LinqAI kaina(LNQ)

1 LNQ į USD – tiesioginė kaina:

$0.02444
-3.39%1D
USD
LinqAI (LNQ) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 11:25:53(UTC+8)

LinqAI (LNQ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02391
24 val. žemiausia
$ 0.0253
24 val. aukščiausia

$ 0.02391
$ 0.0253
$ 0.285328799266145
$ 0.02182167795848918
+0.08%

-3.39%

-6.83%

-6.83%

LinqAI (LNQ) realiojo laiko kaina yra $ 0.02443. Per pastarąsias 24 valandas LNQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02391 iki aukščiausios $ 0.0253 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LNQ kaina yra $ 0.285328799266145, o žemiausia – $ 0.02182167795848918.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LNQ per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -3.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LinqAI (LNQ) rinkos informacija

No.1363

$ 5.88M
$ 86.32K
$ 24.43M
240.61M
1,000,000,000
896,694,003.3366884
24.06%

ETH

Dabartinė LinqAI rinkos kapitalizacija yra $ 5.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 86.32K. LNQ apyvartoje yra 240.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 896694003.3366884. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.43M

LinqAI (LNQ) kainos istorija USD

Stebėkite LinqAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0008576-3.39%
30 dienų$ -0.01782-42.18%
60 dienų$ +0.00089+3.78%
90 dienų$ -0.00917-27.30%
LinqAI kainos pokytis šiandien

Šiandien LNQ užfiksuotas $ -0.0008576 (-3.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

LinqAI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01782 (-42.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

LinqAI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LNQ rodiklis pasikeitė $ +0.00089 (+3.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

LinqAI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00917 (-27.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LinqAI (LNQ) pokyčius?

Peržiūrėkite LinqAI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra LinqAI (LNQ)

LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space.

LinqAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LinqAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LNQstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie LinqAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LinqAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

LinqAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LinqAI (LNQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LinqAI (LNQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LinqAI prognozes.

Peržiūrėkite LinqAI kainos prognozę dabar!

LinqAI (LNQ) Tokenomika

Supratimas apie LinqAI (LNQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LNQišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti LinqAI (LNQ)

Ieškote, kaip nusipirkti LinqAI? Viskas paprasta ir patogu! LinqAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LNQ į vietos valiutas

1 LinqAI(LNQ) į VND
642.87545
1 LinqAI(LNQ) į AUD
A$0.0368893
1 LinqAI(LNQ) į GBP
0.0178339
1 LinqAI(LNQ) į EUR
0.0207655
1 LinqAI(LNQ) į USD
$0.02443
1 LinqAI(LNQ) į MYR
RM0.1030946
1 LinqAI(LNQ) į TRY
1.0084704
1 LinqAI(LNQ) į JPY
¥3.59121
1 LinqAI(LNQ) į ARS
ARS$34.800535
1 LinqAI(LNQ) į RUB
2.064335
1 LinqAI(LNQ) į INR
2.1527716
1 LinqAI(LNQ) į IDR
Rp400.4917392
1 LinqAI(LNQ) į KRW
33.9777326
1 LinqAI(LNQ) į PHP
1.3976403
1 LinqAI(LNQ) į EGP
￡E.1.175083
1 LinqAI(LNQ) į BRL
R$0.131922
1 LinqAI(LNQ) į CAD
C$0.0337134
1 LinqAI(LNQ) į BDT
2.975574
1 LinqAI(LNQ) į NGN
36.8475247
1 LinqAI(LNQ) į COP
$95.8037108
1 LinqAI(LNQ) į ZAR
R.0.4272807
1 LinqAI(LNQ) į UAH
1.0084704
1 LinqAI(LNQ) į VES
Bs3.81108
1 LinqAI(LNQ) į CLP
$23.47723
1 LinqAI(LNQ) į PKR
Rs6.9383643
1 LinqAI(LNQ) į KZT
13.1697244
1 LinqAI(LNQ) į THB
฿0.7766297
1 LinqAI(LNQ) į TWD
NT$0.7414505
1 LinqAI(LNQ) į AED
د.إ0.0896581
1 LinqAI(LNQ) į CHF
Fr0.0192997
1 LinqAI(LNQ) į HKD
HK$0.1900654
1 LinqAI(LNQ) į AMD
֏9.3349473
1 LinqAI(LNQ) į MAD
.د.م0.2206029
1 LinqAI(LNQ) į MXN
$0.4541537
1 LinqAI(LNQ) į SAR
ريال0.0916125
1 LinqAI(LNQ) į PLN
0.0889252
1 LinqAI(LNQ) į RON
лв0.1057819
1 LinqAI(LNQ) į SEK
kr0.2284205
1 LinqAI(LNQ) į BGN
лв0.0407981
1 LinqAI(LNQ) į HUF
Ft8.2089686
1 LinqAI(LNQ) į CZK
0.5096098
1 LinqAI(LNQ) į KWD
د.ك0.00745115
1 LinqAI(LNQ) į ILS
0.0811076
1 LinqAI(LNQ) į AOA
Kz22.3512513
1 LinqAI(LNQ) į BHD
.د.ب0.00921011
1 LinqAI(LNQ) į BMD
$0.02443
1 LinqAI(LNQ) į DKK
kr0.1558634
1 LinqAI(LNQ) į HNL
L0.6403103
1 LinqAI(LNQ) į MUR
1.111565
1 LinqAI(LNQ) į NAD
$0.4294794
1 LinqAI(LNQ) į NOK
kr0.2425899
1 LinqAI(LNQ) į NZD
$0.0410424
1 LinqAI(LNQ) į PAB
B/.0.02443
1 LinqAI(LNQ) į PGK
K0.1035832
1 LinqAI(LNQ) į QAR
ر.ق0.0889252
1 LinqAI(LNQ) į RSD
дин.2.4466645

LinqAI išteklius

Išsamesnei LinqAI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali LinqAI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LinqAI

Kiek LinqAI(LNQ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LNQ kaina USD valiuta yra 0.02443USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LNQ į USD kaina?
Dabartinė LNQ kaina USD valiuta yra $ 0.02443. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LinqAI rinkos kapitalizacija?
LNQ rinkos kapitalizacija yra $ 5.88MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LNQ apyvartoje?
LNQ apyvartoje yra 240.61MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LNQ kaina?
LNQ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.285328799266145USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LNQ kaina?
LNQ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02182167795848918USD.
Kokia yra LNQ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LNQ yra $ 86.32KUSD.
Ar LNQ kaina šiais metais kils?
LNQ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LNQ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 11:25:53(UTC+8)

LinqAI (LNQ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

