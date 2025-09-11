Daugiau apie KMA

KMA Kainos informacija

KMA Oficiali svetainė

KMA Tokenomika

KMA Kainų prognozė

KMA Istorija

KMA pirkimo vadovas

KMAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

KMA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Calamari Network logotipas

Calamari Network kaina(KMA)

1 KMA į USD – tiesioginė kaina:

$0.000357
$0.000357$0.000357
+11.70%1D
USD
Calamari Network (KMA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:32:18(UTC+8)

Calamari Network (KMA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00030952
$ 0.00030952$ 0.00030952
24 val. žemiausia
$ 0.00036551
$ 0.00036551$ 0.00036551
24 val. aukščiausia

$ 0.00030952
$ 0.00030952$ 0.00030952

$ 0.00036551
$ 0.00036551$ 0.00036551

$ 0.07041330464885065
$ 0.07041330464885065$ 0.07041330464885065

$ 0.000055085950683925
$ 0.000055085950683925$ 0.000055085950683925

-1.21%

+11.70%

+10.35%

+10.35%

Calamari Network (KMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.000357. Per pastarąsias 24 valandas KMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00030952 iki aukščiausios $ 0.00036551 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KMA kaina yra $ 0.07041330464885065, o žemiausia – $ 0.000055085950683925.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KMA per pastarąją valandą pasikeitė -1.21%, per 24 valandas – +11.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Calamari Network (KMA) rinkos informacija

No.7112

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 107.29K
$ 107.29K$ 107.29K

$ 465.89K
$ 465.89K$ 465.89K

0.00
0.00 0.00

1,305,017,293.19
1,305,017,293.19 1,305,017,293.19

1,305,017,293.19
1,305,017,293.19 1,305,017,293.19

0.00%

NONE

Dabartinė Calamari Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 107.29K. KMA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1305017293.19. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 465.89K

Calamari Network (KMA) kainos istorija USD

Stebėkite Calamari Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000373939+11.70%
30 dienų$ -0.00002782-7.23%
60 dienų$ -0.0000564-13.65%
90 dienų$ +0.00023877+201.95%
Calamari Network kainos pokytis šiandien

Šiandien KMA užfiksuotas $ +0.0000373939 (+11.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Calamari Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00002782 (-7.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Calamari Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KMA rodiklis pasikeitė $ -0.0000564 (-13.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Calamari Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00023877 (+201.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Calamari Network (KMA) pokyčius?

Peržiūrėkite Calamari Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Calamari Network (KMA)

Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM.

Calamari Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Calamari Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KMAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Calamari Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Calamari Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Calamari Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Calamari Network (KMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Calamari Network (KMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Calamari Network prognozes.

Peržiūrėkite Calamari Network kainos prognozę dabar!

Calamari Network (KMA) Tokenomika

Supratimas apie Calamari Network (KMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Calamari Network (KMA)

Ieškote, kaip nusipirkti Calamari Network? Viskas paprasta ir patogu! Calamari Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KMA į vietos valiutas

1 Calamari Network(KMA) į VND
9.394455
1 Calamari Network(KMA) į AUD
A$0.00053907
1 Calamari Network(KMA) į GBP
0.00026418
1 Calamari Network(KMA) į EUR
0.00030345
1 Calamari Network(KMA) į USD
$0.000357
1 Calamari Network(KMA) į MYR
RM0.00150654
1 Calamari Network(KMA) į TRY
0.01474053
1 Calamari Network(KMA) į JPY
¥0.052479
1 Calamari Network(KMA) į ARS
ARS$0.5085465
1 Calamari Network(KMA) į RUB
0.03062703
1 Calamari Network(KMA) į INR
0.0315231
1 Calamari Network(KMA) į IDR
Rp5.85245808
1 Calamari Network(KMA) į KRW
0.49721175
1 Calamari Network(KMA) į PHP
0.02044182
1 Calamari Network(KMA) į EGP
￡E.0.01718955
1 Calamari Network(KMA) į BRL
R$0.0019278
1 Calamari Network(KMA) į CAD
C$0.00049266
1 Calamari Network(KMA) į BDT
0.0434826
1 Calamari Network(KMA) į NGN
0.53845953
1 Calamari Network(KMA) į COP
$1.39999692
1 Calamari Network(KMA) į ZAR
R.0.00625464
1 Calamari Network(KMA) į UAH
0.01473696
1 Calamari Network(KMA) į VES
Bs0.055692
1 Calamari Network(KMA) į CLP
$0.343077
1 Calamari Network(KMA) į PKR
Rs0.10139157
1 Calamari Network(KMA) į KZT
0.19245156
1 Calamari Network(KMA) į THB
฿0.01135974
1 Calamari Network(KMA) į TWD
NT$0.01082781
1 Calamari Network(KMA) į AED
د.إ0.00131019
1 Calamari Network(KMA) į CHF
Fr0.00028203
1 Calamari Network(KMA) į HKD
HK$0.00277746
1 Calamari Network(KMA) į AMD
֏0.13641327
1 Calamari Network(KMA) į MAD
.د.م0.00322371
1 Calamari Network(KMA) į MXN
$0.00665091
1 Calamari Network(KMA) į SAR
ريال0.00133875
1 Calamari Network(KMA) į PLN
0.00129948
1 Calamari Network(KMA) į RON
лв0.00154581
1 Calamari Network(KMA) į SEK
kr0.00334152
1 Calamari Network(KMA) į BGN
лв0.00059619
1 Calamari Network(KMA) į HUF
Ft0.12011979
1 Calamari Network(KMA) į CZK
0.00745416
1 Calamari Network(KMA) į KWD
د.ك0.000108885
1 Calamari Network(KMA) į ILS
0.00118524
1 Calamari Network(KMA) į AOA
Kz0.32543049
1 Calamari Network(KMA) į BHD
.د.ب0.000134589
1 Calamari Network(KMA) į BMD
$0.000357
1 Calamari Network(KMA) į DKK
kr0.00227766
1 Calamari Network(KMA) į HNL
L0.00935697
1 Calamari Network(KMA) į MUR
0.01626492
1 Calamari Network(KMA) į NAD
$0.00627606
1 Calamari Network(KMA) į NOK
kr0.00354501
1 Calamari Network(KMA) į NZD
$0.00059976
1 Calamari Network(KMA) į PAB
B/.0.000357
1 Calamari Network(KMA) į PGK
K0.00151368
1 Calamari Network(KMA) į QAR
ر.ق0.00129948
1 Calamari Network(KMA) į RSD
дин.0.03576783

Calamari Network išteklius

Išsamesnei Calamari Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Calamari Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Calamari Network

Kiek Calamari Network(KMA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KMA kaina USD valiuta yra 0.000357USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KMA į USD kaina?
Dabartinė KMA kaina USD valiuta yra $ 0.000357. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Calamari Network rinkos kapitalizacija?
KMA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KMA apyvartoje?
KMA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KMA kaina?
KMA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07041330464885065USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KMA kaina?
KMA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000055085950683925USD.
Kokia yra KMA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KMA yra $ 107.29KUSD.
Ar KMA kaina šiais metais kils?
KMA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KMA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:32:18(UTC+8)

Calamari Network (KMA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

KMA-į-USD skaičiuoklė

Suma

KMA
KMA
USD
USD

1 KMA = 0.000357 USD

Prekiauti KMA

KMAUSDT
$0.000357
$0.000357$0.000357
+11.71%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis