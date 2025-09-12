LogX Network (LOGX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite LogX Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LOGX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte LogX Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

LogX Network kainos prognozė
$0.011723
+30.22%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:07:44(UTC+8)

LogX Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

LogX Network (LOGX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, LogX Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.011723 prekybos kainą 2025 m.

LogX Network (LOGX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, LogX Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.012309 prekybos kainą 2026 m.

LogX Network (LOGX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LOGX ateities kaina yra $ 0.012924 su 10.25% augimo norma.

LogX Network (LOGX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LOGX ateities kaina yra $ 0.013570 su 15.76% augimo norma.

LogX Network (LOGX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LOGX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.014249, o augimo norma – 21.55%.

LogX Network (LOGX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LOGX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.014961, o augimo norma – 27.63%.

LogX Network (LOGX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. LogX Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.024371 prekybos kainą.

LogX Network (LOGX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. LogX Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.039698 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.011723
    0.00%
  • 2026
    $ 0.012309
    5.00%
  • 2027
    $ 0.012924
    10.25%
  • 2028
    $ 0.013570
    15.76%
  • 2029
    $ 0.014249
    21.55%
  • 2030
    $ 0.014961
    27.63%
  • 2031
    $ 0.015709
    34.01%
  • 2032
    $ 0.016495
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.017320
    47.75%
  • 2034
    $ 0.018186
    55.13%
  • 2035
    $ 0.019095
    62.89%
  • 2036
    $ 0.020050
    71.03%
  • 2037
    $ 0.021052
    79.59%
  • 2038
    $ 0.022105
    88.56%
  • 2039
    $ 0.023210
    97.99%
  • 2040
    $ 0.024371
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės LogX Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.011723
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.011724
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.011734
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.011771
    0.41%
LogX Network (LOGX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LOGX kaina yra $0.011723. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

LogX Network (LOGX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LOGX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.011724. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

LogX Network (LOGX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LOGX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.011734. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

LogX Network (LOGX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LOGX kaina yra $0.011771. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė LogX Network kainų statistika

$ 0.011723
+30.22%

$ 5.23M
446.28M
$ 124.86K
--

Naujausia LOGX kaina yra $ 0.011723. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +30.22%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 124.86K.
Be to, LOGX turi 446.28M apyvartą ir $ 5.23M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti LogX Network (LOGX)

Bandote įsigyti LOGX? Dabar galite LOGX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti LogX Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LOGX dabar

LogX Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje LogX Network, dabartinė LogX Network kaina yra 0.011723USD. Apyvartinė LogX Network (LOGX) pasiūla yra 0.00 LOGX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5.23M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.30%
    $ 0.002715
    $ 0.011761
    $ 0.008803
  • 7 dienos
    1.74%
    $ 0.007443
    $ 0.011761
    $ 0.004275
  • 30 dienų
    1.18%
    $ 0.006343
    $ 0.011761
    $ 0.004
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas LogX Network kaina pasikeitė $0.002715, atspindinti 0.30% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas LogX Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.011761 ir žemiausia $0.004275. Kainos pokytis buvo 1.74%. Ši naujausia tendencija parodo LOGX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį LogX Network įvyko 1.18%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.006343 vertę. Tai rodo, kad LOGX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą LogX Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LOGX kainų istoriją

Kaip veikia LogX Network (LOGX) kainų prognozės modulis?

LogX Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LOGX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius LogX Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LOGX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti LogX Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LOGX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LOGX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą LogX Network potencialą.

Kodėl LOGX kainų prognozė yra svarbi?

LOGX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LOGX dabar?
Pagal jūsų prognozes, LOGX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LOGX kainų prognozė?
Remiantis LogX Network (LOGX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LOGX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LOGX 2026 m.?
1 vieneto LogX Network (LOGX) kaina šiandien yra $0.011723. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LOGX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LOGX kaina 2027 m.?
LogX Network (LOGX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LOGX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LOGX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, LogX Network (LOGX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LOGX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, LogX Network (LOGX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LOGX 2030 m.?
1 vieneto LogX Network (LOGX) kaina šiandien yra $0.011723. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LOGX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LOGX kainų prognozė 2040 metams?
LogX Network (LOGX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LOGX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:07:44(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.