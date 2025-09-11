leo (LEO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00013701. Per pastarąsias 24 valandas LEO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000132 iki aukščiausios $ 0.00017872 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LEO kaina yra $ 0.002993491589979327, o žemiausia – $ 0.000090456582653514.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LEO per pastarąją valandą pasikeitė +3.79%, per 24 valandas – -15.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +38.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
leo (LEO) rinkos informacija
No.7848
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 2.65K
$ 2.65K$ 2.65K
$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,500,000,000
9,500,000,000 9,500,000,000
0.00%
STACKS
Dabartinė leo rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.65K. LEO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 9500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.37M
leo (LEO) kainos istorija USD
Stebėkite leo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000259807
-15.93%
30 dienų
$ -0.00003319
-19.51%
60 dienų
$ -0.00012139
-46.98%
90 dienų
$ -0.00005009
-26.78%
leo kainos pokytis šiandien
Šiandien LEO užfiksuotas $ -0.0000259807 (-15.93%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
leo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00003319 (-19.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
leo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LEO rodiklis pasikeitė $ -0.00012139 (-46.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
leo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00005009 (-26.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir leo (LEO) pokyčius?
LEO is a memecoin on STX blockchain that represents Muneeb, the founder of STX's cat. No better ticker than the founder's pet, especially since Bitcoin is the cat chain.
leo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų leo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LEOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie leo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti leo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
leo kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos leo (LEO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų leo (LEO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes leo prognozes.
Supratimas apie leo (LEO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LEOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti leo (LEO)
Ieškote, kaip nusipirkti leo? Viskas paprasta ir patogu! leo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.