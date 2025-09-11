Calamari Network (KMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.000357. Per pastarąsias 24 valandas KMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00030952 iki aukščiausios $ 0.00036551 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KMA kaina yra $ 0.07041330464885065, o žemiausia – $ 0.000055085950683925.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KMA per pastarąją valandą pasikeitė -1.21%, per 24 valandas – +11.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Calamari Network (KMA) rinkos informacija
Dabartinė Calamari Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 107.29K. KMA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1305017293.19. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 465.89K
Calamari Network (KMA) kainos istorija USD
Stebėkite Calamari Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000373939
+11.70%
30 dienų
$ -0.00002782
-7.23%
60 dienų
$ -0.0000564
-13.65%
90 dienų
$ +0.00023877
+201.95%
Calamari Network kainos pokytis šiandien
Šiandien KMA užfiksuotas $ +0.0000373939 (+11.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Calamari Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00002782 (-7.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Calamari Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KMA rodiklis pasikeitė $ -0.0000564 (-13.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Calamari Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00023877 (+201.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Calamari Network (KMA) pokyčius?
Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM.
Calamari Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Calamari Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti KMAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Calamari Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Calamari Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Calamari Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Calamari Network (KMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Calamari Network (KMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Calamari Network prognozes.
Supratimas apie Calamari Network (KMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Calamari Network (KMA)
Ieškote, kaip nusipirkti Calamari Network? Viskas paprasta ir patogu! Calamari Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.