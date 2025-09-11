Daugiau apie ELF

ELF kaina(ELF)

1 ELF į USD – tiesioginė kaina:

$0.1936
$0.1936$0.1936
-0.61%1D
USD
ELF (ELF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:50:19(UTC+8)

ELF (ELF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1876
$ 0.1876$ 0.1876
24 val. žemiausia
$ 0.1954
$ 0.1954$ 0.1954
24 val. aukščiausia

$ 0.1876
$ 0.1876$ 0.1876

$ 0.1954
$ 0.1954$ 0.1954

$ 2.7656800746917725
$ 2.7656800746917725$ 2.7656800746917725

$ 0.0350131599961
$ 0.0350131599961$ 0.0350131599961

-0.06%

-0.61%

-0.11%

-0.11%

ELF (ELF) realiojo laiko kaina yra $ 0.1936. Per pastarąsias 24 valandas ELF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1876 iki aukščiausios $ 0.1954 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELF kaina yra $ 2.7656800746917725, o žemiausia – $ 0.0350131599961.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELF per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -0.61%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ELF (ELF) rinkos informacija

No.278

$ 153.63M
$ 153.63M$ 153.63M

$ 78.50K
$ 78.50K$ 78.50K

$ 192.91M
$ 192.91M$ 192.91M

793.57M
793.57M 793.57M

996,446,430.7671651
996,446,430.7671651 996,446,430.7671651

2017-12-21 00:00:00

$ 0.099
$ 0.099$ 0.099

ETH

Dabartinė ELF rinkos kapitalizacija yra $ 153.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 78.50K. ELF apyvartoje yra 793.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 996446430.7671651. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 192.91M

ELF (ELF) kainos istorija USD

Stebėkite ELF kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001188-0.61%
30 dienų$ -0.0232-10.71%
60 dienų$ -0.0217-10.08%
90 dienų$ -0.0175-8.29%
ELF kainos pokytis šiandien

Šiandien ELF užfiksuotas $ -0.001188 (-0.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ELF 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0232 (-10.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ELF 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ELF rodiklis pasikeitė $ -0.0217 (-10.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ELF 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0175 (-8.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ELF (ELF) pokyčius?

Peržiūrėkite ELF kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ELF (ELF)

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

ELF galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ELF investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ELFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ELF mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ELF, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ELF kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ELF (ELF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ELF (ELF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ELF prognozes.

Peržiūrėkite ELF kainos prognozę dabar!

ELF (ELF) Tokenomika

Supratimas apie ELF (ELF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ELF (ELF)

Ieškote, kaip nusipirkti ELF? Viskas paprasta ir patogu! ELF lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ELF į vietos valiutas

1 ELF(ELF) į VND
5,094.584
1 ELF(ELF) į AUD
A$0.292336
1 ELF(ELF) į GBP
0.141328
1 ELF(ELF) į EUR
0.16456
1 ELF(ELF) į USD
$0.1936
1 ELF(ELF) į MYR
RM0.816992
1 ELF(ELF) į TRY
7.989872
1 ELF(ELF) į JPY
¥28.4592
1 ELF(ELF) į ARS
ARS$275.7832
1 ELF(ELF) į RUB
16.355328
1 ELF(ELF) į INR
17.081328
1 ELF(ELF) į IDR
Rp3,173.769984
1 ELF(ELF) į KRW
268.887168
1 ELF(ELF) į PHP
11.070048
1 ELF(ELF) į EGP
￡E.9.314096
1 ELF(ELF) į BRL
R$1.04544
1 ELF(ELF) į CAD
C$0.267168
1 ELF(ELF) į BDT
23.58048
1 ELF(ELF) į NGN
292.004944
1 ELF(ELF) į COP
$759.214016
1 ELF(ELF) į ZAR
R.3.386064
1 ELF(ELF) į UAH
7.991808
1 ELF(ELF) į VES
Bs30.2016
1 ELF(ELF) į CLP
$186.0496
1 ELF(ELF) į PKR
Rs54.984336
1 ELF(ELF) į KZT
104.365888
1 ELF(ELF) į THB
฿6.154544
1 ELF(ELF) į TWD
NT$5.87576
1 ELF(ELF) į AED
د.إ0.710512
1 ELF(ELF) į CHF
Fr0.152944
1 ELF(ELF) į HKD
HK$1.506208
1 ELF(ELF) į AMD
֏73.976496
1 ELF(ELF) į MAD
.د.م1.748208
1 ELF(ELF) į MXN
$3.60096
1 ELF(ELF) į SAR
ريال0.726
1 ELF(ELF) į PLN
0.704704
1 ELF(ELF) į RON
лв0.840224
1 ELF(ELF) į SEK
kr1.81016
1 ELF(ELF) į BGN
лв0.323312
1 ELF(ELF) į HUF
Ft65.074768
1 ELF(ELF) į CZK
4.038496
1 ELF(ELF) į KWD
د.ك0.059048
1 ELF(ELF) į ILS
0.642752
1 ELF(ELF) į AOA
Kz177.126576
1 ELF(ELF) į BHD
.د.ب0.0729872
1 ELF(ELF) į BMD
$0.1936
1 ELF(ELF) į DKK
kr1.235168
1 ELF(ELF) į HNL
L5.074256
1 ELF(ELF) į MUR
8.8088
1 ELF(ELF) į NAD
$3.403488
1 ELF(ELF) į NOK
kr1.922448
1 ELF(ELF) į NZD
$0.325248
1 ELF(ELF) į PAB
B/.0.1936
1 ELF(ELF) į PGK
K0.820864
1 ELF(ELF) į QAR
ر.ق0.704704
1 ELF(ELF) į RSD
дин.19.38904

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ELF

Kiek ELF(ELF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ELF kaina USD valiuta yra 0.1936USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ELF į USD kaina?
Dabartinė ELF kaina USD valiuta yra $ 0.1936. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ELF rinkos kapitalizacija?
ELF rinkos kapitalizacija yra $ 153.63MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ELF apyvartoje?
ELF apyvartoje yra 793.57MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ELF kaina?
ELF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.7656800746917725USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ELF kaina?
ELF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0350131599961USD.
Kokia yra ELF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ELF yra $ 78.50KUSD.
Ar ELF kaina šiais metais kils?
ELF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ELF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:50:19(UTC+8)

ELF (ELF) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

