Lever (LEVER) realiojo laiko kaina yra $ 0.00006034. Per pastarąsias 24 valandas LEVER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005723 iki aukščiausios $ 0.00008062 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LEVER kaina yra $ 0.005333310479459313, o žemiausia – $ 0.000052668731124832.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LEVER per pastarąją valandą pasikeitė -3.92%, per 24 valandas – -9.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -32.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Lever (LEVER) rinkos informacija
No.1576
$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M
$ 139.06K
$ 139.06K$ 139.06K
$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M
55.79B
55.79B 55.79B
55,786,500,000
55,786,500,000 55,786,500,000
55,786,500,000
55,786,500,000 55,786,500,000
99.99%
ETH
Dabartinė Lever rinkos kapitalizacija yra $ 3.37M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 139.06K. LEVER apyvartoje yra 55.79B vienetų, o bendras kiekis siekia 55786500000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.37M
Lever (LEVER) kainos istorija USD
Stebėkite Lever kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000062531
-9.39%
30 dienų
$ -0.00011866
-66.30%
60 dienų
$ -0.00014616
-70.78%
90 dienų
$ -0.00035856
-85.60%
Lever kainos pokytis šiandien
Šiandien LEVER užfiksuotas $ -0.0000062531 (-9.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Lever 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00011866 (-66.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Lever 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LEVER rodiklis pasikeitė $ -0.00014616 (-70.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Lever 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00035856 (-85.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lever (LEVER) pokyčius?
Lever galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lever investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lever, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Lever kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Lever (LEVER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lever (LEVER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lever prognozes.
Supratimas apie Lever (LEVER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LEVERišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Lever (LEVER)
Ieškote, kaip nusipirkti Lever? Viskas paprasta ir patogu! Lever lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.