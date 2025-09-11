Daugiau apie LNDX

LandX Finance logotipas

LandX Finance kaina(LNDX)

1 LNDX į USD – tiesioginė kaina:

$0.0679
$0.0679$0.0679
+3.98%1D
USD
LandX Finance (LNDX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:25:41(UTC+8)

LandX Finance (LNDX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0634
$ 0.0634$ 0.0634
24 val. žemiausia
$ 0.0679
$ 0.0679$ 0.0679
24 val. aukščiausia

$ 0.0634
$ 0.0634$ 0.0634

$ 0.0679
$ 0.0679$ 0.0679

$ 3.575063582944541
$ 3.575063582944541$ 3.575063582944541

$ 0.05116158055352152
$ 0.05116158055352152$ 0.05116158055352152

+0.29%

+3.98%

+6.42%

+6.42%

LandX Finance (LNDX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0679. Per pastarąsias 24 valandas LNDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0634 iki aukščiausios $ 0.0679 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LNDX kaina yra $ 3.575063582944541, o žemiausia – $ 0.05116158055352152.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LNDX per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +3.98%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LandX Finance (LNDX) rinkos informacija

No.2173

$ 959.13K
$ 959.13K$ 959.13K

$ 48.94K
$ 48.94K$ 48.94K

$ 5.43M
$ 5.43M$ 5.43M

14.13M
14.13M 14.13M

80,000,000
80,000,000 80,000,000

69,089,971.568438
69,089,971.568438 69,089,971.568438

17.65%

ETH

Dabartinė LandX Finance rinkos kapitalizacija yra $ 959.13K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 48.94K. LNDX apyvartoje yra 14.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 69089971.568438. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.43M

LandX Finance (LNDX) kainos istorija USD

Stebėkite LandX Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.002599+3.98%
30 dienų$ +0.0013+1.95%
60 dienų$ +0.0004+0.59%
90 dienų$ -0.075-52.49%
LandX Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien LNDX užfiksuotas $ +0.002599 (+3.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

LandX Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0013 (+1.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

LandX Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LNDX rodiklis pasikeitė $ +0.0004 (+0.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

LandX Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.075 (-52.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LandX Finance (LNDX) pokyčius?

Peržiūrėkite LandX Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra LandX Finance (LNDX)

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

LandX Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LandX Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LNDXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie LandX Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LandX Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

LandX Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LandX Finance (LNDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LandX Finance (LNDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LandX Finance prognozes.

Peržiūrėkite LandX Finance kainos prognozę dabar!

LandX Finance (LNDX) Tokenomika

Supratimas apie LandX Finance (LNDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LNDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti LandX Finance (LNDX)

Ieškote, kaip nusipirkti LandX Finance? Viskas paprasta ir patogu! LandX Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LNDX į vietos valiutas

1 LandX Finance(LNDX) į VND
1,786.7885
1 LandX Finance(LNDX) į AUD
A$0.102529
1 LandX Finance(LNDX) į GBP
0.049567
1 LandX Finance(LNDX) į EUR
0.057715
1 LandX Finance(LNDX) į USD
$0.0679
1 LandX Finance(LNDX) į MYR
RM0.286538
1 LandX Finance(LNDX) į TRY
2.802912
1 LandX Finance(LNDX) į JPY
¥9.9813
1 LandX Finance(LNDX) į ARS
ARS$96.72355
1 LandX Finance(LNDX) į RUB
5.73755
1 LandX Finance(LNDX) į INR
5.983348
1 LandX Finance(LNDX) į IDR
Rp1,113.114576
1 LandX Finance(LNDX) į KRW
94.436678
1 LandX Finance(LNDX) į PHP
3.884559
1 LandX Finance(LNDX) į EGP
￡E.3.26599
1 LandX Finance(LNDX) į BRL
R$0.36666
1 LandX Finance(LNDX) į CAD
C$0.093702
1 LandX Finance(LNDX) į BDT
8.27022
1 LandX Finance(LNDX) į NGN
102.412891
1 LandX Finance(LNDX) į COP
$266.273924
1 LandX Finance(LNDX) į ZAR
R.1.187571
1 LandX Finance(LNDX) į UAH
2.802912
1 LandX Finance(LNDX) į VES
Bs10.5924
1 LandX Finance(LNDX) į CLP
$65.2519
1 LandX Finance(LNDX) į PKR
Rs19.284279
1 LandX Finance(LNDX) į KZT
36.603532
1 LandX Finance(LNDX) į THB
฿2.158541
1 LandX Finance(LNDX) į TWD
NT$2.060765
1 LandX Finance(LNDX) į AED
د.إ0.249193
1 LandX Finance(LNDX) į CHF
Fr0.053641
1 LandX Finance(LNDX) į HKD
HK$0.528262
1 LandX Finance(LNDX) į AMD
֏25.945269
1 LandX Finance(LNDX) į MAD
.د.م0.613137
1 LandX Finance(LNDX) į MXN
$1.262261
1 LandX Finance(LNDX) į SAR
ريال0.254625
1 LandX Finance(LNDX) į PLN
0.247156
1 LandX Finance(LNDX) į RON
лв0.294007
1 LandX Finance(LNDX) į SEK
kr0.634865
1 LandX Finance(LNDX) į BGN
лв0.113393
1 LandX Finance(LNDX) į HUF
Ft22.815758
1 LandX Finance(LNDX) į CZK
1.416394
1 LandX Finance(LNDX) į KWD
د.ك0.0207095
1 LandX Finance(LNDX) į ILS
0.225428
1 LandX Finance(LNDX) į AOA
Kz62.122389
1 LandX Finance(LNDX) į BHD
.د.ب0.0255983
1 LandX Finance(LNDX) į BMD
$0.0679
1 LandX Finance(LNDX) į DKK
kr0.433202
1 LandX Finance(LNDX) į HNL
L1.779659
1 LandX Finance(LNDX) į MUR
3.08945
1 LandX Finance(LNDX) į NAD
$1.193682
1 LandX Finance(LNDX) į NOK
kr0.674247
1 LandX Finance(LNDX) į NZD
$0.114072
1 LandX Finance(LNDX) į PAB
B/.0.0679
1 LandX Finance(LNDX) į PGK
K0.287896
1 LandX Finance(LNDX) į QAR
ر.ق0.247156
1 LandX Finance(LNDX) į RSD
дин.6.800185

LandX Finance išteklius

Išsamesnei LandX Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali LandX Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LandX Finance

Kiek LandX Finance(LNDX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LNDX kaina USD valiuta yra 0.0679USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LNDX į USD kaina?
Dabartinė LNDX kaina USD valiuta yra $ 0.0679. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LandX Finance rinkos kapitalizacija?
LNDX rinkos kapitalizacija yra $ 959.13KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LNDX apyvartoje?
LNDX apyvartoje yra 14.13MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LNDX kaina?
LNDX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.575063582944541USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LNDX kaina?
LNDX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.05116158055352152USD.
Kokia yra LNDX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LNDX yra $ 48.94KUSD.
Ar LNDX kaina šiais metais kils?
LNDX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LNDX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:25:41(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

