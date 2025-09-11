ELF (ELF) realiojo laiko kaina yra $ 0.1936. Per pastarąsias 24 valandas ELF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1876 iki aukščiausios $ 0.1954 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELF kaina yra $ 2.7656800746917725, o žemiausia – $ 0.0350131599961.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELF per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -0.61%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ELF (ELF) rinkos informacija
$ 153.63M
$ 78.50K
$ 192.91M
793.57M
996,446,430.7671651
2017-12-21 00:00:00
$ 0.099
ETH
Dabartinė ELF rinkos kapitalizacija yra $ 153.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 78.50K. ELF apyvartoje yra 793.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 996446430.7671651. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 192.91M
ELF (ELF) kainos istorija USD
Stebėkite ELF kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001188
-0.61%
30 dienų
$ -0.0232
-10.71%
60 dienų
$ -0.0217
-10.08%
90 dienų
$ -0.0175
-8.29%
ELF kainos pokytis šiandien
Šiandien ELF užfiksuotas $ -0.001188 (-0.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ELF 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0232 (-10.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ELF 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ELF rodiklis pasikeitė $ -0.0217 (-10.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ELF 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0175 (-8.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ELF (ELF) pokyčius?
aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.
ELF kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ELF (ELF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ELF (ELF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ELF prognozes.
Supratimas apie ELF (ELF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
