Daugiau apie LAVA

LAVA Kainos informacija

LAVA Baltoji knyga

LAVA Oficiali svetainė

LAVA Tokenomika

LAVA Kainų prognozė

LAVA Istorija

LAVA pirkimo vadovas

LAVAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

LAVA Spot

LAVA USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Lava Network logotipas

Lava Network kaina(LAVA)

1 LAVA į USD – tiesioginė kaina:

$0.05524
$0.05524$0.05524
+0.76%1D
USD
Lava Network (LAVA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:21:30(UTC+8)

Lava Network (LAVA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.05352
$ 0.05352$ 0.05352
24 val. žemiausia
$ 0.05607
$ 0.05607$ 0.05607
24 val. aukščiausia

$ 0.05352
$ 0.05352$ 0.05352

$ 0.05607
$ 0.05607$ 0.05607

$ 0.212118800372206
$ 0.212118800372206$ 0.212118800372206

$ 0.03594416552789407
$ 0.03594416552789407$ 0.03594416552789407

-0.46%

+0.76%

+1.45%

+1.45%

Lava Network (LAVA) realiojo laiko kaina yra $ 0.05523. Per pastarąsias 24 valandas LAVA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05352 iki aukščiausios $ 0.05607 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LAVA kaina yra $ 0.212118800372206, o žemiausia – $ 0.03594416552789407.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LAVA per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lava Network (LAVA) rinkos informacija

No.3831

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 73.87K
$ 73.87K$ 73.87K

$ 55.23M
$ 55.23M$ 55.23M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

974,459,005
974,459,005 974,459,005

0.00%

ARB

Dabartinė Lava Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.87K. LAVA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 974459005. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.23M

Lava Network (LAVA) kainos istorija USD

Stebėkite Lava Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0004167+0.76%
30 dienų$ -0.00946-14.63%
60 dienų$ -0.00734-11.74%
90 dienų$ -0.01076-16.31%
Lava Network kainos pokytis šiandien

Šiandien LAVA užfiksuotas $ +0.0004167 (+0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Lava Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00946 (-14.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Lava Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LAVA rodiklis pasikeitė $ -0.00734 (-11.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Lava Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01076 (-16.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lava Network (LAVA) pokyčius?

Peržiūrėkite Lava Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Lava Network (LAVA)

Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads.

Lava Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lava Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LAVAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lava Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lava Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Lava Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lava Network (LAVA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lava Network (LAVA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lava Network prognozes.

Peržiūrėkite Lava Network kainos prognozę dabar!

Lava Network (LAVA) Tokenomika

Supratimas apie Lava Network (LAVA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LAVAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Lava Network (LAVA)

Ieškote, kaip nusipirkti Lava Network? Viskas paprasta ir patogu! Lava Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LAVA į vietos valiutas

1 Lava Network(LAVA) į VND
1,453.37745
1 Lava Network(LAVA) į AUD
A$0.0833973
1 Lava Network(LAVA) į GBP
0.0403179
1 Lava Network(LAVA) į EUR
0.0469455
1 Lava Network(LAVA) į USD
$0.05523
1 Lava Network(LAVA) į MYR
RM0.2330706
1 Lava Network(LAVA) į TRY
2.2804467
1 Lava Network(LAVA) į JPY
¥8.11881
1 Lava Network(LAVA) į ARS
ARS$78.675135
1 Lava Network(LAVA) į RUB
4.666935
1 Lava Network(LAVA) į INR
4.8757044
1 Lava Network(LAVA) į IDR
Rp905.4096912
1 Lava Network(LAVA) į KRW
76.9215825
1 Lava Network(LAVA) į PHP
3.1613652
1 Lava Network(LAVA) į EGP
￡E.2.6598768
1 Lava Network(LAVA) į BRL
R$0.298242
1 Lava Network(LAVA) į CAD
C$0.0762174
1 Lava Network(LAVA) į BDT
6.727014
1 Lava Network(LAVA) į NGN
83.3028567
1 Lava Network(LAVA) į COP
$216.5877588
1 Lava Network(LAVA) į ZAR
R.0.9670773
1 Lava Network(LAVA) į UAH
2.2798944
1 Lava Network(LAVA) į VES
Bs8.61588
1 Lava Network(LAVA) į CLP
$53.07603
1 Lava Network(LAVA) į PKR
Rs15.6858723
1 Lava Network(LAVA) į KZT
29.7733884
1 Lava Network(LAVA) į THB
฿1.756314
1 Lava Network(LAVA) į TWD
NT$1.6773351
1 Lava Network(LAVA) į AED
د.إ0.2026941
1 Lava Network(LAVA) į CHF
Fr0.0436317
1 Lava Network(LAVA) į HKD
HK$0.4296894
1 Lava Network(LAVA) į AMD
֏21.1039353
1 Lava Network(LAVA) į MAD
.د.م0.4987269
1 Lava Network(LAVA) į MXN
$1.0278303
1 Lava Network(LAVA) į SAR
ريال0.2071125
1 Lava Network(LAVA) į PLN
0.2015895
1 Lava Network(LAVA) į RON
лв0.2396982
1 Lava Network(LAVA) į SEK
kr0.5169528
1 Lava Network(LAVA) į BGN
лв0.0922341
1 Lava Network(LAVA) į HUF
Ft18.5893134
1 Lava Network(LAVA) į CZK
1.1537547
1 Lava Network(LAVA) į KWD
د.ك0.01684515
1 Lava Network(LAVA) į ILS
0.1833636
1 Lava Network(LAVA) į AOA
Kz50.3460111
1 Lava Network(LAVA) į BHD
.د.ب0.02076648
1 Lava Network(LAVA) į BMD
$0.05523
1 Lava Network(LAVA) į DKK
kr0.3523674
1 Lava Network(LAVA) į HNL
L1.4475783
1 Lava Network(LAVA) į MUR
2.5162788
1 Lava Network(LAVA) į NAD
$0.9709434
1 Lava Network(LAVA) į NOK
kr0.5495385
1 Lava Network(LAVA) į NZD
$0.0927864
1 Lava Network(LAVA) į PAB
B/.0.05523
1 Lava Network(LAVA) į PGK
K0.2341752
1 Lava Network(LAVA) į QAR
ر.ق0.2010372
1 Lava Network(LAVA) į RSD
дин.5.5345983

Lava Network išteklius

Išsamesnei Lava Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Lava Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lava Network

Kiek Lava Network(LAVA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LAVA kaina USD valiuta yra 0.05523USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LAVA į USD kaina?
Dabartinė LAVA kaina USD valiuta yra $ 0.05523. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lava Network rinkos kapitalizacija?
LAVA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LAVA apyvartoje?
LAVA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LAVA kaina?
LAVA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.212118800372206USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LAVA kaina?
LAVA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03594416552789407USD.
Kokia yra LAVA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LAVA yra $ 73.87KUSD.
Ar LAVA kaina šiais metais kils?
LAVA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LAVA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:21:30(UTC+8)

Lava Network (LAVA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

LAVA-į-USD skaičiuoklė

Suma

LAVA
LAVA
USD
USD

1 LAVA = 0.05523 USD

Prekiauti LAVA

LAVAUSDT
$0.05524
$0.05524$0.05524
+0.74%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis