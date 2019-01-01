LandX Finance (LNDX) Tokenomika

LandX Finance (LNDX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieLandX Finance (LNDX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
LandX Finance (LNDX) Informacija

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

Oficiali svetainė:
https://landx.fi/
Baltoji knyga:
https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer
Blokų naršyklė:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539

LandX Finance (LNDX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius LandX Finance (LNDX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M
Bendra pasiūla:
$ 69.09M
$ 69.09M$ 69.09M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 14.13M
$ 14.13M$ 14.13M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 6.06M
$ 6.06M$ 6.06M
Visų laikų rekordas:
$ 3.88
$ 3.88$ 3.88
Visų laikų minimumas:
$ 0.05116158055352152
$ 0.05116158055352152$ 0.05116158055352152
Dabartinė kaina:
$ 0.0758
$ 0.0758$ 0.0758

LandX Finance (LNDX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti LandX Finance (LNDX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LNDX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LNDX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LNDX tokenomiką, galite peržiūrėti LNDX tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti LNDX

Norite įtraukti LandX Finance (LNDX) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius LNDX pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

LandX Finance (LNDX) Kainų istorija

LNDX kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

LNDX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda LNDX? Mūsų LNDX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.