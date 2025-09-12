Lava Network (LAVA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Lava Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LAVA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Lava Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Lava Network kainos prognozė
$0.0551
$0.0551$0.0551
+0.89%
USD
Faktinis
Prognozė
Lava Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Lava Network (LAVA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Lava Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0551 prekybos kainą 2025 m.

Lava Network (LAVA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Lava Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.057855 prekybos kainą 2026 m.

Lava Network (LAVA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LAVA ateities kaina yra $ 0.060747 su 10.25% augimo norma.

Lava Network (LAVA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LAVA ateities kaina yra $ 0.063785 su 15.76% augimo norma.

Lava Network (LAVA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LAVA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.066974, o augimo norma – 21.55%.

Lava Network (LAVA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LAVA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.070323, o augimo norma – 27.63%.

Lava Network (LAVA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Lava Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.114548 prekybos kainą.

Lava Network (LAVA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Lava Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.186588 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0551
    0.00%
  • 2026
    $ 0.057855
    5.00%
  • 2027
    $ 0.060747
    10.25%
  • 2028
    $ 0.063785
    15.76%
  • 2029
    $ 0.066974
    21.55%
  • 2030
    $ 0.070323
    27.63%
  • 2031
    $ 0.073839
    34.01%
  • 2032
    $ 0.077531
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.081407
    47.75%
  • 2034
    $ 0.085478
    55.13%
  • 2035
    $ 0.089752
    62.89%
  • 2036
    $ 0.094239
    71.03%
  • 2037
    $ 0.098951
    79.59%
  • 2038
    $ 0.103899
    88.56%
  • 2039
    $ 0.109094
    97.99%
  • 2040
    $ 0.114548
    107.89%
Trumpalaikės Lava Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0551
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.055107
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.055152
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.055326
    0.41%
Lava Network (LAVA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LAVA kaina yra $0.0551. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Lava Network (LAVA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LAVA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.055107. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Lava Network (LAVA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LAVA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.055152. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Lava Network (LAVA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LAVA kaina yra $0.055326. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Lava Network kainų statistika

$ 0.0551
$ 0.0551$ 0.0551

+0.89%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 66.31K
$ 66.31K$ 66.31K

--

Naujausia LAVA kaina yra $ 0.0551. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.89%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 66.31K.
Be to, LAVA turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Lava Network (LAVA)

Bandote įsigyti LAVA? Dabar galite LAVA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Lava Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LAVA dabar

Lava Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Lava Network, dabartinė Lava Network kaina yra 0.05506USD. Apyvartinė Lava Network (LAVA) pasiūla yra 0.00 LAVA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000080
    $ 0.05724
    $ 0.05396
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.001139
    $ 0.05724
    $ 0.05113
  • 30 dienų
    -0.25%
    $ -0.018909
    $ 0.07801
    $ 0.04943
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Lava Network kaina pasikeitė $-0.000080, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Lava Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.05724 ir žemiausia $0.05113. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo LAVA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Lava Network įvyko -0.25%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.018909 vertę. Tai rodo, kad LAVA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Lava Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LAVA kainų istoriją

Kaip veikia Lava Network (LAVA) kainų prognozės modulis?

Lava Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LAVA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Lava Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LAVA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Lava Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LAVA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LAVA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Lava Network potencialą.

Kodėl LAVA kainų prognozė yra svarbi?

LAVA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LAVA dabar?
Pagal jūsų prognozes, LAVA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LAVA kainų prognozė?
Remiantis Lava Network (LAVA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LAVA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LAVA 2026 m.?
1 vieneto Lava Network (LAVA) kaina šiandien yra $0.0551. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LAVA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LAVA kaina 2027 m.?
Lava Network (LAVA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LAVA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LAVA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lava Network (LAVA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LAVA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lava Network (LAVA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LAVA 2030 m.?
1 vieneto Lava Network (LAVA) kaina šiandien yra $0.0551. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LAVA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LAVA kainų prognozė 2040 metams?
Lava Network (LAVA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LAVA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.