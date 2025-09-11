Brainedge (LEARN) realiojo laiko kaina yra $ 0.01726. Per pastarąsias 24 valandas LEARN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01679 iki aukščiausios $ 0.01906 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LEARN kaina yra $ 0.05109173269308641, o žemiausia – $ 0.014906762484446296.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LEARN per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Brainedge (LEARN) rinkos informacija
No.4391
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 81.29K
$ 81.29K$ 81.29K
$ 17.26M
$ 17.26M$ 17.26M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė Brainedge rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 81.29K. LEARN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.26M
Brainedge (LEARN) kainos istorija USD
Stebėkite Brainedge kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000019
-0.11%
30 dienų
$ -0.00385
-18.24%
60 dienų
$ -0.01418
-45.11%
90 dienų
$ -0.02253
-56.63%
Brainedge kainos pokytis šiandien
Šiandien LEARN užfiksuotas $ -0.000019 (-0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Brainedge 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00385 (-18.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Brainedge 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LEARN rodiklis pasikeitė $ -0.01418 (-45.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Brainedge 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02253 (-56.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Brainedge (LEARN) pokyčius?
Brainedge is a pioneering AI-powered and blockchain-integrated online learning platform designed to disrupt the e-learning space by addressing its critical challenges: language barriers, engagement deficits, and high content production costs. With an ecosystem built around gamification, token rewards, and advanced AI tools, Brainedge has positioned itself as a scalable, sustainable, and profitable solution for a global market.
