JITO logotipas

JITO kaina(JTO)

1 JTO į USD – tiesioginė kaina:

$1.902
$1.902$1.902
+0.05%1D
USD
JITO (JTO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:15:06(UTC+8)

JITO (JTO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.858
$ 1.858$ 1.858
24 val. žemiausia
$ 1.925
$ 1.925$ 1.925
24 val. aukščiausia

$ 1.858
$ 1.858$ 1.858

$ 1.925
$ 1.925$ 1.925

$ 5.608309380488856
$ 5.608309380488856$ 5.608309380488856

$ 0.5362303075154018
$ 0.5362303075154018$ 0.5362303075154018

-0.06%

+0.05%

+3.03%

+3.03%

JITO (JTO) realiojo laiko kaina yra $ 1.903. Per pastarąsias 24 valandas JTO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.858 iki aukščiausios $ 1.925 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JTO kaina yra $ 5.608309380488856, o žemiausia – $ 0.5362303075154018.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JTO per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

JITO (JTO) rinkos informacija

No.104

$ 715.68M
$ 715.68M$ 715.68M

$ 446.71K
$ 446.71K$ 446.71K

$ 1.90B
$ 1.90B$ 1.90B

376.08M
376.08M 376.08M

999,999,669.7960436
999,999,669.7960436 999,999,669.7960436

0.01%

SOL

Dabartinė JITO rinkos kapitalizacija yra $ 715.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 446.71K. JTO apyvartoje yra 376.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999669.7960436. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.90B

JITO (JTO) kainos istorija USD

Stebėkite JITO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00095+0.05%
30 dienų$ +0.121+6.79%
60 dienų$ 00.00%
90 dienų$ +0.057+3.08%
JITO kainos pokytis šiandien

Šiandien JTO užfiksuotas $ +0.00095 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

JITO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.121 (+6.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

JITO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JTO rodiklis pasikeitė $ 0 (0.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

JITO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.057 (+3.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir JITO (JTO) pokyčius?

Peržiūrėkite JITO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra JITO (JTO)

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

JITO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų JITO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti JTOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie JITO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti JITO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

JITO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos JITO (JTO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JITO (JTO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JITO prognozes.

Peržiūrėkite JITO kainos prognozę dabar!

JITO (JTO) Tokenomika

Supratimas apie JITO (JTO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JTOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti JITO (JTO)

Ieškote, kaip nusipirkti JITO? Viskas paprasta ir patogu! JITO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

JTO į vietos valiutas

1 JITO(JTO) į VND
50,077.445
1 JITO(JTO) į AUD
A$2.87353
1 JITO(JTO) į GBP
1.38919
1 JITO(JTO) į EUR
1.61755
1 JITO(JTO) į USD
$1.903
1 JITO(JTO) į MYR
RM8.03066
1 JITO(JTO) į TRY
78.55584
1 JITO(JTO) į JPY
¥279.741
1 JITO(JTO) į ARS
ARS$2,710.8235
1 JITO(JTO) į RUB
160.8035
1 JITO(JTO) į INR
167.73042
1 JITO(JTO) į IDR
Rp31,196.71632
1 JITO(JTO) į KRW
2,643.03864
1 JITO(JTO) į PHP
108.8516
1 JITO(JTO) į EGP
￡E.91.5343
1 JITO(JTO) į BRL
R$10.2762
1 JITO(JTO) į CAD
C$2.62614
1 JITO(JTO) į BDT
231.7854
1 JITO(JTO) į NGN
2,870.27587
1 JITO(JTO) į COP
$7,462.72868
1 JITO(JTO) į ZAR
R.33.28347
1 JITO(JTO) į UAH
78.55584
1 JITO(JTO) į VES
Bs296.868
1 JITO(JTO) į CLP
$1,828.783
1 JITO(JTO) į PKR
Rs540.47103
1 JITO(JTO) į KZT
1,025.86924
1 JITO(JTO) į THB
฿60.49637
1 JITO(JTO) į TWD
NT$57.67993
1 JITO(JTO) į AED
د.إ6.98401
1 JITO(JTO) į CHF
Fr1.50337
1 JITO(JTO) į HKD
HK$14.80534
1 JITO(JTO) į AMD
֏727.15533
1 JITO(JTO) į MAD
.د.م17.18409
1 JITO(JTO) į MXN
$35.3958
1 JITO(JTO) į SAR
ريال7.13625
1 JITO(JTO) į PLN
6.92692
1 JITO(JTO) į RON
лв8.23999
1 JITO(JTO) į SEK
kr17.77402
1 JITO(JTO) į BGN
лв3.17801
1 JITO(JTO) į HUF
Ft639.44606
1 JITO(JTO) į CZK
39.69658
1 JITO(JTO) į KWD
د.ك0.580415
1 JITO(JTO) į ILS
6.31796
1 JITO(JTO) į AOA
Kz1,741.07373
1 JITO(JTO) į BHD
.د.ب0.717431
1 JITO(JTO) į BMD
$1.903
1 JITO(JTO) į DKK
kr12.14114
1 JITO(JTO) į HNL
L49.87763
1 JITO(JTO) į MUR
86.5865
1 JITO(JTO) į NAD
$33.45474
1 JITO(JTO) į NOK
kr18.89679
1 JITO(JTO) į NZD
$3.19704
1 JITO(JTO) į PAB
B/.1.903
1 JITO(JTO) į PGK
K8.06872
1 JITO(JTO) į QAR
ر.ق6.92692
1 JITO(JTO) į RSD
дин.190.60448

JITO išteklius

Išsamesnei JITO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali JITO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie JITO

Kiek JITO(JTO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JTO kaina USD valiuta yra 1.903USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JTO į USD kaina?
Dabartinė JTO kaina USD valiuta yra $ 1.903. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra JITO rinkos kapitalizacija?
JTO rinkos kapitalizacija yra $ 715.68MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JTO apyvartoje?
JTO apyvartoje yra 376.08MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JTO kaina?
JTO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.608309380488856USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JTO kaina?
JTO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.5362303075154018USD.
Kokia yra JTO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JTO yra $ 446.71KUSD.
Ar JTO kaina šiais metais kils?
JTO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JTO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:15:06(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

JTO-į-USD skaičiuoklė

Suma

JTO
JTO
USD
USD

1 JTO = 1.903 USD

Prekiauti JTO

JTOUSDT
$1.902
$1.902$1.902
+0.10%

