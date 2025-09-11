Lava Network (LAVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.05523. Per pastarąsias 24 valandas LAVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05352 iki aukščiausios $ 0.05607 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LAVA kaina yra $ 0.212118800372206, o žemiausia – $ 0.03594416552789407.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LAVA per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Lava Network (LAVA) rinkos informacija
Dabartinė Lava Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.87K. LAVA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 974459005. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.23M
Lava Network (LAVA) kainos istorija USD
Stebėkite Lava Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0004167
+0.76%
30 dienų
$ -0.00946
-14.63%
60 dienų
$ -0.00734
-11.74%
90 dienų
$ -0.01076
-16.31%
Lava Network kainos pokytis šiandien
Šiandien LAVA užfiksuotas $ +0.0004167 (+0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Lava Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00946 (-14.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Lava Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LAVA rodiklis pasikeitė $ -0.00734 (-11.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Lava Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01076 (-16.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lava Network (LAVA) pokyčius?
Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service.
If blockchains are cities, Lava owns the roads.
Lava Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lava Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LAVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lava Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lava Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Lava Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Lava Network (LAVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lava Network (LAVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lava Network prognozes.
Supratimas apie Lava Network (LAVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LAVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Lava Network (LAVA)
Ieškote, kaip nusipirkti Lava Network? Viskas paprasta ir patogu! Lava Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.