB

Dabartinė LogX Network rinkos kapitalizacija yra $ 3.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 89.41K. LOGX apyvartoje yra 446.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.04M

LogX Network (LOGX) kainos istorija USD

Stebėkite LogX Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00032243+4.18%
30 dienų$ +0.002603+47.91%
60 dienų$ -0.001123-12.27%
90 dienų$ -0.002312-22.35%
LogX Network kainos pokytis šiandien

Šiandien LOGX užfiksuotas $ +0.00032243 (+4.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

LogX Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.002603 (+47.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

LogX Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LOGX rodiklis pasikeitė $ -0.001123 (-12.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

LogX Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002312 (-22.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LogX Network (LOGX) pokyčius?

Kas yra LogX Network (LOGX)

LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers.

LogX Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LogX Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

LogX Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LogX Network (LOGX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LogX Network (LOGX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LogX Network prognozes.

LogX Network (LOGX) Tokenomika

Supratimas apie LogX Network (LOGX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LOGXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti LogX Network (LOGX)

LOGX į vietos valiutas

Išsamesnei LogX Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali LogX Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LogX Network

Kiek LogX Network(LOGX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LOGX kaina USD valiuta yra 0.008036USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LOGX į USD kaina?
Dabartinė LOGX kaina USD valiuta yra $ 0.008036. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LogX Network rinkos kapitalizacija?
LOGX rinkos kapitalizacija yra $ 3.59MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LOGX apyvartoje?
LOGX apyvartoje yra 446.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LOGX kaina?
LOGX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.22448504758967733USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LOGX kaina?
LOGX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004025145495006106USD.
Kokia yra LOGX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LOGX yra $ 89.41KUSD.
Ar LOGX kaina šiais metais kils?
LOGX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LOGX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
LogX Network (LOGX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

