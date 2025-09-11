Daugiau apie LLM

Large Language Model logotipas

Large Language Model kaina(LLM)

$0.0011053
-10.18%1D
Large Language Model (LLM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:34:26(UTC+8)

Large Language Model (LLM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-1.01%

-10.18%

+9.01%

+9.01%

Large Language Model (LLM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0011053. Per pastarąsias 24 valandas LLM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001087 iki aukščiausios $ 0.001261 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LLM kaina yra $ 0.1446668034210282, o žemiausia – $ 0.00083992100116347.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LLM per pastarąją valandą pasikeitė -1.01%, per 24 valandas – -10.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Large Language Model (LLM) rinkos informacija

No.2105

SOL

Dabartinė Large Language Model rinkos kapitalizacija yra $ 1.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.19K. LLM apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999997360. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.11M

Large Language Model (LLM) kainos istorija USD

Stebėkite Large Language Model kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000125272-10.18%
30 dienų$ -0.0001359-10.95%
60 dienų$ -0.0005579-33.55%
90 dienų$ -0.0006713-37.79%
Large Language Model kainos pokytis šiandien

Šiandien LLM užfiksuotas $ -0.000125272 (-10.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Large Language Model 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001359 (-10.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Large Language Model 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LLM rodiklis pasikeitė $ -0.0005579 (-33.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Large Language Model 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0006713 (-37.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Large Language Model (LLM) pokyčius?

Peržiūrėkite Large Language Model kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Large Language Model (LLM)

$LLM (Large Language Model) represents a new fusion of advanced AI technology and memetics, pushing the boundaries of both fields by blending AI with the playful, irreverent, and often rebellious culture of internet memes.

Large Language Model galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Large Language Model investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LLMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Large Language Model mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Large Language Model, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Large Language Model kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Large Language Model (LLM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Large Language Model (LLM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Large Language Model prognozes.

Peržiūrėkite Large Language Model kainos prognozę dabar!

Large Language Model (LLM) Tokenomika

Supratimas apie Large Language Model (LLM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LLMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Large Language Model (LLM)

Ieškote, kaip nusipirkti Large Language Model? Viskas paprasta ir patogu! Large Language Model lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LLM į vietos valiutas

Large Language Model išteklius

Išsamesnei Large Language Model analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Large Language Model

Kiek Large Language Model(LLM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LLM kaina USD valiuta yra 0.0011053USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LLM į USD kaina?
Dabartinė LLM kaina USD valiuta yra $ 0.0011053. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Large Language Model rinkos kapitalizacija?
LLM rinkos kapitalizacija yra $ 1.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LLM apyvartoje?
LLM apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LLM kaina?
LLM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1446668034210282USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LLM kaina?
LLM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00083992100116347USD.
Kokia yra LLM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LLM yra $ 56.19KUSD.
Ar LLM kaina šiais metais kils?
LLM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LLM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:34:26(UTC+8)

Large Language Model (LLM) svarbiausios industrijos naujienos

09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

